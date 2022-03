Tshernobylin ydinvoimalan työntekijät venäläisten armoilla – ruoka ja lääkkeet vähissä, unta pöydällä

100 työntekijää ja 200 ukrainalaissotilasta eivät ole saaneet poistua Tshernobylin alueelta Venäjän vallattua voimalan sodan ensimmäisenä päivänä.

Venäjä valtasi Tshernobylin ydinvoimala-alueen 12 päivää sitten. Alueella oli tuolloin noin 100 ydinlaitoksen työntekijää ja 200 sotilasta, jotka varmistivat alueen turvallisuutta. Kun Venäjä otti ydinvoimala-alueen hallintaansa, työntekijät ja sotilaat eivät ole saaneet poistua alueelta, kertoo BBC.

Uutisen mukaan ydinvoimalan työntekijät tekevät alueella töitä normaaliin tapaan ja tunnelma alueella on rauhallinen. Ruoka ja lääkkeet alkavat kuitenkin olla pian lopussa.

Normaalisti ydinvoimalan työntekijät matkustaisivat työvuorojensa päätteeksi ydinlaitosalueelta kotiin. Nyt he asuvat ydinlaitosalueella. Työntekijät nukkuvat muun muassa pöydillä ja lattialla.

Koska he eivät tiedä, kuinka kauan he ovat jumissa laitosalueella, he ovat alkaneet säännöstellä ruoka-annoksia yhteen päivässä. Ruoka on hyvin yksinkertaista, leipää ja puuroa, kuvaillaan BBC:n artikkelissa.

Huolta ydinvoimala-alueella olevien työntekijöiden voinnissa aiheuttaa myös se, että tilanteen aiheuttama stressi saattaa vaikuttaa heidän kykyynsä suorittaa tehtäviä ydinlaitoksella turvallisesti.

Vaikka Tshernobyl ei olekaan toiminnassa oleva ydinvoimala, se vaatii edelleen jatkuvaa ylläpitoa. Atomienergiajärjestö IAEA:n johtaja Rafael Grossi on alleviivannut esimerkiksi sitä, että ydinlaitosten työntekijöiden on levättävä hyvin, jotta ydinvoimalatoimintoja voidaan ylläpitää turvallisesti.