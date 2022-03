Kuvat kertovat siviilien kohtalosta Ukrainassa: ”Eiväthän tykistö tai ilmapommitukset erottele, keneen ne osuvat”

Ukrainasta tulee yhä enemmän järkyttäviä kuvia ja tietoja sodan uhreiksi joutuneista siviileistä.

Varoitus: Jutussa on käytetty kuvaa, joka voi järkyttää herkimpiä.

Venäjän yli viikko sitten aloittama hyökkäys Ukrainaan on YK:n mukaan vaatinut maanantaihin mennessä 364 vahvistettua siviiliuhria. Luvun oletetaan todellisuudessa olevan huomattavasti korkeampi.

Sodan ensimmäistä viikkoa kuvastivat paljolti erilaiset otokset ohjusiskuissa tuhoutuneista rakennuksista, ukrainalaissotilaista valmiudessa sekä Venäjän joukkojen Kiovaa kohti suunnanneesta, 60 kilometriä pitkästä ajoneuvosaattueesta.

Iprinin pommituksia pakeneva nainen kantoi mukanaan kissaa.

Viikonlopun aikana on alkanut tulla yhä enemmän tietoja ja kuvia siviilien kohtaloista sodan keskellä.

Sunnuntaina New York Times julkaisi pysäyttäviä kuvia Kiovan luoteispuolella sijaitsevassa Irpinin kaupungissa sotaa paenneesta perheestä, joka oli joutunut tulituksen kohteeksi. Perheen äiti ja kaksi lasta kuolivat, perheen isä loukkaantui vakavasti. Mukana olleet matkalaukut lojuivat kuvissa uhrien ympärillä.

Kadulla elottomana makaava perhe oli julma muistutus siitä, millaista hintaa moni ukrainalainen joutuu Venäjän aloittamasta hyökkäyksestä maksamaan. Irpinin pormestarin mukaan pommituksessa kuoli yhteensä kahdeksan ihmistä.

Viikonloppuna sosiaalisessa mediassa levisi myös tieto nuoren naisen eli 26-vuotiaan Anastasiia Yalanskayan kohtalosta. Yalanskaya sai surmansa, kun hän oli kuljettamassa ruokaa eläinsuojaan majoitetuille koirille Butshan kaupunkiin, joka sijaitsee noin 24 kilometrin päässä Kiovasta.

Hänet ja kaksi muuta vapaaehtoista löydettiin ammuttuina autoonsa. He olivat paluumatkalla eläinsuojasta. Yalanaskayan viimeiseksi teoksi jäi kodittomien koirien auttaminen keskellä sotaa.

Sotaa paenneet siviilit joutuivat pommituksen uhriksi Iprinin kaupungissa.

Ukrainasta on YK:n tietojen mukaan paennut tähän mennessä 1,5 miljoonaa ihmistä, tämä on vielä pieni osa yli 40 miljoonan asukkaan maasta. Monet suurkaupungit ovat yhä täynnä siviilejä.

1,5 miljoonan asukkaan kaupunki Harkova on ollut yksi hyökkäyksen keskeisimpiä kohteita käytännössä koko sen keston ajan. Sunnuntaina toimittaja Peter Pomerantsev raportoi saaneensa kaupungista viestejä, joissa kerrotaan suojaan pakenevien ihmisten kuolevan kaduille. Viestien perusteella ulkona olleet ihmiset ovat olleet tulituksen kohteena.

– Meidän asuinalueellamme ei ehkä ole enää yhtäkään taloa, jossa ei olisi mitään vaurioita. Kaikki kärsivät enemmän tai vähemmän johtuen tästä hullusta, jonka nimi on Putin, Harkovassa asuva Roman kertoi STT:n haastattelussa sunnuntaina.

Liekkeihin pommitusten johdosta syttynyt asuintalo Harkovassa.

Viime viikon torstaina Tsernihivin kaupunkia kohtasi iso isku. Ukrainan viranomaisten mukaan 47 ihmistä kuoli rajun tulituksen seurauksena. Pelastusoperaatioita ei pystytty hoitamaan toivotulla tavalla, sillä kaupunkiin kohdistettu tulitus jatkui.

Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikön Marko Korhosen mukaan todellista siviiliuhrien määrää on vaikea arvioida, YK:n tähän asti antama luku kuulostaa kuitenkin olevan alakanttiin. Korhonen painottaa, että siviileihin iskujen kohdistaminen olisi kansainvälisen humanitäärisen oikeuden vastaista.

– Toivottavasti (siviilit) eivät ole tarkoituksella kohteena. Vaikka siviileihin ei suoraan kohdistettaisikaan, niin etenkin kun kaupungeissa taistellaan, ikävä kyllä siinä siviilitkin joutuvat usein tulen alle, Korhonen sanoo.

Sodan kiihtyessä raskaan aseistuksen käyttö on lisääntynyt ja sivullisien uhrien määrän todennäköisyys Korhosen mukaan kasvanut.

– Eiväthän tykistö tai ilmapommitukset sinällään erottele, keneen ne osuvat, kun ne jollekin alueelle on ammuttu. Siinä on aina vaara, että laajaa tuhoa aiheuttavat aseet lisäävät sivullisia uhreja.

Nainen keskellä Harkovan tuhoa.

Ukrainan eteläosassa sijaitsevassa Mariupolissa on kaupungin pormestarin mukaan muodostumassa humanitaarinen kriisi. Kaupunki on ollut piiritettynä jo pitkään, osalla asukkaista ei toimi lämmitys, osalla taas on loppunut pullovesi.

Sunnuntaina siviilien oli tarkoitus päästä poistumaan kaupungista Venäjän ja Ukrainan välillä sovitun tulitauon aikana, mutta tauko ei pitänyt. Kyseessä oli toinen epäonnistunut evakuointiyritys viikonlopun aikana. Kaupungissa on tällä hetkellä jumissa arviolta 200 000 ihmistä.

Saarrettuun kaupunkiin on vaikea saada vietyä avustusta. Luonnonkatastrofeissa lentokoneesta tarvikkeiden pudottaminen voi olla mahdollista, joskaan ei tehokasta. Sotatilanteessa lentokoneella kaupungin yli lentäminen on poissuljettua. Piiritetty kaupunki vaatisi sen, että humanitäärisiä väyliä avattaisiin avun saamiseksi.

Lapsi sanoo hyvästejä isälleen evakuointijunan ikkunan läpi Kiovassa.

– Osapuolet sopivat, että puolueeton toimija voi evakuoida ihmisiä ja mahdollisesti viedä lääkeapua käytävää pitkin. Se vaatii molemmilta puolilta sitoutumista ja yhteisen suunnitelman, Korhonen toteaa.

Piiritetyssä kaupungissa Korhosen mukaan siviilien joutuminen vaaran tielle lisääntyy, kun vesi, ruoka tai lääkkeet loppuvat ja siviilit joutuvat lähtemään liikkeelle. Varsinkin lääkkeiden hupeneminen voi lisätä siviiliuhrien määrää myös pommitusten ulkopuolella.

– Jos on ihmisiä, jotka ovat riippuvaisia lääkkeistään, eivätkä niitä kykene saamaan, kun kaupunki on saarrettu ja taistelut jatkuvat, niin pitkässä juoksussa se ikävä kyllä tulee nostamaan kuolleiden ja loukkaantuneiden määrää, Korhonen arvioi.