Pormestari: Ukrainan joukot poistuneet strategisesti tärkeästä Hersonin kaupungista

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on raportoitu räjähdyksistä yön aikana.

Strategisesti merkittävän Hersonin kaupungin pormestari Ihor Kolyhaijev sanoo Facebook-sivuillaan, ettei Ukrainan armeijan joukkoja ole enää kaupungissa. Asiasta kertovat ainakin CNN ja New York Times.

Herson on ensimmäinen merkittävä kaupunki, jonka hallinnan Ukraina on menettänyt Venäjän hyökättyä maahan viime viikolla.

Venäjän ja Ukrainan joukot ovat käyneet kaupungin hallinnasta kiivaita taisteluita, ja Venäjä on jo aiemmin kertonut saaneensa kaupungin hallintaansa, mutta Ukraina on kiistänyt Venäjän väitteet.

Kolyhaijev kirjoittaa Facebookissa, että kaupungin asukkaiden on nyt noudatettava määräyksiä, jotka "kaupungin hallintorakennukseen tulleet aseistautuneet ihmiset antavat".

Kaupunkiin suunnitteilla separatistialueiden kaltainen hallinto

Kolyhaijev kertoi New York Timesille, että 10 aseistautunutta venäläistä upseeria, mukaan lukien joukkojen komentaja, on saapunut kaupungintaloon. Kolyhaijevin mukaan venäläisupseerit ovat ilmoittaneet, että he aikovat perustaa kaupunkiin samankaltaisen hallinnon kuin Luhanskin ja Donetskin alueilla Itä-Ukrainan separatistialueilla on ollut.

Kolyhaijev sanoi ilmoittaneensa kaupungintaloon tulleille valtaajille, ettei hän lupaa heille mitään.

– Olen vain kiinnostunut normaalista elämästä kaupungissamme! Pyysin heitä olemaan ampumatta ihmisiä, Kolyhaijev kirjoittaa CNN:n mukaan.

Noin 300 000 asukkaan Herson sijaitsee Mustanmeren rannalla Dnepr-joen suistoalueella. Sijainti on luoteeseen Krimin niemimaalta, jonka Venäjä valtasi vuonna 2014.