Venäjä voi lisätä joukkojaan hyvinkin salaa muilta mailta. Liikekannallepanon lisäksi reserviläisiä voidaan kutsua "kertausharjoituksiin".

Tilanne Ukrainassa voi huonontua, jos Venäjä pystyy lisäämään panostustaan sotaansa esimerkiksi yleisen liikekannallepanon tai reserviläisten myötä, arvioi everstiluutnantti evp. Juhani Pihlajamaa STT:lle.

– Näyttää selkeästi olevan se trendi, että he yrittävät piirittää kaupunkeja ja saada sitä myötä tilanteen haltuunsa painostamalla siviiliväestöä, Pihlajamaa sanoo ja viittaa esimerkkinä Mariupolin kaupunkiin, jossa siviilejä on yritetty evakuoida epäonnistuneesti sekä eilen että tänään.

Yleisemmällä tasolla Venäjän eteneminen Ukrainassa ei sen sijaan ole Pihlajamaan mukaan ylettömästi nopeutunut.

– Hyvin hidasta tuntuu olevan. Ilmeisesti kuitenkin jonkinlaisena päätavoitteena on Kiova, niin ei se tilanne ole siinäkään Venäjän puolelta suotuisaksi kehittynyt, hän lisää.

Pihlajamaa ei näe liikekannallepanon olevan täysin poissuljettu mahdollisuus.

– Niin kuin olemme nähneet, Venäjällä on mahdollisuuksia vaikka mihin. Eli jos tilanne katsotaan sellaiseksi, että se vaatii liikekannallepanoa, niin he pystyvät sen tekemään.

Ilman varsinaista liikekannallepanoakin voidaan kuitenkin kutsua reserviläisiä mukaan hyökkäykseen. Venäjä voi järjestää reservin "kertausharjoituksia" ja lähettää reserviläiset sotaharjoituksen sijaan suoraan sotaan. Joukkoja saatetaan kutsua länsimaiden näkökulmasta koolle hyvinkin salaa.

– Emme välttämättä saa sitä tietää, jos niitä joukkoja perustetaan, Pihlajamaa sanoo.

Ihmisiä pakenemassa kodeistaan Irpinissä Kiovan lähellä sunnuntaina.

Mahdollisen liikekannallepanon myötä Venäjällä voisi kuitenkin tulla ongelmia yleisen mielipiteen kanssa. Mediastakin on saanut hyökkäyksen jälkeen lukea, kuinka Venäjällä tietyllä tavalla kannatetaan tätä "operaatiota".

Mitä enemmän sota alkaa kuitenkin koskettaa tavallisia venäläisiä ihmisiä, sitä enemmän alkaa myös kasvaa potentiaali vastustuksen lisääntymiselle.

– Eihän missään maassa tällaiseen järjettömyyteen äidit halua poikiaan. Kyllä ihan selkeästi tulee lisääntymään se vastustus, jos sille annetaan mahdollisuutta kasvaa.

Liikekannallepanon myötä Venäjän toimia Ukrainassa olisi vaikeampi perustella erikoisoperaationa.

– Kyllä kaikkialla ymmärretään, että liikekannallepano tarkoittaa enemmän tai vähemmän totaalista ja suurta sotaa. Venäjän sisällä vallitsevan tilanteen pysyminen nykyisellä tavalla hanskassa hankaloituu selkeästi liikekannallepanon myötä, Pihlajamaa arvioi.

Venäjän joukkojen määrän kasvun lisäksi lähiaikoina herättää Pihlajamaan mukaan huolta myös Odessan tilanne. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi tänään Venäjän valmistautuvan pommittamaan Odessaa, joka on maan kolmanneksi suurin kaupunki.

Historiallinen satamakaupunki sijaitsee Mustanmeren rannikolla. Tähän mennessä Odessa on selvinnyt suhteellisen vähällä useisiin muihin ukrainalaiskaupunkeihin nähden.

– Se on selkeästi ollut sellainen etäinen sivusuunta. Mutta mikä tavallaan puhuu sen puolesta, että se olisi looginen seuraava askel Venäjän toimissa, on se, että se on siinä etelärannikolla ja se on tavallaan tällainen Neuvostoliiton historian kannalta merkittävä kaupunki.

Satellittikuvaa Venäjän joukoista lauantailta 5.3.

Pihlajamaan mukaan Odessalla on tiettyä imagollista merkitystä, sillä neuvostoaikoina ihmiset puhuivat usein lähtevänsä vaikkapa Krimille tai Odessaan.

– Sillä on tietynlaista henkistä merkitystä venäläisille, kun se on ollut niin merkittävä neuvostoliittolainen kaupunki, Pihlajamaa summaa.

Odessan valtaaminen viimeistelisi myös koko Ukrainan etelärannikon haltuunoton ja samalla Venäjän onnistuisi sulkea Ukrainalta pääsy merelle.

– Nyt Asovanmeri on käsitelty ja Mustameri tulisi siinä sitten seuraavana, Pihlajamaa sanoo ja alleviivaa Odessaan hyökkäämisen vaikuttavan loogiselta jatkumolta Venäjän kannalta.

Venäjällä on tällä hetkellä myös joukkoja aivan Odessan välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa Transnistriassa. Näitä joukkoja käyttäen Venäjä voisi hyökätä kaupunkiin kahdesta eri suunnasta.

– Odessa on nyt saanut olla kohtuullisen rauhassa. Siinä puhutaan kanssa miljoonakaupungista, joten se on ihan todella ikävä skenaario, Pihlajamaa sanoo viitaten mahdolliseen hyökkäykseen.