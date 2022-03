Venäjä saattaa haluta estää Iranin öljyn paluun markkinoille, koska haluaa pitää hinnan korkealla. Yhdysvallat haluaa hanoja auki.

Venäjä on heittäytynyt hankalaksi Iranin ydinsopimusneuvotteluissa. Reutersin mukaan Venäjä haluaa Yhdysvalloilta ”kirjallisia takuita” liittyen Ukrainaan hyökkäämisen vuoksi langetettuihin pakotteisiin.

Ne eivät saisi koskea sopimuksessa määriteltyä Venäjän kauppaa, investointeja ja sotilas-teknistä yhteistyötä Iranin kanssa. Asiasta kertovat myös Financial Times ja Politico.

– Haluamme vastauksen – hyvin selvän vastauksen, Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi lauantaina.

Lavrovin mukaan ”kaikki olisi ollut hyvin” ilman lännen ”vihamielisten pakotteiden vyöryä”.

Sergei Ilnitsky / Reuters, Raheb Homavandi / Reuters, Chandan Khanna / AFP / Lehtikuva, Federico Parra / AFP / Lehtikuva

Sopimuksen mukaan Venäjällä ja Kiinalla on oikeus auttaa Irania kehittämään ydinvoimaa siviilikäyttöön.

Iranin mukaan Venäjän asenne ei ole rakentava. Venäjä esitti vaatimuksensa yllättäen pari päivää sitten.

Iran sanoo, että maa on valmis ratkaisemaan ongelmat, jotka mahdollistaisivat paluun sopimuksen noudattamiseen. Asiasta on käyty neuvotteluja 11 kuukautta.

Venäjän kannalta voi olla huono juttu, jos iranilaista öljyä tulisi äkkiä paljon markkinoille.

Sopimus solmittiin vuonna 2015, kun Yhdysvaltain presidenttinä oli Barack Obama. Siinä Iran lupasi olla tavoittelematta ydinasetta, mutta sai jatkaa rauhanomaista ydinohjelmaa. Venäjällä oli asiassa tärkeä rooli.

Presidentti Donald Trump kuitenkin veti Yhdysvallat pois sopimuksesta vuonna 2018. Myöhemmin Iran lakkasi noudattamasta sopimusta.

Trumpin pelättiin jopa ryhtyvän sotaan Irania vastaan tuhotakseen maan ydinohjelman. Myös Israel on siitä huolissaan.

Donald Trump veti Yhdysvallat pois sopimuksesta.

Presidentti Joe Bideninkin aikana Yhdysvallat on ottanut tiukemman linjan kuin alkuperäistä sopimusta laadittaessa, mutta ollut valmis neuvottelemaan jälleen. Iran toisaalta haluaisi takeita, että tulevat Yhdysvaltain presidentit eivät voi jälleen vetäytyä sopimuksesta.

Sopimuksessa ovat mukana Yhdysvaltojen ja Iranin lisäksi Britannia, Ranska, Saksa ja Kiina. Joidenkin tietojen mukaan Kiina olisi esittänyt samankaltaisia vaatimuksia kuin Venäjä.

Politicon mukaan kyseessä saattaa olla Venäjän yritys estää iranilaisen öljyn tarjonnan lisääntyminen maailman markkinoilla. Paluu ydinsopimukseen poistaisi tätä estäviä pakotteita.

– Wienissä käytyjen sopimusneuvottelujen onnistuttua pääsemme täyteen tuotantokapasiteettiimme parissa kuukaudessa, Iranin öljyministeri Javad Owji arvioi Politicon mukaan.

Venäjän kannalta asia olisi huono, sillä se voisi laskea öljyn maailmanmarkkinahintoja ja korvata venäläistä öljyä. Lännen taloussaartoon joutunut Venäjä tarvitsee kipeästi öljytuloja.

Yhdysvallat taas haluaisi lisätä öljyn tarjontaa. Se on jopa lähestynyt Venezuelaa, jolle suurvalta on aiemmin langettanut kovia pakotteita. Venezuelalla on suuret öljyvarat, mutta niiden hyödyntäminen on lamaantunut.

Venezuelaa on aiemmin pidetty Venäjän liittolaisena. Yhdysvallat katkaisi diplomaattisuhteet vuonna 2019, koska piti presidentti Nicolas Maduroa vallan anastaneena tyrannina. Lauantaina Venezuelaan saapui yhdysvaltalaisia diplomaatteja New York Timesin mukaan.