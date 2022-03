Ex-oligarkilta hurja visio MTV:lle: Putin valmis laajentamaan sotaa muualle Eurooppaan – ”Suomi ei ole turvassa, jos...”

Lähitulevaisuudessa Kremlin isäntä voi pyrkiä välittämään uhkauksensa lännelle presidentti Niinistön kautta, arvioi Mihail Hodorkovski MTV:lle.

Ex-oligarkki Mihail Hodorkovski maalasi keskiviikkona MTV:n haastattelussa tummanpuhuvan kuvan Euroopan turvallisuustilanteesta. Hodorkovski katsoo Ukrainan sodan leviävän hyvin mahdollisesti muualle Eurooppaan, vaikka hän olisi omien sanojensa mukaan vielä runsas viikko sitten nauranut ajatukselle.

– Tällä hetkellä kysymys ei enää naurata. Mielestäni siinä maailmassa, jossa Vladimir Putin tällä hetkellä elää, Natoa tuskin on olemassakaan, tai se on vain heikko organisaatio.(...) Siksi Putin on valmis siirtämään sotatoimiaan Ukrainan ulkopuolelle. Se ei kuitenkaan tapahdu tänään, eikä huomenna, Hodorkovski kuvaili MTV:lle.

Suomelle ja Baltian maille Hodorkovski näki kaksi vaihtoehtoa: Putinin hyökkäyksen täydellisen tai osittaisen tukemisen tai myös sotilaallisiin toimiin ulottuvan vastarinnan. Ex-oligarkki ja poliittinen aktivisti katsoo Ukrainan taistelevan paraikaa koko Euroopan turvallisuuden puolesta.

– Suomi ei ole turvassa, jos Putin päättää rangaista Yhdysvaltoja Suomen kautta. Hänen mielestään jos Suomi ei tue Putinia, Suomi on amerikkalaisten vaikutusvallassa. Jos Putin katsoo, että Suomea pitää rangaista, niin voitte odottaa jonkinlaisia toimia kuuden kuukauden sisällä.

MTV:n toimittaja nosti haastattelussa esiin presidentti Sauli Niinistön hyvät suhteet Putiniin ja tiedusteli Hodorkovskilta, voisiko tästä olla Suomelle hyötyä.

– Tällä hetkellä ei ole. Putinilla on ollut yhteyksiä myös Ranskan presidentti Emmanuel Macroniin. Sitä yhteyttä presidentti käytti ainoastaan uhkailuun. Presidenttinne voi olla seuraava viestikanava uhkauksien välittämiseen.

Klassiseen oligarkkitapaan Mihail Borisovitsh Hodorkovski vaurastui 1990-luvun alussa Neuvostoliiton romahduksen vanavedessä. Hän sai haltuunsa runsaan määrän Siperiassa sijaitsevia öljykenttiä ja oli 2000-luvun alussa väitetysti Venäjän rikkain mies.

Lokakuussa 2003 hänet pidätettiin epäiltynä talousrikoksista ja tuomittiin kaksi vuotta myöhemmin 9 vuoden vankeuteen, minkä lisäksi hänen omaisuuttaan jäädytettiin. Lännessä oikeudenkäyntiä pidettiin laajasti poliittisena, koska Hodorkovski oli alkanut osallistua politiikkaan ja haastoi Putinia liberaalilla ohjelmallaan.

Toisaalta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei löytänyt tutkimuksissaan todisteita oikeusprosessin poliittisuudesta. Se kuitenkin katsoi viranomaisten sortuneen useisiin väärinkäytöksiin vastaajan kohtelussa.

– En ole ideaali henkilö, mutta minulla on idea... Jos minun täytyy kuolla vankilassa, en epäröi. Olen valmis uhrautumaan niiden asioiden puolesta, joihin uskon, Hodorkovski puolustautui vuonna 2010 pidetyssä uudessa oikeudenkäynnissä, jossa hänen yhtiötään syytettiin 27 miljoonan dollarin arvoisesta varkaudesta

Presidentti Putin armahti Hodorkovskin talvella 2013. Vapauduttuaan Hodorkovski jätti Venäjän välittömästi ja muutti Sveitsiin. Sittemmin hän on kommentoinut kotimaansa tilannetta kansalaisaktivistina ja pyöritti vuoteen 2021 asti Venäjän demokratisointia puoltanutta Avoin Venäjä -säätiötä.