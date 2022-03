Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Times: Zelenskyin pään perässä kaksi palkkasoturi­ryhmää – selvinnyt kolmesta salamurha­yrityksestä viikossa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on selvinnyt kolmesta salamurhayrityksestä viikon aikana, kertoo The Times. Presidentin perässä on lehden tietojen mukaan tällä hetkellä ainakin kaksi palkkasoturiryhmää.

