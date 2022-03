IS Ukrainan rajalla: Lahtelainen Veli-Matti vuokrasi bussin ja matkusti Puolaan auttamaan ukrainalaisia pakolaisia

Kolmen lahtelaismiehen porukka keräsi rahat ja järjesti vuokrabussin, jolla ensimmäiset pakolaiset kuskattiin Baltian maihin. Myöhään torstaina 33 ukrainalaista sotapakolaista lähti kohti pohjoista suomalaisten organisoiman evakuointibussin kyydissä.

Przemysl

Viikko sitten alkaneen Venäjän hyökkäyksen jälkeen on Ukrainasta on paennut jo yli miljoona ihmistä länteen. Suurin osa, yli puoli miljoonaa, on tullut tänne Puolaan.

Torstai-iltana Medykan rajanylityspaikan lähellä olevan Przemyslin kaupungin vastaanottokeskuksen pihalta lähti jatkuvana virtana busseja täynnä ukrainalaispakolaisia. Lähes kaikki pikkupakkasessa ulkona kyytiä odottavista olivat naisia ja lapsia.

Yhtä busseista luotsasi lahtelainen Veli-Matti Meriko.

– Ukrainan kansa on merkinnyt minulle todella paljon viimeisen 15 vuoden ajan.

Veli-Matti Meriko avustaa ukrainalaisia Puolan puolella.

Meriko kertoo pitkään avustaneensa erästä ukrainalaisperhettä, mutta he eivät päässeet lähtemään sotaa pakoon, koska perheen äiti on kahdeksannella kuulla raskaana.

– Olisin silti todennäköisesti lähtenyt avustamaan, vaikka tätä perhettä ei olisi ollut. Minulle jokainen ihminen samanarvoinen, huolimatta mistä maasta on kotoisin. Haluan auttaa ihmisiä pyyteettömästi.

Lue lisää: Ukrainalaiset tarvitsevat nyt ruokaa, vettä, huopia, telttoja... näin sinä voit tukea hädässä olevia

Yksi näkyvimmistä avuntarjoajista Przemyslissä on Viro, joka koordinoi pakolaisia pois rajalta. Meriko on lyöttäytynyt yhteen virolaistiimin kanssa, ja siksi kaikki ensimmäisessä bussissa olevat pakolaiset jäävät Baltian maihin.

– Tässä on koko ajan joku bussi päivystämässä ja hakemassa porukkaa, Meriko kertoo virolaistiimistä.

Evakuointibussi vuokrattiin Tallinnasta, mutta pian matkan alussa siihen tuli vikaa, joten korjauksen jälkeen Medykaan päästiin vasta torstaina.

Menomatkalla bussi oli lastattu täyteen avustustarvikkeita, jotka oli kerätty Lahdessa ja Pärnussa. Suurin osa tavaroista kuitenkin käännyttiin takaisin Puolan rajalla.

– Poliisi sanoi, että älkää tuoko enää tänne. Hän huomautti, että sota ei kestä vain viikon vaan voi kestää vaikka kuinka kauan. Hän pyysi sanomaan Suomeen, että ”malttakaa”.

Meriko kertoo kuitenkin saaneensa kontaktin Ukrainan puolelle, jonne avustustarvikkeet aiotaan jatkossa toimittaa suoraan.

Ihmisille jaetaan ilmaisia puhelinliittymiä.

– Nyt meillä on tässä bussissa 33 ihmistä ja Varsovasta otamme mukaan vielä 12 lisää, sanoo kiireinen Meriko muutamaa minuuttia ennen linja-auton lähtöä.

Meriko aikoo ystävineen seuraavaksi vuokrata parempikuntoisen bussin, jolla tulevat takaisin mahdollisimman pian.

– Vaikka nyt on maailmassa kaikkea negatiivista liikkeellä, niin me tuodaan hyvää, me autetaan ihmisiä, Meriko totesi Przemyslin pimeässä illassa.