Tämä on Ukrainan tilanne kello 21

Venäjä jatkaa hyökkäystä Ukrainan kaupunkeja kohti, tulitaukosopimuksesta huolimatta.

Ukraina ja Venäjä palaavat neuvottelupöytään kolmannen kerran

Putin piti ensimmäisen puheen sitten sodan alkamisen

YK: Ukrainassa on tähän mennessä kuollut yli 350 siviiliä

Punainen risti: Evakuoinnit Mariupolista ja Volnovakhasta eivät ala lauantaina

Pakolaiskomissaari: Ukrainasta paennut jo 1,3 miljoonaa ulkomaille

Israelin pääministeri vieraili Moskovassa Putinin luona

Ukraina haluaa lisää apua ja kovempia sanktioita

Venäjän suuri lentoyhtiö Aeroflot lopettaa kaikki ulkomaiset lentonsa.

Ukrainaa on lauantaina tuettu mielenosoituksissa eri puolilla maailmaa. Sodanvastaisia protesteja on ollut muun muassa Sveitsissä, Kroatiassa, Thaimaassa ja Britanniassa, kertoo BBC. Myös Helsingissä järjestettiin kolme Ukrainaa tukevaa mielenosoitusta.

Myös Venäjän miehittämässä Hersonin kaupungissa Ukrainan eteläosassa protestoitiin. BBC:n mukaan kaupungin keskustan läpi marssi parituhatta ihmistä, jotka heiluttivat Ukrainan lippuja ja lauloivat Ukrainan kansallislaulua.

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti ensimmäisen julkisen puheensa sitten sodan alkamisen. Putin kommentoi lauantaina Ukrainan tilannetta sanomalla, että lännen Venäjälle asettamat sanktiot ovat kuin sodanjulistus.

Putin varoitti, että kaikenlainen yritys julistaa Ukrainan ilmatilaan lentokielto merkitsee konfliktiin sekaantumista. Venäjän valtiollinen televisio lähetti Putinin puheen, kun hän tapasi venäläisiä lentoemäntiä ennen tiistaina vietettävää naisten päivää.

Ukraina ja Venäjä istuvat maanantaina taas neuvottelupöytiin, kertoo Ukrainan neuvottelija Reutersin mukaan. Kyseessä ovat kolmannet neuvottelut sitten sodan alun 24. helmikuuta. Neuvottelujen tarkkaa ajankohtaa ei ole kerrottu.

Edellisissä neuvotteluissa maat sopivat humanitaarisen käytävän luomisesta, jolla siviilejä voitaisiin evakuoida. Ukrainan mukaan Venäjä ei ole kuitenkaan kunnioittanut tulitaukoa, eikä humanitaarisia käytäviä ole voitu avata. Venäjä puolestaan sanoo Ukrainan rikkoneen tulitauon.

Britannia katsoo, että Venäjän aiemmin ehdottama tulitauko Ukrainan Mariupolissa oli todennäköisesti yritys estää kansainvälistä paheksuntaa ja mahdollistaa Venäjälle joukkojensa järjestely uudelleen uutta hyökkäystä varten.

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) ilmoitti lauantaina ymmärtäneensä, että siviilien evakuointeja Mariupolista ja Volnovakhasta Ukrainassa ei aloiteta lauantaina Venäjän hyökkäystä seuranneen konfliktin vuoksi, kertoo uutistoimisto Reuters.

– Käymme edelleen vuoropuhelua osapuolten kanssa siviilien turvallisesta kulkemisesta eri kaupungeista, joihin konflikti vaikuttaa, ICRC sanoi lausunnossaan.

Kiovan alueen kuvernöörin mukaan Venäjän joukot valtasivat psykiatrisen sairaalan Borodjankassa, eikä Ukraina ole kyennyt evakuoimaan sairaalassa sisällä olevia 670 ihmistä, kertoo Reuters.

Ainakin 351 siviilin on vahvistettu saaneen surmansa ja 707 siviilin haavoittuneen Ukrainassa sen jälkeen, kun venäläisjoukot hyökkäsivät maahan 24. helmikuuta, YK:n tarkkailuyksikkö kertoi lauantaina uutistoimisto Reutersin mukaan. Todelliset luvut ovat luultavasti "huomattavasti korkeammat", YK:n edustajat sanoivat.

