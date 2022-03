Latinalaisista kirjaimista Z ja V tehdään nyt Venäjällä kovaa vauhtia meemejä, joilla yritetään nostattaa kansan tukea presidentti Vladimir Putinin käynnistämälle sotaoperaatiolle Ukrainassa.

Venäjän hyökkäyksen alkuhetkistä alkaen uutiskuvissa ovat herättäneet huomiota erilaiset kirjaimet, joita on maalattu Ukrainaan tunkeutuneiden venäläisten sotilasajoneuvojen kylkiin ja kattoihin.

360TV:n mukaan kirjaimet ovat Venäjän asevoimien tapa merkitä ajoneuvonsa, jotta niistä näkee jo kaukaa, mitkä ovat varmuudella ”omia”. Merkit ovat selkeästi nähtävissä myös ilmasta ja sotilasoptiikalla.

Z-merkki ei ole auttanut näitä venäläisiä raketinheittimiä kulkemaan kohti voittoa. Kuva tuhotusta venäläistekniikasta on Harkovan lähistöltä Ukrainasta.

Sodan alussa Ukraina oli selvästi voitolla sosiaalisen median käyttämisessä oman puolustustaistelunsa tukena. Venäjä on käynnistänyt nyt oman kampanjansa, jossa Z- ja V-merkeillä on keskeinen rooli erilaisissa meemeissä.

Esimerkiksi Venäjän puolustusministeriö julkaisee päivittäin useita kuvameemejä, joissa käytetään näitä kirjaintunnuksia erilaisten iskulauseiden yhteydessä.

NTV-kanavan mukaan Venäjän puolustusministeriö on selittänyt, että Z viittaa lauseeseen ”za pobedu”, jonka voi suomentaa esimerkiksi ”voiton puolesta” tai ”kohti voittoa”. V viittaa puolestaan tämän selityksen mukaan lauseeseen ”sila v pravde” eli ”voima on totuudessa”.

Nevski Prospektilla Pietarissa on iso valotaulu, jossa näkyy Z-merkin muotoon piirretty oranssimusta Yrjön nauha. Tunnuksena valotaulussa lukee hästägillä ”omiamme emme hylkää”.

360TV:n mukaan voima on totuudessa -lause on venäläisille tuttu Brat-2 -elokuvasta, jossa se on yksi päähenkilön legendaarisista lausahduksista. Elokuvassa selitetään näin amerikkalaiselle, että todellista voimaa ei mitata rahassa vaan totuudessa. Myös kohti voittoa -iskulause on tuttu venäläisille entuudestaan useista elokuvista.

Venäjän puolustusministeriö on kehittänyt sittemmin lukuisia muitakin iskulauseita, joissa käytetään näitä kirjaimia. V viittaa esimerkiksi voitonmerkkiin ja iso Z-kirjain voidaan piirtää osaksi Putinin käyttämää ilmausta ”denazifiointi” eli ”natseista riisuminen”.

Z viittaa puolustusministeriön mukaan myös lauseeseen ”za mir” eli ”rauhan puolesta”. Sen sanotaan viittaavan myös Putinin lauseeseen, jonka mukaan ”Venäjä ei aloita sotia, vaan lopettaa sodat”. Tällöin Z-kirjain viittaisi lopettamista tarkoittavan verbin alkukirjaimeen, kertoo Bumaga-sivusto.

Joidenkin tulkintojen mukaan Z tarkoittaisi puolestaan ”loppua”, Venäjän lopullista päämäärää, sillä se on latinalaisten aakkosten viimeinen kirjain. Venäjän sotilasoperaatiota Ukrainassa kutsutaan myös joissain kirjoituksissa nimellä ”Operaatio Z”.

Yhdysvalloissa vakoilutuomion kärsinyt nykyinen venäläinen kansanedustaja Maria Butina on antanut vauhtia tunnuksille järjestämällä videotempauksen, jossa hän piirtää oman Richmond-jakkunsa kaulukseen Z-kirjaimen.

(Maria Butina piirtää alla olevalla videolla Z-merkin jakkuunsa.)

Venäjän avaruusjärjestön Roskosmosin johtaja Dmitri Rogozin on puolestaan ryhtynyt kirjoittamaan omaa nimeään Telegram-kanavallaan niin, että z-kirjain on nimen keskellä isona latinalaisittain.

