Venäjän koululaisille näytettiin torstaina internetin kautta pikaoppitunti Vladimir Putinin käynnistämästä ”Ukrainan erikoisoperaatiosta”. Oppitunti oli täynnä täysin totuudenvastaisia väittämiä alkaen sen otsikosta ”Rauhan puolustajat”.

Venäjän koululaisille järjestettiin torstaina internetin kautta maanlaajuinen ylimääräinen oppitunti niin kutsutusta ”Venäjän sotilaallisesta erikoisoperaatiosta Ukrainassa”. Oppitunnin nimeksi oli annettu Rauhan puolustajat.

Koululaisille selostettiin muun muassa, miten pitää heidän ymmärtää Venäjän aloittama ”sotilaallinen erikoisoperaatio”. Kysymykseen vastasi venäläinen sotahistorioitsija Pjotr Ishkov.

– Se on sitä, kun päämääränä on rauha, Ishkov selitti.

– Me emme iske asuintaloihin, me emme iske siviileihin, me emme tuhoa sosiaalista infrastruktuuria, kuten päiväkoteja tai kouluja. Me pakotamme Ukrainaa rauhaan, emme anna sen kehittää omaa sotilaallista potentiaaliaan, tuhoamme maailmanlaajuisen uhan, joka voi kohdistua meidän maahamme ja meidän liittolaisiimme, Luhanskin ja Donetskin kansantasavaltoihin, Ishkov opetti lapsille.

Ishkovin opettamat seikat ovat räikeässä ristiriidassa sen suhteen, mitä läntinen maailma tietää Ukrainassa käynnissä olevasta Venäjän asevoimien laajasta hyökkäyksestä.

Venäjän asevoimien tiedetään tulittaneen ankarasti asuinalueita muun muassa Harkovassa ja sen esikaupungeissa. Laajoja taisteluita käydään Kiovan ympäristössä ja esikaupungeissa. Siviilejä on kuollut ja haavoittunut runsaasti. Osumia ovat saaneet niin koulut kuin sairaalatkin, ja tuoreimpana käänteenä on Venäjän tulituksen aikaan saama tulipalo Zaporizzjan ydinvoimalan alueella Ukrainassa.

Uutistoimisto Tassin mukaan oppitunti oli omistettu Ukrainassa käynnissä olevalla ”vapauttamistehtävälle”.

Uutisessa muistutettiin, että Venäjän presidentti Vladimir Putin käynnisti erikoisoperaation siksi, että Ukraina pitää ”demilitarisoida” eli riisua aseista ja lisäksi Ukraina pitää ”denatsifioida” eli vapauttaa natsien vallasta. Länsimaailma on yksimielinen siitä, että Ukrainan hallinto ei ole natsien eikä fasistien käsissä, vaikka Venäjä niin toistuvasti väittää.

Venäjän valtiollisen median mukaan koululaisille opetettiin myös, millaisen uhan puolustusliitto Nato muodostaa Venäjän käsityksen mukaan heidän maalleen. Lisäksi oppilaille kerrottiin, miten heidän tulee suhtautua internetissä liikkuvaan tietoon ja kuinka heidän tulee opetella erottamaan oikea tieto valheista.

Lapsille yritettiin opettaa toisin sanoen pääpiirteet Venäjän valtiollisesta propagandakertomuksesta. Tavoitteena on, että lapset suhtautuisivat myöhemmin tätä valtiollista propagandakertomusta vahvistaviin viesteihin automaattisesti ”oikeana tietona”, kun taas Venäjän valtiollisen propagandatarinan kiistäviä ja vääriksi osoittavia tietoja lasten tulisi pitää tämän oppitunnin jälkeen lähtökohtaisesti valheellisena tietona.

Venäjän median mukaan avointa oppituntia katseli yli 5 miljoonaa venäläistä koululaista. Lähetystä kohtaan kohdistui Lenta-uutissivuston mukaan voimakas palvelunestohyökkäys, mutta silti se onnistuttiin pitämään ilman häiriöitä.