Kommentti: Putinin sota­perusteluissa on Suomelle karu muistutus – Venäjä kehitti hurjan tarinan ”Ukrainan ydin­pommista”

Kremlin propaganda kertoo Venäjän asevoimien menneen ”suojelemaan” Ukrainan ydinvoimaloita, jotta ”natsit” eivät voi valmistaa niissä ydinpommia tai likaista pommia. Jos Suomessa olisi Rosatomin osa­omistama ydinvoimala, Venäjän olisi helppo kehittää jokin vastaava suojelu­tekosyy, Arja Paananen kirjoittaa.

Venäjä levitti Krimille vastikään propagandajulisteita, joissa lukee Vladimir Putinin sitaatti: ”Venäjä ei aloita sotia, vaan se lopettaa ne.” Aihetunnisteena on #OmiammeEmmeHylkää.

Kun Venäjän presidentti Vladimir Putin perusteli ”sotilaallisen erikoisoperaationsa” aloittamista Ukrainassa, hän mainitsi natsien ja Naton lisäksi myös ydinaseet, joita Kiovan johto on hänen mukaansa havittelemassa itselleen.

Vihjaus Ukrainan ydinaseista herätti ihmetystä. Outo väite ilmaantui Putinin puheisiin kuin tyhjästä, eikä sen tueksi ollut mitään konkretiaa.

Sotaoperaatiota ryhdyttiin kuitenkin tämän jälkeen markkinoimaan Kremlin propagandamediassa nimenomaan ydinsodan ehkäisyoperaationa.

Lukemattomissa venäläisartikkeleissa on toisteltu sittemmin tarinaa, jonka mukaan Venäjän oli pakko puuttua tapahtumiin ennen kuin Ukraina olisi ehtinyt iskeä Naton tuella Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltoja” sekä koko Venäjää vastaan. Väitteiden mukaan isku olisi voitu tehdä joko aidolla ydinpommilla tai radioaktiivisella materiaalilla varustetulla likaisella pommilla.

Kuulostaa järjettömältä huuhaalta, mutta Venäjällä tarina on uponnut syvälle. Moni tavallinen venäläinen uskoo juuri tälläkin hetkellä, että Putin ehti viime hetkellä estämään ydinsodan, jonka aloittaja olisi ollut Ukraina lännen tuella.

Venäjän propagandaa ei ole hidastanut edes se, että Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n pääsihteeri Rafael Grossi on vakuuttanut, että Ukrainan väitetyt ydinasehankkeet eivät pidä paikkaansa ja että Ukraina on täysin sitoutunut ydinsulkusopimukseen.

Kansainvälisen atomienergiajärjestön pääsihteeri Rafael Grossi esittelee Zaporizzjan ydinvoimalan aluetta. Venäjän tulituksen vuoksi palamaan syttynyt koulutuskeskus sijaitsee varsin lähellä reaktorirakennuksia.

Mistä Kremlin propaganda sai aiheen tälle kertomukselle?

Venäjän mediasta käy ilmi, että tarinan huipennus kehiteltiin Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin 19. helmikuuta pitämästä puheesta. Zelenskyi olisi väitetysti uhannut Münchenin turvallisuuskokouksessa, että Ukraina hankkii ydinaseen.

Zelenskyi ei tosin sanonut näin. Kremlin ketterälle propagandakoneistolle se ei ole silti edes hidaste.

Münchenin puheessaan Zelenskyi vetosi 1994 allekirjoitettuun Budapestin muistioon, jossa Venäjä lupasi taata Ukrainan turvallisuuden vastineeksi siitä, että Ukraina luovutti Venäjälle sen maaperällä olleet neuvostoaikaiset ydinaseet, yhteensä 1 900 ydinkärkeä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui 19. helmikuuta Münchenin turvallisuuskokouksessa Saksassa.

Keväällä 2014 Venäjä rikkoi itse Budapestin muistiota räikeästi liittämällä itseensä laittomasti Krimin niemimaan ja käynnistämällä Itä-Ukrainan sodan.

Zelenskyi yritti Münchenissä vielä viimeisen kerran vedota, että maailman johtavat ydinasevallat yhdessä estäisivät sodan Budapestin muistion pohjalta.

– Ukraina sai turvallisuustakuut, kun se luopui maailman kolmanneksi suurimmista ydinasevarastoista. Nyt meillä ei ole sitä asetta. Meillä ei ole myöskään turvallisuutta. Meillä ei ole myöskään osaa maastamme, ja se alue on suurempi kuin Sveitsi, Hollanti tai Belgia, Zelenskyi sanoi puheessaan.

– Jos näitä neuvotteluja ei saada vieläkään aikaan tai tulokset eivät takaa meidän turvallisuuttamme, Ukrainalla on täysi oikeus uskoa, että Budapestin muistio ei toimi ja vuoden 1994 sopimuspaketti on kyseenalainen, Zelenskyi jatkoi.

Venäjän joukot menivät heti sodan ensimmäisenä päivänä ottamaan haltuunsa Tshernobylin käytöstä poistetun ydinvoimalan Ukrainassa. Kuva on arkistokuva joulukuulta.