Kemerovon alueen kuvernööri Sergei Tsiviljov ilmoitti puolestaan vastikään, että vastaisuudessa Kuzbassin kaupungin nimi kirjoitetaan latinalaisella z-kirjaimella sanan keskellä. Hänen mukaansa näin tuetaan Venäjän ”erikoisoperaatiota” Ukrainassa.

Venäjän sosiaalisessa mediassa on arveltu myös, että Z voisi tarkoittaa Zorroa. Toiset arvelevat sen viittaavan Ukrainan presidenttiin Volodymyr Zelenskyiin, jonka vallasta suistaminen on yksi Venäjän joukkojen päätavoitteista. Mikäli Venäjä tässä päämäärässään onnistuisi, Z-kirjain voitaisiin ainakin kätevästi valjastaa tähän tarkoitukseen.

(Maria Butina on lanseerannut myös Z-merkillä varustettuja t-paitoja.)

Venäjän sosiaalisessa mediassa on jaettu myös kuvia, joissa tavalliset autoilijat teippaavat autonsa kylkeen tai ikkunaan Z-merkin. Putinin tukijoille on ilmaantunut Z-merkillä varustettuja t-paitoja ja collegeja.

Valtion virallisessa propagandassa Z-merkki tehdään usein oranssimustasta Yrjön nauhasta, josta on tehty jo aikaa sitten paitsi Venäjän voiton symboli toiseen maailmansotaan viitaten niin myös Putinin tukijoiden symboli.

Ukrainalaisia tukevissa meemeissä Venäjän käyttämää Z-kirjainta on ryhdytty trollaamaan puolestaan niin, että siitä muodostetaan joko hakaristi tai tyylitelty ss-merkki. Viestinä on tällöin, että Z-merkki on Putinin joukkojen ja hänen ajamansa ”venäläisen maailman” uusi oma hakaristi.

Vastikään venäläinen telinevoimistelija Ivan Kuljak herätti kohua, kun hän nousi mitalikorokkeelle paidassa, jonka kaula-aukon alla näkyi valkea Z-kirjain. Kilpailun voitti ukrainalainen Ilja Kovtun.

Venäjän voimistelumaajoukkueen päävalmentaja Valentina Rodionenko selitti tapausta Venäjän valtiolliselle urheilukanavalle Matchtv:lle niin, että Kuljak oli tehnyt itse ratkaisunsa eikä valmennusjohdolla ollut etukäteen tietoa merkin käyttämisestä.

– Meidän urheilijamme ovat isänmaallisia, Rodionenko selitti Championatin mukaan.

Lue lisää: 20-vuotias venäläisurheilija aiheutti kohun – pokkasi palkinnon Venäjän sotatoimia tukeva tunnus rinnassaan, vieressä ukrainalainen

Kirjainkoodien alkuperäinen merkitys ei ole varmuudella tiedossa, mutta yhden selityksen mukaan Z-merkki olisi viitannut Venäjän läntisen sotilaspiirin joukkoihin (zapad) ja V-merkki puolestaan itäisen sotilaspiirin joukkoihin (vostok).

Muunkinlaisia selityksiä on esitetty koodien taustalle. Yhden arvion mukaan neliön sisällä oleva Z viittaisi itse asiassa Krimiltä kotoisin oleviin joukkoihin. Pelkkä Z-kirjain puolestaan viittaisi yhden selityksen mukaan länteen matkalla oleviin joukkoihin, ja V viittaisi puolestaan merivoimien jalkaväkeen.

Venäjällä on käytössään myös muita kirjaimia, joilla Ukrainaan lähetettyjä ajoneuvoja on merkitty. Täyttä varmuutta kirjainten merkityksestä ei tunnu olevan kenelläkään edes Venäjän median omissa artikkeleissa.

O-kirjaimen on arveltu viittaavan Valko-Venäjältä tuleviin joukkoihin, X-kirjaimen Ramzan Kadyrovin lähettämiin tshetsheenijoukkoihin ja A-kirjaimen useisiin erilaisiin erikoisjoukkoihin, jotka voivat kuulua joko Venäjän sisäministeriön, puolustusministeriön tai kansalliskaartin alaisuuteen.