Musta jälki Bidenin otsassa herätti hämmennystä – tästä oli kyse

Moni sosiaalisen median käyttäjistä arveli presidentin saaneen mustelman otsaansa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden herätti keskiviikkona hämmennystä sosiaalisessa mediassa puhuttuaan toimittajille Valkoisen talon pihalla. Kameroiden tallentamassa tilaisuudessa Bidenin otsalla erottui tumma läiskä, jota monet erehtyivät pitämään mustelmana.

– Miksi kukaan ei mainitse suurta mustaa mustelmaa presidentti Bidenin otsassa? somessa hämmästeltiin tapauksesta uutisoivan Newsweekin mukaan.

– Kaatuiko hän turvalleen vai törmäsikö hän johonkin? pohdiskeli toinen.

Tosiasiassa läiskän taustalla oli tuiki tavallinen, joskin hengellinen selitys. Keskiviikko merkitsi roomalaiskatolilaiselle Bidenille pääsiäispaaston alkua, jolloin pappi piirtää seremoniassa halukkaille osallistujille tuhkalla ristinmerkin otsaan.

Bidenille ristin oli piirtänyt Washington D.C:n arkkipiispa, kardinaali Wilton Gregory. USA Todayn mukaan Biden kertoi kaksikon rukoilleen Ukrainan kansan puolesta ja Jumalaa lopettamaan Venäjän invaasion maassa.

Keskiviikkona Biden valotti toimittajille myös omia paastoaikeitaan.

– Tunnette minut. Aloitan jälkiruoasta. Ei jäätelöä, ei mitään.

Biden on Yhdysvaltain historian toinen katolilainen presidentti. Hän käy säännöllisesti kirkossa ja on osallistunut tuhkakeskiviikon seremoniaan myös aiempina vuosina. USA Todayn mukaan kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun tuhka hänen otsallaan on tulkittu mustelmaksi. Virhepäätelmään eksyi vuonna 2010 muun muassa britannialainen tv-juontaja.

Yhdysvaltain ensimmäinen katolilainen presidentti oli John F. Kennedy.