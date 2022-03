Main ContentPlaceholder

Video Ukrainan rajalta: Puolaan vyöryy satojatuhansia pakolaisia

YK:n mukaan yli 1,5 miljoonaa ihmistä on paennut sotaa Ukrainasta 10 päivän aikana. YK:n pakolaiskomissaari sanoo, että kyseessä on nopeimmin kehittyvä pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Puolan presidentin mukaan Puola on ottanut vastaan yli puolet Ukrainasta paenneista ihmisistä.

