Huhut Vladimir Putinin olinpaikasta vellovat. Piilottiko hän lehtolapsensa Alpeille ja lukkiutui itse bunkkeriin määrättyään armeijansa veljeskansan kimppuun?

Etsintäkuulutus: Elävänä tai kuolleena, Vladimir Putin massamurhasta.

– Lupaan maksaa miljoona dollaria viranomaiselle tai viranomaisille, jotka perustuslaillista velvollisuuttaan noudattaen pidättävät Putinin sotarikollisena Venäjän ja kansainvälisten lakien mukaisesti.

Näin kirjoitti venäläismiljonääri Alex Konanykhim LinkedIn-verkkoyhteisöpalvelussa vajaan viikon kuluttua siitä, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan.

Putin tuskin uhkausta säikähti, mikäli oli edes tietoinen siitä, mutta peloissaan diktaattori kyllä on. 69-vuotias Vladimir Putin on ollut sitä jo vuosia. Paitsi henkensä, hän pelkää myös valtansa ja valtaklaaninsa vallan puolesta.

Lisäksi diktaattori on eri tietojen valossa eristäytynyt koronaviruskammossaan jopa lähimmistä avustajistaan. Putinia ennen sotaa tavanneet valtionjohtajat istutettiin virallisten kuvien perusteella kilometrisen pöydän toiseen päähän – jotta diktaattori ei altistuisi mahdolliselle virukselle.

Palkkiota ei ole vielä tarvinnut maksaa. Jäljelle jää miljoonan taalan kysymys: Missä Putin on nyt?

Vladimir Putin syntyi 7. lokakuuta 1952 Leningradissa, nykyisessä Pietarissa. Kesälle 1958 päivätyssä kuvassa hän on äitinsä Maria Ivanovnan kanssa.

Vladimir Putin tallentui valokuvaan vanhempiensa kanssa vuonna 1985. Äiti-Maria istuu eturivissä keskellä ja isä-Vladimir kamerasta katsottuna hänen vasemmalla puolellaan.

Venäjästä on lyhyessä ajassa tullut eristetty hylkiövaltio Pohjois-Korean tapaan, ja Putin on ottanut Kim Jong-unin paikan uutiskynnyksen yli kurkottavana kääpiötyrannina.

Sodan alettua huhut hänen salaisesta bunkkerikaupungistaan tai Sveitsiin piilotetusta "uusperheestä" ovat alkaneet levitä luotettavuustasoltaan vaihtelevilla uutissivustoilla.

Amerikkalaisen New York Postin juorujulkaisu Page Six Magazine kertoi viikko sitten, että Putinin tyttöystävänä pidetty Alina Maratovna Kabajeva piileskelee jossain päin Sveitsiä parin yhteisten lasten kanssa.

Page Sixin siteeraaman lähteen mukaan Kabajevalla on Putinin kanssa neljä lasta, jotka kaikki ovat Sveitsin kansalaisia.

– Alinalla on kaksi poikaa ja kaksostytöt Putinin kanssa, ja he kaikki ovat syntyneet Sveitsissä, lähde kertoo.

Jotain perää väitteessä saattaa olla, sillä Ticinon kantonissa ilmestyvän La Regione Ticinon mukaan lapset ovat syntyneet ylellisellä Sant’Anna-klinikalla Sorengossa Luganon lähellä.

Putinin ja Alina Kabajevan suhteesta on spekuloitu vuosia. Kabajeva poseerasi kameroiden sarjatulelle Mariinski-teatterissa Pietarissa järjestetyssä urheilugaalassa 18. helmikuuta 2008.

Asiasta spekuloitiin jo maaliskuussa 2015, jolloin eräs klinikan työntekijä väitti, että Alina Kabajeva saapuisi sinne synnyttämään Vladimir Putinin lapsen. Ticinonews.ch-verkkoportaali kertoi, että vauva oli syntynyt Venäjän presidentin ollessa läsnä klinikalla.

Uutisointi osui yhteen Putinin "katoamisen" kanssa. Maaliskuussa 2015 ihmeteltiin, miksi Venäjän presidenttiä ei ollut näkynyt julkisuudessa yli viikkoon.

Sveitsiläisen Blick-lehden mukaan Putin ja Kabajeva olivat varanneet Sant’Annan sairaalasta kaksi huonetta, toisen vastasyntyneelle ja toisen perheelle ja henkivartijoille. Lehden mukaan klinikan gynekologi oli Putinin tuttu. Alueella myös nähtiin samaan aikaan runsaasti venäläisessä rekisterissä olevia autoja.

Tuolloin ei puhuttu kaksosista.

”Parin kolmas lapsi syntyi Sant’Anna-klinikalla. He saivat tyttären”, Blick kirjoitti.

Radiotelevisione Svizzera (RSI) vahvisti uutisen. Luksusklinikan verkkosivut on saatavilla myös venäjänkielisinä, ja Putinin ystävän, Italian ex-pääministerin Silvio Berlusconin tytär Barbara on ollut Sant'’nnassa.

