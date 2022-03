Ukraina kertoo menettäneensa normaalit yhteydenpitokanavat myös Tshernbylin henkilöstöön

Ukrainalaisen Zaporizzjan ydinvoimalan vallanneet venäläisjoukot ovat Ukrainan mukaan ottaneet voimalan henkilöstön komentoonsa ja vaativat näitä hyväksyttämään kaikki toimensa joukkoja johtavalla venäläiskomentajalla.

– Olen erittäin huolissani, kommentoi Kansainvälisen atomienergiajärjestön johtaja Rafael Grossi tietoja sunnuntaina.

Hänen mukaansa Ukraina on myös raportoinut, että kännykkä- ja nettiyhteyksiä on katkottu, ja ukrainalaisviranomaisilla on suuria vaikeuksia saada yhteyttä voimalaan normaaleja kanavia pitkin.

– (Voimalan) johdon ja henkilöstön pitää saada suorittaa elintärkeitä velvollisuuksiaan ilman ulkoista häiriötä ja painetta, Grossi sanoi.

Voimalan henkilöstön kerrotaan yhä työskentelevän kolmessa vuorossa, mutta heiltä alkaa olla esimerkiksi elintarvikkeet vähissä ja työskentelyolosuhteet voimalassa on vaikeat.

Vastaavia yhteydenpito-ongelmia on Ukrainan mukaan myös Tshernobylin voimala-alueella, joka on myös venäläisten hallinnassa. Henkilöstön kanssa kommunikoidaan IAEA:n mukaan vain sähköpostilla.

IAEA varoitti, että radioaktiivisen materiaalin vaarallisuutta ei voi väheksyä.

Ydinlaitosten turvallisuus oli esillä myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin puhelussa sunnuntaina.

– Hän (Macron) painotti, että ... Ukrainan ydinlaitosten turvallisuus on taattava Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n sääntöjen ja sen johtajan ehdotusten mukaisesti. Venäjän presidentti oli samaa mieltä, että IAEA:n on aloitettava työt asiassa, Elysee-palatsin lausunnossa muotoiltiin.

Zaporizzjan voimalan alueella syttyi tulipalo Venäjän joukkojen valtauksen aikana perjantaina, mutta siitä ei aiheutunut säteilyvaaraa.