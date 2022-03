Tämä tiedetään Kiovan siviileistä – arki Ukrainan pääkaupungissa on muuttunut karmivaksi

Kiovaan jääneet siviilit etsivät suojaa maan alta. Kaupoissa on puutetta paljosta.

Kolmen miljoonan asukkaan sykkivä suurkaupunki on autioitunut, kertovat Kiovassa yhä olevat. Kaupungissa on tiukka ulkonaliikkumiskielto, ja ilmahälytyksistä varoittavat sireenit ovat soineet viikon ajan tiheään.

– Kiova. Tiet autioita. Ihmisiä ei näy, lukuun ottamatta apteekkien jonoja ja jatkuvasti kasvavia barrikadeja. Satunnaisia puomituksia. Kammottava tunne siitä, että jotain synkkää on tulossa, kuvailee Kiovassa oleva Guardianin toimittaja Shaun Walker kaupunkia Twitterissä.

Yllä olevalta videolta voit katsoa suoraa lähetystä Kiovasta.

Metroasemalle suojautuneille tarjoillaan lämmintä juotavaa.

Aamuyöllä torstaina kiovalaiset heräsivät suureen räjähdykseen kaupungin lounaisosassa. Pommitukset jatkuivat koko päivän. Tiistaina isku osui tv-torniin kaupungin keskustan liepeillä, ja ainakin viisi ihmistä kuoli.

Asuinkerrostaloihin on myös kohdistunut iskuja. Kaikkiaan viikon aikana on YK:nkin mukaan kuollut satoja siviilejä.

Kiovalainen Tanja Novgorodskaja päätti lähteä tyttärensä kanssa Kiovasta nähtyään, miten häikäilemättömästi Venäjä iski Itä-Ukrainan Harkovassa asuinalueelle.

– Tajusimme, että se saattoi olla viimeinen mahdollisuus päästä pois. Itse jäisin ja yrittäisin taistella, mutta jos sinulla on lapsia, sinun täytyy lähteä, hän sanoi Guardianille Kiovan päärautatieasemalla.

Junat länteen ovat olleet täpötäysiä, eikä kaikille ole paikkaa. YK:n mukaan Ukrainasta on paennut sotaa jo miljoona ihmistä. Länsirajoilla on mittavat jonot.

Monet ovat jättäneet kotinsa, mutta Kiovassa on yhä suuri määrä aivan tavallisia ihmisiä.

Kauppojen hyllyt ovat tyhjentyneet tavarasta.

Kaupungissa on pulaa monista asioista: muun muassa leivästä ja lääkkeistä.

Viranomaiset ovat sanoneet, että kauppoihin toimitetaan ruokaa, mutta monissa kaupoissa hyllyt ovat olleet monin paikoin tyhjinä, raportoi Deutsche Welle paikan päältä. Monissa kaupoissa jäljellä oli vain leivonnaisia, tupakkaa ja alkoholia, DW kirjoittaa. Jonot olivat pitkiä.

Monet hakevat suojaa kaupungin metroasemilta. Asemalaitureilla joillakin onnekkailla on telttoja, joista hakea suojaa ja lämpöä. Toisilla on ilmapatjat, toisilla ohuet makuualustat.

Suojassa on paljon lapsia ja lemmikkejä.

Metroasemat toimivat melko hyvin pommisuojina, sillä ne on kaivettu syvälle. Yksi Kiovan kattavan metroverkon asemista, Arsenalna, on maailman syvin metroasema, ja se sijaitsee 105 metriä maanpinnan alapuolella. Neljä asemaa on suunniteltukin toimimaan pommisuojina, kertoo Deutsche Welle.

Asemat ovat näyttäviä ja koristeellisia kuten neuvostoaikoina rakennetut metroasemat tuppasivat olemaan. Kiova oli Neuvostoliiton kolmanneksi suurin kaupunki Moskovan ja Leningradin (nyk. Pietari) jälkeen. Asemilla on vessat ja juomapisteet.

Ennen sotaa kiovalaiset käyttivät metroa keskimäärin yli miljoona kertaa päivässä. Heillä on tai oli oma metromuseokin. Nyt julkinen liikenne ei käytännössä toimi.

Ihmiset ovat suojautuneet pommituksilta metroasemille ja tyhjiin vaunuihin.

Monet hakeutuvat talojensa kellareihin tai maanalaisiin parkkihalleihin sireenit kuullessaan.

– Sireenit soivat usein, mutta aina ei kerrota, kun vaara on ohi, sanoo pihalla lastensa kanssa leikkivä keski-ikäinen mies Deutsche Wellelle.

– En voi vain juosta edestakaisin.

Ukraina syyttää Venäjää siviilikohteisiin iskemisestä, mikä tarkoituksella tehtynä olisi vastoin sodankäynnin sääntöjä ja humanitääristä oikeutta. Kansainvälinen rikostuomioistuin on päättänyt aloittaa tutkinnan, sillä syyttäjän mukaan siihen on olemassa perusteet.

Kiova joutui iskujen kohteeksi heti hyökkäyssodan ensimmäisenä päivänä. Venäjän joukot eivät ole saaneet kaupunkia vallattua, vaikka tutkijat uskovat, että valtaamista pidettiin helppona nakkina.

Venäjä on keskittänyt kaupungin pohjoispuolelle suuren määrän kalustoa, mutta ne eivät ole juuri liikahtaneet kolmeen päivään, kertoi Britannian puolustusministeriö torstaina. Joidenkin arvioiden mukaan kaupungin ulkopuolella odottaa 15 000 venäläissotilasta, ja he saattavat odottaa lisävarustusta hyökkäystä varten, kertoo Guardian.

Kiovassa valmistettiin maanantaina 28. helmikuuta Molotovin cocktaileja eli polttopulloja.

Ukrainan armeija on kehottanut siviilejä tekemään polttopulloja eli Molotovin cocktaileja. Monet ovat päättäneet vapaaehtoisesti tarttua aseisiin. Maanpuolustustahto on korkealla.

Ukrainan armeija on varoittanut kaupungissa liikkuvista venäläisistä ”sabotööreistä”, jotka voivat liikkua Ukrainan armeijan vaatteissa tai siviilivaatetuksessa. Ukraina on jopa raportoinut, että venäläissotilaat olisivat liikkuneet kaupungissa ambulanssissa, mutta myös Ukrainan viranomaisten kertomaan tietoon on hyvä suhtautua varauksella.