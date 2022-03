Kommentti: Sota uhkaa vakautta jo muuallakin kuin Euroopassa – helvetti voi levitä

Venäjän hyökkäyksen seuraukset voivat synnyttää uusia sotia kaukana Ukrainasta, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Musta aukko on auennut Ukrainassa. Se voi kiskaista pimeyteen kaukaisiakin maita.

Venäjän presidentti Vladimir Putin vakuutti maanantaina televisioissa, että Ukrainassa käynnissä olevaan sotaan ei aiota lähettää varusmiehiä tai reserviläisiä. Tosin ukrainalaiset ovat jo sodan alusta lähtien esitelleet vangitsemiaan venäläisiä varusmiehiä.

Ukrainassa on käynnissä liikekannallepano ja maahan virtaa ulkomaalaisia vapaaehtoisia, joiden taustoista ei ehditä paljoa kysellä.

Jos Venäjä aikoisi oikeasti hoitaa sotansa ammattisotilailla, heitä tarvittaisiin muualtakin. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset ovat vahvistaneet, että Venäjä värvää palkkasotilaista Syyriasta. Koska Venäjä on itsekin taistellut Syyriassa, se tuntee vanhat asetoverinsa hyvin.

Syyrialaiset ovat tottuneet käymään vaikeaa ja kuluttavaa kaupunkisotaa. Venäläisillä sotilailla voi olla ukrainalaisia sukulaisia ja ystäviä, mikä syö heidän taistelutahtoaan. Muualta tuoduilla palkkasotureilla ei ole tätä heikkoutta.

Venäjän Putinin ja Turkin Erdoganin välit ovat ongelmalliset. Soditaan välikäsien kautta keskenään, mutta ei yhdessä haluta päästää muita sekaantumaan asioihin.

Venäjä värväsi syyrialaisia myös tukemaan libyalaista kapinakenraalia Khalifa Haftaria. Hänen avukseen lähetettiin myös venäläisiä palkkasotilaita.

Haftarin hyökkäys epäonnistui, kun Turkki toi vastapuolen tueksi sotilaslennokkeja ja omat syyrialaiset palkkasotilaansa.

Torstaina Venäjän ja Ukrainan ulkoministerien Sergei Lavrovin ja Dmytro Kuleban on tarkoitus tavata Turkissa.

Venäjän kannalta Turkki on ongelmallinen rauhanvälittäjä. Se on aseistanut Ukrainaa sotilaslennokeillaan. Ne osoittivat tehokkuutensa hiljan myös sodassa, jossa Azerbaidzhan löi Armenian joukot. Venäjä on Armenian suojelija. Se seurasi huolestuneena, kun Turkin antamat ohjukset tuhosivat Venäjän toimittamia tankkeja.

Jos Venäjä kärsii Ukrainassa pahoja tappioita ja sen ote kirpoaa, Turkki on valmis kasvattamaan valtaansa Kaukasuksella ja Keski-Aasiassa.

Turkki ja Venäjä ovat tukeneet eri osapuolia myös Syyrian sisällissodassa. Venäjä saattaa joutua vetämään Syyriassa olevia joukkojaan avuksi Ukrainaan. Silloin kapinalliset voivat jälleen helpommin iskeä vihaamansa Bashar al-Assadin hallintoa vastaan.

Yhdysvallat tuo joukkojaan Itä-Eurooppaan Venäjän uhan vuoksi. Senkin katse herpaantuu Lähi-idästä. Tämä avaa jihadisteille mahdollisuuksia.

Kerran lyöty Isis on jälleen osoittanut iskukykyään Irakissa ja Syyriassa. Muutkin jihadistijärjestöt ovat valmiita uusiin taisteluihin.

Ukrainan ja Venäjän viljalla ruokitaan Lähi-itää.

Sotilaallisia shakkisiirtoja nopeammin vakautta voi horjuttaa ruuan hinta.

Ukraina ja Venäjä ovat suuria viljan, erityisesti vehnän tuottajia. Kun Ukrainan peltoja pitäisi valmistella antamaan uutta satoa, niitä kyntävätkin tankit. Venäjän vehnätoimituksia voi pakotteiden lisäksi häiritä varautuminen oman kansan ruokkimiseen.

Pellot eivät anna suuria satoja ilman apua. Tarvitaan lannoitteita. Venäjä ja Valko-Venäjä ovat niiden ainesosien tärkeitä toimittajia. Tätäkin kauppaa sotkevat nyt pakotteet ja varautuminen oman kansan ruokkimiseen.

Elintarvikkeiden hinnoista napistaan jo länsimaiden marketeissa. Muualta katsoen tämä kuulostaa helppoon elämään tottuneiden narinalta.

Lähi-idässä vehnästä tehty leipä on ravinnon perusosa, ei ruuan särvin. Suuri osa vehnästä on tullut Venäjältä ja Ukrainasta. Ihmiset käyttävät pienistä tuloistaan huomattavan osan ravintoon.

Vuonna 2011 puhkesi levottomuuksien sarja, jota kutsuttiin arabikevääksi. Levottomuuksien pääsyihin kuului ruuan hinnan nousu. Kymmenen vuotta on käyty sotia, satojatuhansia on kuollut. Vapaus ja demokratia eivät ole juurikaan lisääntyneet.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on itsessään kauhea. Se voi ruokkia kauhuja kaukana Ukrainasta.