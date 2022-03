Kommentti: Sodan ensimmäiset voittajat – Johnson ja Macron

Sota hälvensi Britannian ja Ranskan johtajien kotoiset huolet. Myös Saksan Olaf Scholz onnistui luomaan nahkansa, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Sotaa käyvät maat ovat useimmiten kaikki häviäjiä. Ne menettävät vaurauttansa ja kansalaisiaan.

Etäämpänä sodilla voi olla yllättäviä voittajia. Myös heidän itsensä yllätykseksi. Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ensimmäiset voittajat olivat Boris Johnson ja Emmanuel Macron.

Britannian pääministeri Johnson on hahmotellut ”kuuden kohdan suunnitelman” Ukrainan auttamiseksi ja Venäjän pysäyttämiseksi. Johnsonin lisäksi kovaa linjaa on vetänyt erityisesti hänen ulkoministerinsä Liz Truss.

Venäjän törkeä hyökkäys ja sodan kauhut täyttävät otsikot myös Britanniassa. Moni asia unohtuu.

Niihin kuuluu bileskandaali, jonka veikattiin päättävät Johnsonin uran. Pääministerin virka-asunnossa oli järjestetty juhlia koronarajoitusten aikana.

Nyt tuo tuntuu aivan triviaalilta. Johnsonin kuuluttama esikuva on sotapääministeri Winston Churchill. Nyt hän esittää winstonmaisia eleitä, joita britit rakastavat.

Skandaalin hännät tuskin kaatavat melkein sotaa käyvän maan pääministeriä.

Ranskan presidentinvaalin ensimmäinen kierros on tarkoitus järjestää huhtikuussa.

Vuosia presidentti Macronin on ennustettu jälleen kohtaavan toisella kierroksella Kansallisen liittouman Marine Le Penin. Hänen kantapäillään tosin on äärioikeiston toinen ehdokas Éric Zemmour. Kummallekin Ukrainan sota on kiusallinen.

Vuoden 2017 presidentinvaalien yhteydessä Le Pen kävi tapaamassa Putinia. Hänen puolueensa rahoitusyhteyksiä Venäjään on puitu julkisuudessa. Nyt väitetään, että Kansallinen liittouma olisi joutunut tuhoamaan yli miljoona lehtistä, joissa Le Pen poseeraa Putinin kanssa. Puolue kiistää tämän.

Zemmour on myös sympatisoinut Putinia ja antanut ymmärtää, että Ranska kaipaisi Venäjän presidentin kaltaista johtajaa. Sodan alettua hän on todennut, että ”jo Putin on syyllinen, länsi on vastuullinen”. France 24:n mukaan Zemmour on vastustanut ukrainalaispakolaisten tuloa Ranskaan.

Nyt Putin linkit voivat olla tuhoisia kummallekin äärioikeiston ehdokkaalle. Myös vasemmistolaista ehdokasta Jean-Luc Mélenchonia syytetään pehmeydestä Putinia kohtaan.

Saksan tuore liittokansleri Olaf Scholz vaikutti tipahtavan Putin-loukkoon. Scholz kävi suostuttelemasta Putinia luopumasta sodasta, mutta monet kokivat, että hän ei ollut itse valmis luopumaan Nord Stream 2 -kaasuputkesta.

Sitten Scholz teki täyskäännöksen. Putki haudattiin Itämeren pohjaan. Saksa alkoi aseistaa Ukrainaa ja varustaa omaa armeijaansa.

Koska Scholzin kansleritie on vasta alussa, hänet todennäköisesti muistetaan tästä eikä muutaman viikon haparoinnista.

Macronilla ja Johnsonilla on myös Venäjä-tahransa. Putin vaikutti ennen hyökkäystään vedättävän erityisesti Macronia rauhaneleillään. Ranskan presidentti on taistelujen alettuakin pitänyt yhteyttä Putiniin, mikä ei ole johtanut suuriin moitteisiin. Jotenkinhan rauhaan pitäisi päästä.

Johnsonin konservatiivipuolueen edustajille satelee syytöksiä venäläisen rahan ottamisesta. Venäjän oligarkit pitivät vuosia Lontoota sivukonttorinaan. Tätä eivät hetkauttaneet Krimin valtaus tai venäläisten tekemiksi väitetyt murhat ja murhayritykset Britanniassa. Toimiin ollaan valmiita vasta nyt.

Koko Eurooppaa uhkaa sodan seurauksena energiakriisi. Sen kannoilla kulkee talouskriisi. Euroopan johtajia tämä ei välittömästi uhkaa, kun syyllinen on niin selvä: Vladimir Putin.