Ulkomaat

Tiedot jopa 5 000 kaatuneesta venäläis­sotilaasta herättävät ihmetystä – asiantuntija: ”Sillä on vaikutusta, ei mikään osapuoli kärsi tappioita liiaksi”

Ukrainan sodan suuria kysymyksiä on, pitääkö ukrainalaisten ilmoitus yli 5 000 kaatuneesta venäläisestä paikkansa. Se tarkoittaisi noin tuhatta kaatunutta päivässä, enemmän kuin Suomen sotien verisimpinä päivinä Summassa ja Valkeasaaressa. Everstiluutnantti Marko Palokangas (MPKK) neuvoo suhtautumaan tappiolukuihin aina kriittisesti. ”Jos se on totta, se varmasti vaikuttaa (Kremlissä). Kun tappioiden määrä kasvaa, sillä on aina vaikutusta sodankäynnissä”, Palokangas sanoo artikkelin videolla.