TäHÄN Zelenskyin lausahduksen viitataan Venäjän mediassa nyt viimeisenä pisarana, jonka jälkeen Putinin oli pakko toimia. Kremlin propagandamedian mukaan Zelenskyi tuli tunnustaneeksi suoraan, että Ukraina pyrkii pikavauhdilla ydinasevallaksi.

Tästä kului vain kaksi päivää, kun presidentti Vladimir Putin piti 21. helmikuuta puheensa, jossa hän perusteli Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” tunnustamista Ukrainan muodostamalla ydinaseuhalla.

– Kiovan uhkaus ydinaseen hankkimisesta ei ole pelkkää tyhjää uhoilua, sillä Ukrainalla on neuvostoaikaista pohjaa, Putin sanoi.

Venäjän media on tämän jälkeen julkaissut useita ”paljastusartikkeleita”, joissa todistellaan Ukrainan ydinpommiaikeita.

Yksi versio kuuluu, että Ukraina oli rakentamassa omaa ”likaista pommiaan”, joka olisi valmistettu Tshernobylin ydinvoimalan radioaktiivisesta jätteestä. Toisen version mukaan Yhdysvallat oli jo toimittamassa Ukrainalle plutoniumia varsinaisen ydinpommin rakentamista varten.

Zaporizzjan ydinvoimalan valvontakamerat tallensivat Venäjän asevoimien tulituksen. Yhdysvaltain Kiovan-lähetystön mukaan ydinvoimalan ottaminen kohteeksi täyttää sotarikoksen tunnusmerkit.

Sekä ulkoministeri Sergei Lavrov että ulkomaantiedustelun johtaja Sergei Naryshkin ovat väittäneet Venäjällä olevan todisteita Ukrainan ydinasehankkeesta. Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba on kuitannut väitteet hallusinaatioksi.

– Jälleen yksi venäläinen hallusinaatio Sergei Naryshkiniltä. Hän väittää, että Ukraina on valmistellut ydinaseen hankkimista siten, että Yhdysvallat on tiennyt siitä ja on ollut valmis siinä auttamaan. Kumoan jälleen kerran tämän sairaan ja väärän väittämän, Kuleba kirjoitti Twitterissä.

Ydinpommipropaganda selittää myös sitä, miksi Venäjän asevoimat kiiruhti heti Putinin ”erikoisoperaation” alkajaisiksi ottamaan haltuunsa Tshernobylin ydinvoimalan ja ryhtyi sitten valtaamaan Zaporizzjan ydinvoimalaa.

Venäjän asevoimien oli mentävä ”suojelemaan ja turvaamaan” Ukrainan ydinvoimaloita natseilta ja terroristeilta, venäläisille toitotettiin.

Kun Ukrainan armeija yritti estää venäläisjoukkojen rynnäkön ydinvoimalaan, Venäjän puolustusministeriö selitti, että ”Kiovan juntan lähettämät sabotöörit käynnistivät hirviömäisen provokaation venäläisjoukkoja vastaan” ja vaaransivat siten ydinvoimalan turvallisuuden aiheuttamalla siellä tulipalon.

Zaporizzjan ydinvoimalan koulutuskeskuksen rakennuksesta nousi savua perjantaina vielä senkin jälkeen, kun varsinaiset liekit oli saatu sammumaan.

Venäjän mielestä itsenäisellä Ukrainan valtiolla ei olisi ollut siis oikeutta yrittää estää vihamielistä hyökkääjävaltiota tunkeutumasta asevoimin ydinvoimalaan.

Yhdysvaltain Kiovan-suurlähetystön mukaan Venäjä oli selkeästi itse syyllinen, ja sen hyökkäys ydinvoimalaa vastaan täyttää sotarikoksen tunnusmerkit.

Samaan aikaan, sodan jo alettua, Valko-Venäjällä järjestettiin niin sanottu kansanäänestys perustuslakimuutoksista, ja Minsk luopui virallisesti pyrkimyksestään ydinaseettomuuteen. Putinia tämä ei ole ymmärrettävästi huolettanut lainkaan, sillä hän on järjestelemässä näin itselleen mahdollisuutta sijoittaa ydinaseitaan Valko-Venäjälle.

Miksi tämä kaikki on tärkeää tietää myös Suomessa?

Venäjän propagandassa on väitetty jo muun muassa, että Suomen hankkimat uudet F-35-hävittäjät pystyisivät pudottamaan amerikkalaisen ydinpommin Venäjälle.

Tämä kuulostaa meistä tietenkin järjettömältä. Mutta juuri näiden pienten, jo hyvissä ajoin ilmaan heitettyjen propagandavihjailujen päälle Kremlin puppukoneisto pystyisi kehittämään nopeasti suuren tarinan ”Venäjää uhkaavasta ydinase-Suomesta”.

Jos meillä Suomessa toimisi venäläisen Rosatomin osaomistama ydinvoimala Pyhäjoella, Venäjällä olisi omasta mielestään varmasti myös suuri vastuu ja suuri oikeutus erityisesti tämän ydinvoimalan ”suojelemiseksi”.

Ensimmäisen kerran Venäjän propaganda vihjaili tarpeesta ”suojella” Ukrainan ydinvoimaloita ”natseilta ja terroristeilta” jo vuonna 2014. Vielä tuolloin suunnitelmaa ei pantu täytäntöön, mutta siemenet propagandatarinalle kylvettiin jo tuolloin.