– Page Sixin uutinen lehtolapsista levisi amerikkalaisen mediakentän oikealta laidalta ainakin Britannian suurimman kustantamon Reach PLC:n iltapäivälehtiin sekä Postin kanssa samaan News Corpin talliin kuuluvalle News.com.au-uutissivustolle.

– Kaikilla lapsilla on Sveitsin passit, ja uskoisin, että hänellä (Alina) on myös, lähde kertoo.

Presidentti Putin kiitti voimistelijatähtiä Kabajevaa ja Svetlana Khorkinaa menestyksestä kesän 2004 olympialaisissa. Kuva on otettu Novo-Ogarevon residenssissä.

– Samalla kun Putin hyökkää Ukrainaan ja käy viattomien siviilien kimppuun aiheuttaen pakolaiskriisin, hänen perheensä on piilossa erittäin yksityisessä ja turvatussa alppimajassa jossain päin Sveitsiä.

Aikanaan Venäjän notkeimmaksi naiseksi tituleerattu Kabajeva, 38, on entinen kilpavoimistelija. Hän voitti olympiakultaa Ateenassa vuonna 2004. Kabajevan suhteesta Putiniin on juoruiltu vuosia. Asiasta on kertonut muun muassa venäläinen politiikan tutkija ja professori Valeri Solovei.

Sekä Putin että Kabajeva ovat toistuvasti kiistäneet edustajiensa välityksellä sekä suhdeväitteet että huhut yhteisistä lapsista – Putin uhkaavaan sävyyn.

” Olen aina suhtautunut negatiivisesti heihin, jotka räkäisine nenineen ja eroottisine fantasioineen väijyvät muiden elämää.

– Minulla on yksityiselämä, jota en salli häirittävän. Sitä pitää kunnioittaa, hänen kerrotaan sanoneen.

– Olen aina suhtautunut negatiivisesti heihin, jotka räkäisine nenineen ja eroottisine fantasioineen väijyvät muiden elämää.

Nykyään Kabajeva istuu duumassa Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolueen edustajana. Hän antoi toissa viikolla haastattelun uutistoimisto Tassille, jossa haukkui kansainvälisen olympiakomitean ja paralympiakomitean päätökset sulkea venäläisurheilijat kilpailuista.

– Yrititte niin kovasti nöyryyttää venäläisiä, kielsitte symbolimme, lippumme ja kansallislaulumme. Kaikissa kilpailuissa juuri venäläisiä urheilijoita tutkittiin mikroskoopilla, Kabajeva latasi.

Kilpavoimistelija Alina Kabajevan tapaaminen sai ukkomiehen hymyilemään Kremlissä marraskuussa 2004, kun Venäjän olympiajoukkue tuli vierailulle.

Tassin uutisesta ei käynyt ilmi, vastailiko "rakastajatar" kotimaansa kamaralta vai peräti puhelimitse salaisesta alppimajasta.

Liikkeellä on myös tietoja joiden mukaan Kabajeva olisi synnyttänyt kaksospojat moskovalaisessa sairaalassa vuoden 2019 toukokuussa. Page Six kirjoittaa vain "kahdesta nuoresta pojasta".

Vladimir Putinista ja Ljudmila Shrekbnevasta tuli mies ja vaimo Leningradissa heinäkuussa 1983. Hääautona näyttäisi olleen neuvostolimusiini Zil 111.

Vladimir ja Ljudmila saivat toisen lapsensa, Maria-tyttären, asuessaan Itä-Saksan Dresdenissä 1986. KGB:n leivissä ollut Putin oli lähetetty satelliittivaltioon agentiksi.

Putin ja tyttäret Maria ja Jekaterina Moskovassa vuoden 1989 kieppeillä.

Diktaattorilla on lapsia enemmänkin. Ensimmäisestä avioliitosta lentoemäntä Ljudmila Shrekbnevan kanssa hänellä on kaksi tytärtä. Maria syntyi 1985 ennen Putinin muuttoa KGB-upseerin tehtäviin Itä-Saksaan. Jekaterina-tytär syntyi Dresdenissä 1986.

Maria on naimisissa hollantilaisen Jorrit Faassenin kanssa, ja asui tämän kotimaassa vuoden 2014 heinäkuuhun asti, jolloin venäläisten epäiltiin ampuneen alas Malaysian Airlinesin matkustajakoneen Itä-Ukrainassa. Alankomaiden kansalaisia menehtyi 192. Maria muutti tämän jälkeen Venäjälle, ja työskentelee endo­krinologian tutkimuskeskuksessa Moskovassa.

Pikkusisko Jekaterina on menestynyt kilpatanssissa. Hän käyttää sukunimeä Tihonova ja on naimisissa Putinin ystävän, upporikkaan liikemiehen Nikolai Shamalovin pojan Kirillin kanssa. Shamalov senior on yksi Rossija-pankin osakkaista. Kyseinen rahalaitos on saanut lempinimen "Putinin pankki".

Putinin tytär Jekaterina ensimmäisestä avioliitosta kuvattuna alustuksensa aikana Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa kesäkuussa 2021.

