Vilja, lannoitteet ja polttoaineet. Kaikkien hinta nousee ja se tietää vaikeuksia kaukana Ukrainasta ja Venäjästä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan uhkaa maailman ruokahuoltoa. Pula iskee sekä ruokaviljaan että lannoitteisiin.

Maailman suurimpiin kuuluvan lannoitevalmistajan, norjalaisen Yaran johtaja Svein Tore Holsether kertoo BBC:lle, että edessä on vaikea kevät.

Hänen mukaansa tilanne oli paha jo ennen sodan alkua. Nyt toimitusketjut uhkaavat katketa juuri ennen pohjoisen pallonpuoliskon kylvöjä. Lannoitteiden puute iskee satoihin.

– Puolet maailman väestöstä saa ruokansa lannoitteiden ansioista, Holsether sanoo BBC:lle.

– Joillakin kasveilla niiden puute merkitsee satojen putoamista puoleen.

Venäjä on suuri lannoitteiden raaka-aineiden kuten fosfaatin ja kaliumkarbonaatin eli potaskan tuottaja. Toinen tärkeä potaskan tuottaja on Venäjän sodan tukija ja lännen pakotteiden kohde Valko-Venäjä. Venäjä pyrkii nyt rajoittamaan lannoiteraaka-aineiden vientiään.

Myös maakaasun hinnan nousu vaikuttaa, sillä sitä käytetään mm. ammoniakin valmistuksessa. Maakaasun hinta lähti huimaan nousuun jo ennen sotaa. Jos toimitukset Venäjältä katkeavat kokonaan tilanne hankaloituu.

Lisäksi polttoaineiden hinnannousu nostaa kuljetuskustannuksia. Kaiken seurauksena ruuasta tulee köyhille liian kallista.

Pahimpia seuraukset ovat maille, joissa ruokaan kuluu suhteellisen suuri osuus tuloista.

Venäjä ja Ukraina ovat kumpikin suuria viljantoimittajia. Yhteensä ne toimittavat yli neljänneksen maailman vehnästä. Nyt tankit jyräävät Ukrainan peltoja. Vaikka sota lakkaisi heti, sato on jo vaarassa. Kun Venäjä on pakotteiden kohteena, se voi rajoittaa vientiä omaa väestöään ruokkiakseen.

Vuonna 2011 leivän hinnan nousu laukaisi Lähi-idässä levottomuudet, joita aluksi kutsuttiin ”arabikevääksi”. Niissä kuoli satojatuhansia ihmisiä. Lähi-idässä leipä on ruuan perusosa, ei vain aterian särvin.

– Kun Ukrainan sota aiheuttaa nälkää ja epävarmuutta ruuan saannista muualla, se voi johtaa levottomuuksiin ja väkivaltaan toisissa paikoissa. Maailmalla ei olisi varaa enää yhteenkään konfliktiin, sanoo Maailman ruokaohjelma WFP:n Kairon tiedottaja Abeer Etefa Guardianille.

Saman järjestön pääekonomisti Arfi Husain kuvaa tilannetta Financial Timesille ”tarpeettomaksi megashokiksi”.

Etefan mukaan vehnästä olisi sinänsä ollut juuri nyt hiukan ylitarjontaa. Sota kuitenkin pidentää kuljetusreittejä ja nostaa hintoja.

Arabikevät laukaisi Syyrian kansannousun ja sisällissodan. Nyt Venäjä haluaa viedä maasta palkkasotilaita avukseen Ukrainaan.

Uhattuina ovat esimerkiksi Tunisia, Egypti ja Jemen, jotka kaikki kokivat levottomuuksia arabikeväänä. Jemenissä on käyty sotaa ja kärsitty nälästä jo vuosia.

Tilanne on hankala myös strategisesti tärkeässä ja epävakaassa Libanonissa. Capital Economicsin ekonomisti James Swanton sanoo Financial Timesille, että ”Libanon on jo vaikeuksissa tuontikulujensa kanssa ja tilanne vain huonenee” Ukrainassa käydyn sodan vuoksi.

Lehden mukaan tilanne on hankala myös Turkissa, jonne Venäjä on toimittanut 70 prosenttia vehnästä. Jos sitä tuodaan Yhdysvalloista tai Australiasta hinta on paljon korkeampi.