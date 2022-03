Asia oli niin kiireinen, että Israelin pääministeri Naftali Bennett rikkoi sapattia tavatakseen Putinin lauantaina. Sunnuntaina sovittelua yrittivät myös Turkin Erdogan ja Ranskan Macron.

Diplomaattiset yritykset rauhan saamiseksi Ukrainaan eivät ole päättyneet. Lauantaina Israelin pääministeri Naftali Bennett vieraili Moskovassa ja tapasi presidentti Vladimir Putinin. Sunnuntaina Putin keskusteli puhelimessa Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin ja Ranskan Emmanuel Macronin kanssa.

New York Timesin mukaan pääministerin asia oli niin kiireinen, että harras juutalainen Bennett rikkoi sapattisääntöä ja matkusti lauantaina. Jerusalem Postin mukaan tapaaminen Putinin kanssa kesti kolme tuntia.

Tapaamisen jälkeen Bennett soitti Ukrainan presidentille Volodomyr Zelenskyille. Bennett jatkoi matkaa Berliiniin, jossa tapasi Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin.

Reutersin mukaan Bennett keskusteli ennen vierailua lauantaina Macroninkanssa.

Tapaamisten sisällöstä ei kerrottu tarkemmin.

Yhdysvallat oli antanut siunauksensa Israelin pääministerin vierailulle. Vaikka Yhdysvallat on Israelin tärkein liittolainen, maalla on toimivat suhteet myös Venäjän kanssa.

Maat koordinoivat toimiaan Syyrian ilmatilassa, jossa Venäjä tukee Bashar al-Assadin hallintoa ja Israel iskee Hezbollah-järjestön ja Iranin asemiin. Venäjä sallii tämän, vaikka ne ovatkin sen liittolaisia sodassa al-Assadia vastustavia kapinallisia ja sunnijihadisteja vastaan.

Israelin juutalaisväestöstä suuri osa on alun perin Ukrainasta ja Venäjältä. Ukrainassa on yhä runsaasti juutalaisia, joiden kohtalosta Israel on huolissaan. Heihin kuuluu presidentti Zelenskyi.

Bennettin matkaseurana oli Israelin asuntoministeri Zeev Elkin, joka on syntynyt Ukrainan Harkovassa.

Israelissa ollaan myös huolissaan siitä, että Venäjän juutalaisten asema ei heikenny sodan vuoksi. Guardianin mukaan Bennett kieltäytyi aiemmin Zelenskyin pyynnöstä lähettää israelilaisia aseita Ukrainan armeijalle.

Presidentti Volodomyr Zelenskyi kuuluu Ukrainan juutalaisvähemmistöön. Hän on ollut pettynyt Israelin tukeen Ukrainalle.

SunnuntainA Putin ja Turkin presidentti Erdogan keskustelivat Ukrainan tilanteesta. Turkki on tarjoutunut rauhanvälittäjäksi. Erdogan vetosi Putiniin nopean tulitauon puolesta.

Venäjä kuitenkin saattaa suhtautua sen motiiveihin epäilevästi, sillä ennen sotaa Turkki aseisti Ukrainaa sotilaslennokeilla. Ne ovat olleet tehokas ase Venäjän joukkoja vastaan.

Toisin kuin Israelilla, Turkilla on suoria intressejä Mustanmeren alueella.

Turkin Ukrainalle toimittavat sotilaslennokit ovat olleet tehokas ase Venäjän armeijaa vastaan.

Putin keskusteli sunnuntaina BBC:n mukaan jälleen myös Ranskan Macronin kanssa. Toisin kuin muut länsijohtajat Macron on yrittänyt pitää sodankin aikana yhteyttä Putinin kanssa.