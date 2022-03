Uutistoimisto AP huomauttaa Suomen taistelleen Venäjää vastaan kymmenissä sodissa.

Yhdysvaltain ja Suomen presidenttien Joe Bidenin ja Sauli Niinistön perjantainen tapaaminen Washingtonissa singahti suoraa päätä amerikkalaisten tiedotusvälineiden otsikoihin. Uutistoimisto AP nosti uutisoinnissaan esille Suomen haasteellisen aseman Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

– Presidentti Joe Biden tapasi Suomen presidentin Sauli Niinistön perjantaina suomalaisten ollessa tienhaarassa: Lähentyäkö muuta Eurooppaa ja länttä yrittämällä liittyä Natoon, kun naapurimaa Venäjä nuijii Ukrainaa?

Sekä Suomessa että ulkomailla tapaamisen ennakoitiin sisältävän keskustelua Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Niinistö kertoi myöhemmin toimittajille pitämässään tiedotustilaisuudessa, että Suomi syventää puolustusyhteistyötään Yhdysvaltain kanssa. Natosta selvää linjausta ei kuultu.

AP huomauttaa sekä Suomen että Ruotsin vastustaneen vuosikaudet sotilasliittoon liittymistä ja pyrkineen lännen ja Venäjän välisissä kysymyksissä neutraaliuteen. Uutistoimisto huomaa Ukrainan tilanteen kuitenkin ravistelleen perinteistä dynamiikkaa ja viittaa Ylen tuoreeseen gallupiin, jonka mukaan enemmistö suomalaisista kannattaa liittoutumista.

– Suomella on konfliktien värittämä historia Venäjän kanssa, ja Suomi jakaa maan kanssa 1 340:n kilometrin rajan. Suomalaiset ovat osallistuneet kymmeniin sotiin itänaapuriaan vastaan: vuosisatoja osana Ruotsin kuningaskuntaa ja myöhemmin itsenäisenä kansakuntana – mukaan lukien kaksi sotaa Neuvostoliittoa vastaan vuosina 1939–40 ja 1941–44, lehti kirjoittaa.

Sanomalehtijätti New York Times tarttui tapaamiseen otsikolla Neutraali mutta hermostunut Suomi keskustelee puolustuksesta Bidenin kanssa.

– Nyt maa, joka on vastuussa termistä suomettuminen – kylmän sodan aikainen ilmaisu, jota suomalaiset eivät muistele hellästi – pohtii uudelleen suhdettaan Washingtoniin, Natoon ja länteen. Sen kadut ovat sekoitus pohjoisia ja eurooppalaisia kulttuureja, sen politiikka kallistuu kasvavissa määrin länteen. Hyökkäys Ukrainaan on saanut sen harkitsemaan ensimmäistä kertaa vakavasti, tulisiko sen olla Naton jäsen.

Poliittinen verkkolehti Politico huomauttaa Nato-jäsenyydestä järjestettävää kansanäänestystä puoltavan kansalaisaloitteen saaneen Suomessa tarvittavat allekirjoitukset ennätysajassa. Presidenttitapaamisesta uutisoidessaan lehti mainitsee Niinistön tunnetusti läheiset välit Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin. Myöskään Niinistön lausuntojen varovaisuus ei jäänyt lehdeltä huomaamatta.

– Kun Nato-väittely kiihtyy, Suomen Niinistö on vaatinyt pään pitämistä kylmänä. Hän on torjunut Venäjän uhkailut Naton laajenemisen sotilaallisista seuraamuksista Pohjoismaissa vanhoina uutisina, lehti kirjoittaa.

Yhdysvaltain-matkansa aikana Niinistö vieraili maan suurimman uutiskanavan Fox Newsin haastattelussa. Juontaja Bret Baier nosti esiin ajatushautomo Atlantic Councilin artikkelin, jossa historian varjon todettiin olevan Suomessa aina läsnä. Kirjoittajan mukaan itäraja muistoineen merkitsee, ettei Suomi voi milloinkaan pitää itsemääräämisoikeuttaan itsestään selvänä.

Baier kysyi Niinistöltä, olisivatko Neuvostoliiton aggressio talvella 1939 ja nyt käynnissä oleva Venäjän–Ukrainan sota mahdollisesti kallistaneet Suomea Nato-jäsenyyden kannalle.

– Varmasti se (talvisota) muistuttaa jonkin verran tämänhetkistä tilannetta Ukrainassa. Teidän on kuitenkin myös muistettava, että Suomi on toiminut hiukan toisin kuin monet Euroopan maat. Me olemme kaiken aikaa kehittäneet hyvin tarmokkaasti omia Puolustusvoimiamme, jotka ovat melko vahvat.

Niinistö paljasti keskustelleensa Bidenin kanssa Ukrainan tilanteen lisäksi Venäjästä, Kiinasta ja Pohjoismaiden suhtautumisesta tilanteeseen. Puheenvuoron saatuaan Baier täräytti presidentille suorasukaisen kysymyksen:

– Haluatteko liittyä Natoon nyt?

– Noh, meillä on muuttunut tilanne sekä Suomessa että Ruotsissa. Ensimmäistä kertaa näemme, että enemmistö ihmisistä on kyselyiden mukaan jäsenyyden puolesta. Tämä on jotain, mistä nyt olemme avanneet keskustelun eduskunnassamme. Yritämme määritellä kaikki olosuhteet, kaikki riskit ja kaikki hyödyt ja tehdä tämän melko tehokkaasti niin pian kuin mahdollista, Niinistö kommentoi.

