IS Ukrainan rajalla: Kaksi päivää sitten Anastasia, 21, oli keskellä Kiovan pommituksia – ”Kranaatteja räjähteli puolen tunnin välein”

Ukrainasta on kohta paennut sotaa 1,5 miljoonaa siviiliä. Heistä yli puolet on saapunut Puolaan, josta osa jatkaa matkaansa Suomeen saakka.

Neljä päivää Itä-Ukrainan Pultavasta lähtönsä jälkeen Natalia seisoo vihdoin poikiensa, 3-vuotiaan Jevgenin ja 6-vuotiaan Gregoryn kanssa Przemyslin rautatieasemalla Puolan itärajalla lauantaina iltapäivällä.

Takana on pitkä ja hyinen yö Medykan rajanylityspaikalla, jonka läpi he pääsivät vihdoin viideltä aamulla. Kaikki, mitä perheellä on mukanaan, roikkuu Natalian selässään kantamassa pienessä mustassa repussa.

Näine hyvineen he nousivat Varsovan-junaan toiveissa turvallinen elämä poissa sodan jaloista.

Natalia ja Anastasia (oik.) juttelivat edessä olevasta junamatkasta Varsovaan. Natalian pojat Jevgeni ja Gregory saivat makeisia vapaaehtoistyöntekijältä.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kertoi lauantaina, että Ukrainasta on paennut pian 1,5 miljoonaa siviiliä.

– Kyseessä on nopeimmin kehittyvä pakolaiskriisi Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen, todettiin UNHCR:stä.

Puolan presidentin mukaan Puola on ottanut vastaan yli puolet Ukrainasta paenneista ihmisistä. Myös Unkariin ja Romaniaan on paennut satoja tuhansia ukrainalaisia.

Przemyslin pienehkö juna-asema oli lauantaina päivällä tupaten täynnä pakolaisia sekä avustustyöntekijöitä. Tunnelma oli kuitenkin rauhallinen – evakot olivat väsyneen oloisia, mutta selvästi helpottuneita päästyään vihdoin turvaan sodan jaloista. Osa nuokkui käytävillä viltit päällään odottaen jatkokuljetusta.

Przemyslin rautatieasemalla odotti satoja pakolaisia junaa muualle Puolaan.

Junia saapui asemalle tasaisesti suunnaten muihin Puolan kaupunkeihin.

Kaikki eivät silti jää Puolaan. 21-vuotiaan kiovalaisen Anastasian vanhemmat totesivat muutama päivä sitten, että tilanne Kiovassa on niin vaarallinen, että pyysivät tytärtään pakenemaan länteen. Vanhemmat päättivät vielä jäädä sodan jaloissa olevaan Kiovaan.

– Kranaatteja räjähteli puolen tunnin välein. En itse nähnyt kuolleita ihmisiä kadulla, mutta kaikki äänet ja mahdollisuus rakettien tai pommien osumisesta taloomme sai minut lähtemään.

– Vanhempani ja isovanhempani ovat yhä Kiovassa ja olen hyvin huolissani heistä. Viimeksi kuulin heistä tänään. He ovat turvassa, mutta sähköt ovat poikki.

– Me tiedämme, että venäläiset tappavat ihmisiä. Monilla tuttavistani on sukulaisia kuollut tai haavoittunut Hersonissa ja Harkovassa, kertoi Anastasia tilanteesta.

Suurella osalla Ukrainasta paenneilla sadoilla tuhansilla ihmisillä on jo jonkinlainen kontakti länteen, joko siellä asuvan sukulaisen tai tuttavien kautta. Kontaktin kautta hätämajoituksen ja muun tuen löytyminen helpottuu huomattavasti.

Anastasia on kuitenkin niitä ukrainalaisia, joka tulee täysin tyhjän päälle.

– Menen ensin Varsovaan, ja katson parin päivän kuluttua jäänkö sinne vai jatkanko Saksaan. Minulla ei ole ketään siellä, enkä osaa saksaa. Mutta Saksa on hyvin moderni maa, ehkä voin olla siellä?

