Näin sotasensuuri näkyy Venäjällä: Valtionmedia häivytti syyt, miksi ”Ukrainassa syttyi tulipalo ydinvoimalassa”

Venäjän johtavat uutistoimistot raportoivat Ukrainan suurimman ydinvoimalan alueella syttyneestä tulipalosta mainitsematta, että tulipalo syttyi Venäjän omien joukkojen hyökkäyksen vuoksi.

Ukrainan suurimmassa ydinvoimalassa syttyi yön aikana tulipalo voimalan koulutuskeskuksessa. Tulipalo on saatu nyt hallintaan, radioaktiivisuuden taso ei ole noussut eikä tulipalo ole vaatinut ihmisuhreja.

Tässä on tiivistetysti Venäjän valtionmedian uutisoinnin pääviestit ukrainalaisen Zaporizhzhian ydinvoimalan tämänhetkisestä tilanteesta.

IS yritti etsiä Venäjän johtavien uutistoimistojen uutisista selvitystä, miksi tulipalo oli syttynyt. Esimerkiksi Ria Novostin, Tassin ja Intefaxin tuoreimmista uutisista on onnistuttu häivyttämään täysin se, että tulipalo oli seurausta Venäjän asevoimien hyökkäyksestä ja yrityksestä vallata ydinvoimala. Samaa uutisointilinjaa noudattavat myös esimerkiksi Lenta, Sputnik, NTV, Komsomolskaja Pravda ja 360TV.ru.

Esimerkiksi Ria Novostin artikkeleissa korostetaan koko ajan sitä, että ”tulipalo syttyi voimalan koulutuskeskuksessa” – aivan kuin rakennuksen käyttötarkoituksella olisi jokin syy-yhteys tulipalon syttymiseen.

Ria Novosti kertoo myös, että Kansainvälisen atomienergiajärjestön pääsihteeri Rafael Grossi on keskustellut ukrainalaisten viranomaisten kanssa tulipalon aiheuttamasta tilanteesta. Kun tässäkään yhteydessä ei kerrota taustoja, syntyy mielikuva, että tulipalon syiden ja sen aiheuttaman tilanteen selvittäminen IAEA:lle on nimenomaan ukrainalaisten viranomaisten vastuulla.

Uutistoimisto Interfax puhuu niin ikään ”syttyneestä tulipalosta”, mutta yhdestä uutistoimiston tuoreesta artikkelista löytyy kuitenkin viittaus ydinvoimalan alueella käytäviin taisteluihin.

Interfaxin mukaan IAEA on ”kehottanut Venäjän ja Ukrainan asevoimia pidättäytymään taisteluista Zaporizhzhian ydinvoimalan lähistöllä”. Interfax viittaa IAEA:n lausuntoon vain tältä osin, mutta ei siteeraa lausunnon alkuosaa, jossa kerrotaan taisteluiden alkusyystä eli Venäjän asevoimien panssarijoukkojen tunkeutumisesta ydinvoimalan alueelle.

Venäjän 5TV kertoo Zaporizhzhian ydinvoimalan lähellä käytävistä ”kiivaista taisteluista”, mutta uutinen on onnistuttu laatimaan niin, ettei siinä mainita Venäjän asevoimien roolia lainkaan.

– Eri tietojen mukaan laukausten ääniä kuuluu ydinvoimalan sisääntulojen luona, jossa nähtiin jo aamulla Ukrainan asevoimien joukkoja ja tekniikkaa, 5TV kertoo.

Tämän jälkeen 5TV siirtyy uutisessaan kertomaan, kuinka taistelut jatkuvat Donetskin ”kansantasavallan” alueella. Uutisen väitteiden mukaan ”ukrainalaiset kohdistavat tykistöiskuja asuinalueille” Donetskissa.

Venäjän RT-kanavalta löytyy artikkeli, jossa taisteluiden käyminen Ukrainan ydinvoimaloiden hallinnasta käy epäsuorasti ilmi. RT:n artikkelissa tyrmätään IAEA:n vaatimus, jossa tuodaan ilmi Venäjän asevoimien rooli taisteluissa.

Venäjän diplomaattinen edustaja Wienissä Mihail Uljanov tuomitsee IAEA:n lausunnon ja sanoo sen sisältävän ”valheita ja virheitä”. Lisäksi lausunto on Uljanovin mukaan politisoitunut ja epäammattimaisesti laadittu.

– Lausunnon laatijat vaativat muun muassa Venäjää keskeyttämään ”kaikki toimensa atomienergiakohteita vastaan Ukrainassa”, vaikka yhtä ainoaa faktaa ei ole esitetty näin vakavien syytösten tueksi Moskovan pyynnöistä huolimatta, lukee RT:n artikkelissa.

– Venäjää pyydetään ”lopettamaan toimet atomienergiakohteita vastaan”. Olemme kolmesti pyytäneet esittämään konkreettisia faktoja tähän liittyen. Vastauksena on ollut täydellinen hiljaisuus, Uljanov kirjoitti aiemmin Twitterissä.

RT:n siteeraaman asiantuntijan Viktoria Fedosovan mukaan IAEA:n tuomitseville lausunnoille ei ole mitään perusteita. Hänen mukaansa Zaporizhzhian ydinvoimalan tilanne on tällä hetkellä Venäjän asevoimien kontrollissa ja Tshernobylin ydinvoimalaa kontrolloivat yhdessä Ukrainan ja Venäjän edustajat.

Venäjän riippumattoman median toimintaa on rajoitettu viime aikoina ankarasti. Novaja gazetan uutisseuranta Ukrainasta on kuitenkin yhä toiminnassa ja sieltä löytyy artikkeli otsikolla: Putin hyökkää Ukrainaan. Yhdeksäs päivä.

Artikkelissa kerrotaan, että Zaporizhzhian ydinvoimalan alueella on syttynyt tulipalo taistelujen seurauksena. Artikkelin mukaan Venäjän ”sotilaallisen erikoisoperaation” yhdeksäs päivä on alkanut Zaporzhzhian ydinvoimalan tulittamisella ja sen seurauksena ydinvoimalan alueella on syttynyt tulipalo.

Eho Moskvy -radioasema on voinut jatkaa ainakin toistaiseksi toimintaansa nettisivuillaan, vaikka se on poistettu eetteristä. Radioaseman sivuilta löytyy tieto esimerkiksi Ukrainan ulkoministerin Dmitry Kuleban Twitter-viestistä, jonka mukaan Venäjä on tulittanut Zaporizhzhian ydinvoimalaa joka suunnalta ja uhkana on ydinkatastrofi.