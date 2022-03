NYT: Venäjä saattoi osua Harkovan pommituksessaan rakennukseen, jossa on pieni ydinreaktori

Amerikkalaisasiantuntija piti säteilyonnettomuutta nykytiedoilla epätodennäköisenä.

Ukrainan sisäinen tiedustelupalvelu kertoi sunnuntaina, että Venäjän pommitukset Harkovan kaupungissa ovat osuneet rakennukseen, jossa sijaitsee fysiikan ja teknologian tutkimuslaitos.

Huolestuttavinta tiedossa on se, että laitoksessa on New York Timesin mukaan myös pieni ydinreaktori, jota käytetään tutkimukseen ja lääketieteellisten isotooppien valmistukseen.

Lehden haastatteleman amerikkalaisasiantuntijan mukaan puutteellisten tietojen takia on mahdotonta arvioida luotettavasti, onko iskussa voinut vapautua radioaktiivista säteilyä.

Ukrainalaislausunto tapauksesta oli kuitenkin raju:

– Ydinlaitoksen ja ydinmateriaalien varastorakennuksen tuho voi johtaa laajaan ympäristökatastrofiin, turvallisuusviranomaiset totesivat.

New York Times muistutti, että ukrainalaisviranomaisten lausunnot voivat olla värittyneitä Venäjän hyökkäyksen aiheuttamassa vaikeassa tilanteessa.

Amerikkalaisasiantuntija Edwin Lyman totesi lehdelle aiempien ukrainalaisraporttien perusteella, että Harkovan reaktorin käyttö on ollut ajoittaista ja myös ydinjätettä olisi sen perusteella vähän. Se pienentää merkittävän säteilyonnettomuuden mahdollisuutta. Lymanin mukaan sellainen on epätodennäköinen, vaikka Venäjä olisi osunut rakennukseen pahastikin.

Harkovan reaktori käyttää niin sanottua matalasti rikastettua uraania ja se on tyypiltään sellainen, ettei ydinreaktio voi tapahtua hallitsemattomasti. Vastaavanlaisia reaktoreita on tutkimuskäytössä useissa laitoksissa ympäri maailman.