Tällainen on ukrainalaisten sodassa käyttämä väijytys­taktiikka – ”Taustalla on jokin hyvin johdon­mukainen toimintatapa”

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Janne Mäkitalo uskoo, että taistelun viimeinen näytös tullaan käymään Kiovassa.

Ukraina on omaksunut sodassa käyttöönsä väijytystaktiikan, jonka avulla se on saanut pidäteltyä venäläisjoukkoja etenemästä suurimpiin kaupunkeihin.

Ukrainalaisupseeri, luutnantti Yevgeny Yarantsev kuvaili taktiikkaa yhdysvaltalaislehti The New York Timesille kertomalla, että Ukrainan joukot liikkuvat pienissä ja ketterissä yksiköissä, jotka voivat hiipiä väijymään Venäjän panssarivaunukolonneja.

The Washington Post taas kirjoitti sotilasasiantuntijoiden kuvailleen Ukrainan armeijan strategiaa kaksiosaiseksi. Tämä pitää sisällään sekä kolonniin kohdistuvan ”iske ja pakene” -menetelmän että myös pyrkimykset linnoittaa suurimmat kaupungit.

Venäjä nojaa sodankäynnissään suurelta osin panssariajoneuvoihin, kun taas Ukrainalla on paljon panssarintorjunta-aseita ja ilmatorjuntaohjuksia, joita se on saanut myös länsimailta avustuksina.

Ukrainan joukkojen tuhoamasta panssarivaunusta nousi savua Luhanskin alueella 26. helmikuuta.

Ukrainalaisten asemaa helpottavat venäläisjoukkojen kohtaamat logistiset ongelmat, kuten pula polttoaineesta ja elintarvikkeista. Paikoilleen hyytyneet panssarivaunut ovat helppo kohde iskeä.

Vastustajien polttoaineen saantiin on vaikuttanut myös Ukrainan armeija, joka on neuvonut vapaaehtoisia sotilaita hyökkäämään panssarivaunujen sijaan polttoainetta kuljettaviin ajoneuvoihin, kertoo The Washington Post artikkelissaan.

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Janne Mäkitalo sotataidon laitokselta kertoo, että Ukrainan käyttämä väijytys on tyypillistä alivoimaisen taktiikkaa.

Väijytyksen onnistumiseen vaikuttavat Mäkitalon mukaan olennaisesti kolme seikkaa, joista ensimmäinen on salaaminen. Väijytyksen tekevien joukkojen täytyy toimia niin, etteivät he paljasta itseään.

Toinen tekijä on yllätys. Tulen avaamisen ja saattueen estämisen tulee tapahtua yllätyksellisesti niin, että se sekoittaa vastustajien taistelumoraalin ja luo epäjärjestystä.

Kolmantena kohtana Mäkitalo listaa voimien keskittämisen. Alivoimaisen tulee hyökätä sellaista saattuetta vastaan, jota vastaan sillä on mahdollisuus saavuttaa ylivoima.

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Janne Mäkitalo näkee Ukrainalla olevan sodassa henkinen yliote Venäjää vastaan.

Mäkitalo on nähnyt videoilta ukrainalaisjoukkojen tekemiä väijytyksiä pellon reunasta.

– He käyttävät niin paljon tulta, että lamaannuttavat täysin vastapuolen ajoneuvosaattueen toiminnan, hän kertoo.

Ukraina ei kuitenkaan ole pärjännyt näin pitkälle pelkillä väijytyksillä ja tuliylläköillä, uskoo Mäkitalo.

– Uskon, että taustalla on jokin hyvin johdonmukainen toimintatapa, jolla on onnistuttu avaamaan Venäjän sotilaslukko. Siitä, miten Ukraina on tässä onnistunut, saamme tietää luultavasti vasta sodan loputtua.

Ukrainan armeijan pääesikunnan arvion mukaan venäläissotilaita on kuollut jo noin 11 000, mikä on enemmän kuin Venäjän tappiot Tshetshenian sodassa. Ukrainan pärjääminen Venäjää vastaan on tullut monelle suurena yllätyksenä, johtuen Venäjän valtavista taistelujoukoista ja asevarastoista.

– Henkinen yliote on selvästi ukrainalaisten puolella, Mäkitalo huomauttaa.

Ulkomaiset asiantuntijat ovat nostaneet esille sen, kuinka kaupungissa taistelu tekee sotimisesta ukrainalaisjoukoille helpompaa kuin mitä taistelu maan aukeilla aroilla olisi.

Myös Mäkitalon mukaan kaupunki tarjoaa enemmän mahdollisuuksia väijytyksiin, joita voidaan tehdä esimerkiksi rakennusten katoilta ja kellarikerrosten pienistä ikkunoista. Kaupunkisodat kuitenkin antavat myös hyökkääjälle mahdollisuuden iskeä rakennustukikohtiin.

– Se tekee asutuskeskustaistelusta äärimmäisen ikävän taistelumuodon. Se on ikävää hyökkääjälle, mutta erittäin katkeraa puolustajalle.

Asutuskeskusten saartaminen on Venäjän suurin ase. Sillä luodaan painetta hallinnolle ja pakotetaan Ukraina anelemaan humanitaarisia väyliä siviilien evakuoimiseksi.

– Kuten pelättiin, evakuoimisyritykset ovat epäonnistuneet ja Venäjä on iskenyt siviilikohteisiin.

Ukrainan sotilas kantaa panssarintorjuntaheitintä Kiovassa 3. maaliskuuta.

Mäkitalo pelkää Venäjän siirtyvän käyttämään seuraavaksi aluevaikutteista epäsuoraa tulta sekä ilmapommituksissa perinteisiä rautapommeja. Niiden osumatarkkuus on huomattavasti huonompi kuin esimerkiksi Iskander-ohjuksilla ja Kalibr-risteilyohjuksilla sekä ohjattavilla pommeilla.

Mikäli näin tapahtuu, tulee myös sivullisten uhrien määrä kasvamaan merkittävästi.

– Ukrainalaisten vastarinta ollut niin tehokasta, että se voi saada kostomielessäkin venäläiset käyttämään voimaa yhä massiivisemmin.

Suuren paineen alla on nyt pääkaupunki Kiova, jonka länsipuolella taistelut ovat tiivistyneet viimeisen vuorokauden sisällä.

– Siellä varmasti näytellään tämän sodan viimeiset näytökset. Joko Venäjä kokee sotilaallisen katastrofin tai Kiovan hallinnon on taivuttava.