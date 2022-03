Tyttären mukaan vanhemmat toistavat Venäjän valtiontelevision kanavilta kuulemaansa propagandaa.

Britannian yleisradio BBC kertoo, kuinka Ukrainan sota on aiheuttanut sekaannusta ja jännitteitä Ukrainassa ja Venäjällä asuvien perheenjäsenten välille.

Monilla ukrainalaisilla on sukulaisia Venäjällä ja päinvastoin.

BBC kertoo 25-vuotiaasta Ukrainassa asuvasta Oleksandrasta, jonka äiti asuu Moskovassa. Äiti ei kuitenkaan usko sitä, mitä tytär tälle sodasta kertoo. Äiti ei usko edes tyttären lähetettyä kuvia ja videoita sodan tuhoista.

– En halunnut pelästyttää vanhempiani, mutta kerroin heille suoraan siviilien ja lasten kuolevan täällä, hän sanoo.

– Vaikka vanhempani ovat huolissaan minusta, he sanovat sen tapahtuvan vain vahingossa ja että Venäjän armeija ei ikinä iskisi siviileihin. Ukrainalaiset siellä tappavat omaa kansaansa, Oleksandra sanoo.

Pommituksen tuhoja Harkovassa torstaina.

Naisen mukaan hänen äitinsä toistaa lähes sanasta sanaan Venäjän valtiontelevision toistamaa narratiivia.

– Venäjän TV aivopesee kansaa. Ja heihin luotetaan. Vanhempani ymmärtävät, että täällä on käynnissä sotatoimia, mutta he sanovat, että venäläiset tulevat vapauttamaan minut, Oleksandra sanoo.

Venäjä on rajoittanut kansalaistensa pääsyä ainakin BBC:n venäläiseen palveluun, Radio Libertyyn ja Meduza-mediaan. The Guardianin mukaan myös Facebookin ja Google Playn käyttö on estetty Venäjällä.

Myös yksi maan viimeisistä riippumattomista uutiskanavista ilmoitti lopettavansa toimintansa ”määrittelemättömäksi ajaksi”. Länsimaissa TV Rain -nimellä tunnettu Dozhd (Sade) lopetti toimintansa jouduttuaan painostuksen kohteeksi Ukrainan sodan uutisoinnista.