Kommentti: Venäjän pelätty sotakone yskii pahasti, mutta paine puolustajaa kohtaan ei vielä hellitä

Pitäisikö meidän jo avata silmät ja myöntää, että Venäjä on sotilaallisilta kyvyiltään heikompi kuin olemme pelänneet, kysyy erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Tietoa Venäjän asevoimien alisuoriutumisesta Ukrainassa tursuaa nyt julkisuuteen jatkuvasti. Kaikkialla muualla kuin Venäjällä, jossa totuuden kertomisesta voi saada 15 vuoden vankeusrangaistuksen.

Joko Ukrainalle voidaan julistaa torjuntavoitto tässä sodassa? Ei sentään kuitenkaan vielä.

Kuva tapahtumista eri rintamilla on edelleen hämärä ja hajanainen. Yksi asia näyttää kuitenkin selvältä: Venäjä on pärjännyt hyökkäyssodassaan kehnosti, kun taas Ukrainan puolustuskyky ja taistelutahto ovat ylittäneet odotukset.

Tuoreen yhdysvaltalaisen arvion mukaan Venäjä on heittänyt Ukrainaan jo 95 prosenttia voimista, jotka se oli keskittänyt naapurimaansa rajoille. Ukrainaan on ammuttu noin 600 ohjusta. Silti sotatoimet eivät ole sujuneet hyvin.

Epäonnistumisia on useilla osa-alueilla. Venäläiset ovat arvioiden mukaan möhlineet tiedustelussa, johtamisessa, tulenkäytössä, joukkojensa liikkeissä ja huollon järjestämisessä. Ilmavoimien heikkoa esitystä on niin ikään ihmetelty kovasti.

Toisaalta tämä kyvyttömyys on johtanut raskaiden aseiden brutaaliin ja summittaiseen käyttöön asutuskeskuksia vastaan.

Otetaan esimerkiksi Venäjän epäonnistumisista vaikka se kuuluisa kolonna, joka on lähestynyt Kiovaa pohjoisen suunnasta. Se on ollut jumissa nyt jo kahdeksan vuorokautta.

Lue lisää: Asiantuntija arvioi Kiovan puolustusta: Venäjällä on ongelma, joka ”ei ratkea vain lisäämällä joukkoja”

Erään läntisen arvion mukaan tämä kymmeniä kilometrejä pitkä kolonna on suorastaan eeppinen epäonnistuminen, itse aiheutettu katastrofi. Sen kärjessä olevat ajoneuvot ovat jo kuluttaneet polttoaineensa ja akkunsa loppuun. Ne eivät kuitenkaan pääse perääntymään, sillä tie on tukossa. Myöskään maastoon ei ole asiaa, sillä maa on pehmeää ja tulvavesien vallassa. Kolonnan jumittunutta kärkeä ei voi huoltaa, sillä tie on tukossa.

Venäjän miehistö- ja kalustotappiot ovat ilmeisesti huomattavia. Kuvassa hylättyjä venäläisiä ajoneuvoja lähellä Harkovaa 6. maaliskuuta.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja, everstiluutnantti Joakim Paasikivi ei pidä Venäjän maavoimien taistelukykyä kehuttavana.

– Joukoilla on huonompaa sotamateriaalia ja sotilailla heikompi taistelumoraali kuin uskoin. Venäläiset ovat pärjänneet paljon huonommin kuin pelkäsin ja ukrainalaiset paljon paremmin, sanoi Paasikivi sanomalehti Dagens Nyheterille.

Everstiluutnantti Paasikivi on presidentti J.K. Paasikiven jälkeläinen, joka on palvellut myös Suomen puolustusvoimissa.

” Venäjän nopeat taistelulentokoneet ovat suorittaneet vain rajoitettuja tehtäviä Ukrainan ilmatilassa.