Toisin kuin Anastasialla, osalla pakolaisista ei kuitenkaan ole Ukrainan passia, vaan he ovat Ukrainassa esimerkiksi töissä tai opiskelemassa olleita muiden maiden kansalaisia. Juuri heistä suuri osa kulkee eteenpäin juna-aseman kautta.

Tämä näkyi konkreettisesti asemalla avustustyöntekijöiden kantamista keltaisista liiveistä, joiden selkämyksiin oli tekstattu heidän osaamansa kielet. Tulkkausta oli tarjolla esimerkiksi hindiksi ja vietnamiksi.

Myös muille kuin ukrainalaisille pakolaisille on tulkkeja tarjolla.

Vaikka puolalaiset ovat suhtautuneet erittäin vastaanottavasti Ukrainan pakolaisiin, niin eräiden muiden maiden kansalaisilla on ollut ongelmia rajan ylityksessä ainakin Ukrainan puolella.

Guardian kertoi keskiviikkona, että kansallismieliset häiriköijät pahoinpitelivät intialaisia, Ukrainasta paenneita vaihto-opiskelijoita Przemyslin rautatieasemalla. Yksi uhreista joutui sairaalahoitoon.

Välikohtauksen jälkeen Puolan poliisi varoitti sosiaalisessa mediassa leviävän väärää tietoa siitä, että Ukrainasta paenneet afrikkalaiset tai Lähi-idästä lähtöisin olleet olisivat syyllistyneet rikoksiin.

Tilanne on sen jälkeen ollut jännittynyt aseman ympäristössä, jota poliisi on IS:n havaintojen mukaan vartioinut tiukasti.

Suurin osa Ukrainan rajan Medykassa ylittävistä pakolaisista kuljetetaan busseilla edelleen pakolaiskeskukseen, josta he jatkavat matkaansa busseilla. Myös yhä enenevässä määrin Suomeen.

IS seurasi torstaina ja perjantaina ensimmäisten suomalaisbussien lähtöä Przemyslin pakolaiskeskuksesta mukanaan ukrainalaispakolaisia. Lauantaina suomalaisavustajia oli tullut tai tulossa jo huomattavasti enemmän.

Pakolaiskeskuksen viereisen teollisuushallin pihamaalla seisoi päivällä suomalaisen Matka Hyrkäksen linja-auto. Sisällä oli jo muutama pakolaista ja lisää tulisi pian, kertoi porvoolainen Janette Kangasniemi IS:lle.

Tamperelainen matkailu- ja tapahtuma-alan yritys Yamore otti yhteyttä Matka Hyrkäkseen, jonka kanssa päätettiin lähteä viemään bussilastillinen avustustavaraa kohti Ukrainaa Puolan rajalle. Sieltä ne organisoidaan paikallisten avulla apua tarvitseville.

Janne Hyrkäs (kesk.) tuli yhtiönsä bussin mukana Ukrainan rajalle noutamaan pakolaisia.

Paluumatkalle mukaan Suomeen otetaan sotaa pakenevia äitejä ja lapsia. Lauantaina bussi olikin jo perillä Przemyslissä ja suuntasi iltapäivällä länteen.

– Siitä olimme yllättyneitä kuinka hyvässä kunnossa nämä ihmiset lopulta ovat, vaikka olivat jonottaneet kymmenen tuntia ulkona, pienet lapset myös, kertoi Kangasniemi.

Hänen mukaansa Ukrainan rajata pakolaisia on noutamassa nyt lähemmäs kymmenen suomalaisbussia.

Porvoolainen Sara Lempinen halusi auttaa sotapakolaisia.

– Ihmiset täällä haluavat nimenomaan Suomeen, kertoo porvoolainen Sara Lempinen.

– Sana kulkee täällä aika nopeasti, että Suomessa asiat ovat aika hyvin, ja Ruotsissa. Tosi monilla on myös joku valmiiksi Suomessa, sanoi Kangasniemi bussinsa matkustajista, joiden ensimmäinen määränpää on ilmeisesti Turussa.

Przemyslin rautatieaseman aula oli täynnä jatkokuljetusta odottavia pakolaisia.