Ukrainasta sodan takia ulkomaille paenneiden määrä voi nousta viikonlopun aikana 1,5 miljoonaan, arvioi YK:n pakolaisjärjestö UNHCR.

Tähän mennessä Ukrainasta on paennut 1,3 miljoonaa ihmistä kymmenen päivän aikana.

Ukraina on perjantaina vaatinut uusia sanktioita Venäjälle. Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kertoo vaatineensa uutta sanktiokierrosta Venäjälle. Kuleba keskusteli Yhdysvaltojen ulkoministerin Antony Blinkenin kanssa. Kuleban mukaan heillä oli hedelmällinen keskustelu, ja seuraavat askeleet todennäköisesti pannaan toimeen seuraavien päivien aikana.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi syytti aamuisessa tv-puheessaan kovin sanoin länttä, koska Nato hylkäsi perjantaina Ukrainan pyynnön lentokieltoalueen perustamisesta Venäjän ilmaiskujen pysäyttämiseksi.

Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan Nato-maat ovat yhtä mieltä siitä, että Naton lentokoneita tai joukkoja ei tule olla Ukrainassa. Nato-maista on kuitenkin lähetetty Ukrainalle aseellista apua.

Zelenskyi pyysi Yhdysvalloilta apua lentokieltoalueen perustamisessa Ukrainan ylle, kertoo asiasta perillä oleva lähde CNN:lle. Zelenskyi puhui lauantaina Yhdysvaltojen senaattoreille Zoomin välityksellä. Presidentti pyysi lisäksi lisää sotilaallista apua Ukrainan joukoille ja kovempia sanktioita Venäjää vastaan, mukaan lukien energiapakotteet.

CNN kertoo, että yhden senaattorin mukaan Zelenskyi puhui myös sen puolesta, että öljyn tuonti Venäjältä kiellettäisiin ja rahansiirrot keskeytettäisiin. Lisäksi presidentti pyysi senaattoreilta lentokoneita ukrainalaisille piloteille.

Ukrainan presidentti Zelenskyi esitti lauantaina Yhdysvaltain senaattoreiden kanssa käydyssä puhelinkeskustelussa "epätoivoisen vetoomuksen", että Itä-Eurooppa toimittaisi venäläisvalmisteisia lentokoneita Ukrainalle, kertoi senaatin enemmistöjohtaja Chuck Schumer Reutersin mukaan.

Venäjän puolustusministeriö väittää, että Venäjän joukot ovat vallanneet "useita kaupunkeja" ja ampuneet alas neljä ukrainalaista SU-27-konetta, kertoo Reuters venäläiseen uutistoimisto Interfaxiin viitaten.

Ukrainan suuret kaupungit kuten Kiova, Harkova, Odessa ja Lviv ovat ukrainalaisten hallussa.

Venäjän suuri lentoyhtiö Aeroflot lopettaa kaikki ulkomaiset lentonsa maanantaina, kertoo maan valtiollinen uutistoimisto Tass Reutersin mukaan. Ainoan poikkeuksen muodostaa Valko-Venäjä, jonka kanssa Venäjällä on valtioliitto ja joka on myös sodassa osallisena. Venäjä on hyökännyt Ukrainaan myös Valko-Venäjältä.

Maailmanpankki kertoo Ukrainan hakeneen 1,4 miljardin dollarin eli noin 1,3 miljardin euron hätärahoitusta Maailmanpankin nopean rahoituksen välineestä.

Maailmanpankin mukaan rahoituspyyntö saataneen hyväksyttäväksi jo ensi viikolla.

Israelin pääministeri Naftali Bennet on tänään tavannut Putinin Moskovassa, kertovat Reuters ja Jerusalem Post.

Israel on Yhdysvaltojen läheinen liittolainen ja maa on tuominnut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Israel on kuitenkin ilmoittanut, että se jatkaa yhteydenpitoa Venäjän kanssa ja toivoo helpottavansa kriisiä.

Pääministerin kanslian mukaan tapaaminen kesti kolme tuntia, Gold kertoo. Tapaaminen järjestettiin kanslian mukaan Yhdysvaltojen hallinnon siunauksella.