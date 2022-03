Pudonnut helikopteri oli tyypiltään IAR 330-Puma. Kateissa oleva hävittäjä on malliltaan MiG 21 LanceR.

Ainakin seitsemän ihmistä on kuollut helikopterin pudottua maahan itäisessä Romaniassa lähellä Mustaamerta. Helikopteri oli ollut etsimässä aiemmin kadonnutta hävittäjää ja sen lentäjää, kertovat Romanian viranomaiset.

Helikopterin tarkempi putoamispaikka oli Gura Dobrogeissa 11 kilometrin päässä läheiseltä lentokentältä.

Alustavan tiedon mukaan helikopterin lentäjä oli pyytänyt lupaa palata takaisin pelastustehtävältä sääolosuhteiden vuoksi. Hävittäjäkoneen ja sen lentäjän etsinnät jatkuvat yhä.

Pudonnut helikopteri oli tyypiltään IAR 330-Puma, ja kateissa oleva hävittäjä on malliltaan MiG 21 LanceR.

Romanian presidentti Klaus Iohannis luonnehti yön tapahtumia traagisiksi maan ilmailulle.

Romania on Naton jäsen ja se on yksi Ukrainan rajanaapureista. Romanialla ja Ukrainalla on ollut historiassa myös rajaerimielisyyksiä, sillä Mustallamerellä 45 kilometrin päässä Romanian rannikosta sijaitseva Käärmesaari on ollut maiden eripuran kohteena. Kumpikin maa katsoi saaren kuuluvan itselleen. Vuonna 2009 kansainvälinen tuomioistuin ilmoitti saaren kuuluvan Ukrainalle.