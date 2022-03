Putin tapasi venäläisiä lentoemäntiä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kommentoi lauantaina Ukrainan tilannetta sanomalla, että lännen Venäjälle asettamat sanktiot ovat kuin sodanjulistus.

Putin varoitti, että kaikenlainen yritys julistaa Ukrainan ilmatilaan lentokielto merkitsee konfliktiin sekaantumista.

Putin puhui lauantaina ensimmäistä kertaa sitten Ukrainan sodan alkamisen.

Venäjän valtiollinen televisio lähetti Putinin puheen, kun hän tapasi venäläisiä lentoemäntiä ennen tiistaina vietettävää naisten päivää.

Vladimir Putin puhui lentoemäntien ympäröimänä.

Putin puolusti venäläisten hyökkäystä Ukrainaan. Hänen mukaansa Moskovan pitää puolustaa sekä Itä-Ukrainan venäjänkielisiä että Venäjän omia etuja.

Putinin mukaan Venäjä haluaa Ukrainasta demilitarisoidun ja natseista vapaan maan, ja että Ukraina saa puolueettoman statuksen.

– Nykyjohdon pitäisi ymmärtää, että jos he jatkavat toimintaansa, riskinä on Ukrainan valtion tulevaisuus. Jos näin tapahtuu, he saavat syyttää siitä itseään.

Venäläisen tietotoimisto Rian uutiskuvissa Putin istuu samassa pöydässä lentoemäntien kanssa.

– Zelenskyi hiljattain pyysi päästä istumaan vierelleni, mutta istun mieluummin teidän vieressänne, Putin vitsailee.