Britannian asevoimien tutkimuslaitos RUSI puolestaan pitää hyvin yllättävänä sitä, ettei Venäjän ilma- ja avaruusvoimat (VKS) ottanut ilmaherruutta Ukrainassa heti hyökkäyksen aluksi. Eikä VKS ole RUSI:n arvion mukaan vieläkään kyennyt tekemään laajoja ilmaoperaatioita ja siten tukemaan vaikeuksiin joutuneita maavoimien yksiköitä.

”Venäjän nopeat taistelulentokoneet ovat suorittaneet vain rajoitettuja tehtäviä Ukrainan ilmatilassa, lentäen yksin tai pareina, aina matalalla ja useimmiten öisin, minimoidakseen tappiot Ukrainan lähi-ilmatorjuntaohjuksille ja ilmatorjuntatulelle”, kirjoittaa RUSI:n asiantuntija Justin Bronk.

”Yksi mahdollinen selitys tälle on se, että VKS pitää hävittäjälaivastoaan reservissä, ehkä pelotteena Naton suoran väliintulon varalta.”

Bronkin mukaan VKS on hankkinut taistelukokemusta Syyriassa ja toiminut siellä haastavassa ympäristössä – mutta vain pienin voimin kerrallaan. VKS:llä ei ole ”institutionaalista kykyä suunnitella, käskyttää ja toteuttaa mutkikkaita ilmaoperaatiota suuressa mittakaavassa”, Bronk kirjoittaa.

Lue lisää: Mika Aaltola varoittaa: ”Varteen­otettava skenaario”, että Venäjä painostaa Suomea aseellisesti tulevaisuudessa

Nämä läntiset arviot ovat hätkähdyttäviä. Itänaapurin sotakone yskii.

Paine puolustajaa kohtaan on kuitenkin edelleen kova, ja sitä voidaan vielä kasvattaa. Ukraina on vielä kaukana torjuntavoitosta tässä sodassa.

Ukraina on menettänyt Hersonin kaupungin. Mariupol on saarrettu. Läntisten lähteiden mukaan Venäjä valmistautuu edelleen muun muassa tärkeän Mykolaivin kaupungin valtaukseen, Kiovan saarrostukseen ja maihinnousuoperaatioon Odessaan tai sen lähistölle.

Odessa valmistautuu maihinnousuun. Vapaaehtoiset täyttivät hiekkasäkkejä rannalla 7. maaliskuuta.

Maihinnousu puolustetulle rannikolle on sotilasoperaatioista vaikeimpia. Sitä Venäjä on totta kai harjoitellut, mutta todellinen tilanne on aina erilainen kuin vaativinkaan harjoitus. Odessan kerrotaan on jo valmistautuneen hyökkäykseen. Taistelu kaupungin hallinnasta on raskas, jos Venäjä siihen ryhtyy.

Painetta Venäjä voisi kasvattaa vielä tuomalla Valko-Venäjän joukkoja mukaan sotaan. Rochan-Consulting -ajatuspajan analyytikon Konrad Muzykan mukaan Valko-Venäjän mekanisoidut yksiköt ovat hyvin varustettuja, mutta niiden taisteluarvo on kyseenalainen: todellinen miesvahvuus on vain 40–50 prosenttia kirjavahvuudesta.

Venäjä saattaa myös tuoda lisää voimaa Ukrainaan kutsumalla palvelukseen reserviläisiä tai jopa julistamalla täyden liikekannallepanon. Silloin Venäjällä olisi todellinen massa-armeija. Mutta mikä olisi näiden reservijoukkojen koulutus ja varustus? Ei terävintä kärkeä, vaan neuvostoliittolaista laatua.

Loppujen lopuksi pitää aina ottaa huomioon se, että Venäjä on ydinasevaltio. Siksi Nato ei ole julistamassa lentokieltoaluetta Ukrainaan eikä lähettämässä joukkoja auttamaan Ukrainaa torjuntavoittoon. Suuri ja mahtava, se Venäjän ydinpelote on.