Uutistoimisto Reuters selvitteli Putinin jälkeläisten raha-asioita vuonna 2015, ja tuolloin nuorenparin omaisuuden arvioitiin olevan kahden miljardin ruplan luokkaa.

Molempia tyttäriä on aikuisiällä ympäröinyt salaisuuden verho. Tiettävästi tuorein yhteiskuva kaksikosta on julkaistu Putinin omaelämäkerrassa vuonna 2000. Kaksi vuotta myöhemmin nelihenkinen perhe kuvattiin yhdessä rannalla Primorjen aluepiirillä Venäjän eteläkärjessä. Myöhemmät otokset ovat joko satunnaisia tai niitä ei ole.

Vaimo Ljudmila edusti miehensä rinnalla harvakseltaan vuoteen 2013 asti, jolloin heidän avioliittonsa kerrottiin päättyneen. Sen jälkeen Ljudmila Putina vaikuttaa kadonneen maan päältä.

Koko Putinin perhe kuvattuna 1990.

Presidentti Putinin ja vaimo-Ljudmilan erosta ilmoitettiin kesällä 2013. Yhteiskuva on keväältä 2005.

Päätyikö ex-vaimokin "turvasäilöön"? Professori Valeri Solovein mukaan Putin sijoitti ensimmäisen perheensä turvaan Altaivuorten uumeniin Keski-Aasiassa. Solovei tunnetaan värikkäistä ennustuksistaan ja salaliittoteorioiden levittämisestä. Hän on aikaisemmin väittänyt Putinin kärsivän mystisestä sairaudesta.

Solovein mukaan vuoriston uumeniin Altain tasavallassa on joka tapauksessa rakennettu huipputekniikalla vuorattu bunkkeri, joka on suunniteltu kestämään jopa ydinaseilla käytävän sodan.

Professorin arvellaan viittaavan Ongudayskyn hallintoalueella olevaan maanalaiseen luolastoon, jonka maakaasu- ja öljykonserni Gazprom eri tietojen mukaan rakennutti vuosikymmen takaperin. Solovein mukaan alueella näkyy ilmanottoaukkoja ja voimalinja, joka johtaa uudenkarhealle 110-kilovoltin ala-asemalle.

Ensimmäinen perhe vuoren uumenissa, seuraava Alppien kätkössä. Entä sitten hirmuhallitsija itse? Eri bunkkerissa – varmuuden varalta.

Toisin kuin Adolf Hitlerin kotkanpesä Saksan Alpeilla, Putinin piilopaikka sijaitsee saksalaislehti Bildin mukaan syvällä Uralvuorten uumenissa. Putin on Ukrainan tiedustelupalvelun ja saksalaisten hallituslähteiden mukaan poistunut Moskovasta jo hyvissä ajoin. Vuorijono sijaitsee noin 1 400 kilometrin matkan päässä Moskovasta itään, jossa Ural muodostaa osan Euroopan ja Aasian rajalinjasta.

Kuvituskuvaa Uralilta. Putinin piilopaikka sijaitsee saksalaislehden mukaan syvällä Uralvuorten uumenissa.

Kreml ei luonnollisesti ole vahvistanut mitään arvailuja Putinin liikkeistä. Tutkivan journalismin Bellingcat-sivuston kirjoittaja Oleksiy Kuzmenko kehottaa lähdekritiikkiin, sillä bunkkeritieto on hänen mukaansa peräisin venäläiseltä kansanedustajalta ja IT-yrittäjältä Ilja Ponomarjovilta. Tämä on ollut viimeisiä Putinin arvostelijoita Venäjän duumassa, ja asuu Yhdysvalloissa, koska ei voi palata kotimaahansa. Hänen on kerrottu levittäneen väärää tietoa Kremlistä aikaisemmin.

Huhut tuskin loppuvat tähän. Eivätkä lopu lapsetkaan; Putinilla väitetään olevan vielä ainakin yksi lapsi – pietarilaisen miljonäärikaunottaren tytär.

Asia tuli ilmi riippumattoman venäläisen Proekt-uutissivuston artikkelissa loppuvuodesta 2020. Tutkimusten kohteena oli entinen siivooja, nykyinen miljonääri Svetlana Krivonogih, jonka tyttären yhdennäköisyys presidentti Putinin kanssa pisti vauhtia arvailuihin elintason nousun syistä.

Krivonogihia, 47, on sen jälkeen kutsuttu Venäjällä Putinin entiseksi rakastajattareksi. Tytär Jelizaveta Vladimirovna Krivonogih ei ole kiistänyt eikä myöntänyt asiaa.

– On käynyt ilmi, että on paljon ihmisiä, joissa on samaa näköä kuin Vladimir Vladimirovitshissa, taiteilijanimellä Luiza Rozova esiintyvä neitokainen kommentoi huhuja venäläiselle GQ-viihdesivustolle.

Hänen toinen nimensä Vladimirovna tarkoittaa suomeksi "Vladimirin tytärtä".

Lähteet: Jerusalem Post, Forbes, New York Post, Proekt, News.au.com, Tass, Blick, La Regione Ticino, Irish Mirror, Reuters