Kuinka pitkälle länsiyhteisö on valmis menemään Ukrainan vapauden ja demokratian puolustamiseksi, kysyy erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Haavoittunut ukrainalaissotilas makasi maanantaina sairaalassa Lvivissä. Sodan inhimillinen hinta on kova.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan viikko sitten aloitti kylmän sodan jälkeisen ajan jälkeisen ajan. Uusi Eurooppa alkaa muotoutua, mutta se ei ole vielä saanut hahmoa sodan synkkien pilvien alla.

Vuoropuhelu Venäjän kanssa on ohi. Länsiyhteisö varustautuu asein. Puolustusliitto Nato sijoittaa todennäköisesti lisää joukkoja pysyviin tukikohtiin jäsenmaihinsa Venäjän naapurissa. Venäjälle asetetut pakotteet alkavat tehota, ja ne kiristyvät. Venäjä vastaa.

Sotilaallisen vastakkainasettelun lisäksi länsiyhteisö eristää Venäjää kovaa vauhtia kaikilla elämänalueilla: rahoitusmarkkinoilla, kaupankäynnissä, kulttuurissa ja urheilussa.

Venäjän hyökkäys on tiivistänyt länsiyhteisön rivit, ja myös Euroopan unioni on toistaiseksi pysynyt yhteisessä rintamassa Venäjän aggressiota vastaan.

Britanniaa toisessa maailmansodassa johtanut Winston Churchill piti 5. maaliskuuta 1946 puheen rautaesiripun laskeutumisesta Eurooppaan. Silloin toisen maailmansodan läntiset voittajavaltiot olivat jo ajautuneet riitaan Neuvostoliiton kanssa Euroopan tulevaisuudesta. Diktaattori Josif Stalin rakensi kovalla vauhdilla kommunistista blokkia puna-armeijan valtaamaan itäiseen Eurooppaan.

”Itämeren Stettinistä aina Adrianmeren Triesteen saakka on maanosan halki laskeutunut rautaesirippu”, Churchill sanoi.

Britannian sodanaikainen pääministeri Winston Churchill keksi käsitteen rautaesirippu. Kuvassa Churchill lapsenlapsensa Nicholas Soamesin seurassa Kentissä vuonna 1954.

Oheinen kartta kuvaa vanhaa, toisen maailmansodan jälkeistä rautaesirippua, ja uutta, vuoden 2022 versiota. Taistelu Ukrainan asemasta uudessa Euroopassa on parhaillaan menossa.

Churchill kommentoi tietenkin oman aikansa maailmantilannetta, mutta hänen sanojaan voi pitää myös kaukonäköisinä. Entisen pääministerin ja sodanjohtajan mukaan maailman turvallisuus vaati uudenlaista yhtenäisyyttä, josta yhtäkään kansakuntaa ei saisi sulkea pysyvästi pois.

”Jos läntiset demokratiat pysyvät yhdessä ja noudattavat tiukasti Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteita, niillä on suuri vaikutusvalta näiden periaatteiden edistämiseksi, eikä kukaan todennäköisesti astu niiden tielle. Jos ne taas jakautuvat tai horjuvat velvollisuuksistaan, ja jos näiden ratkaisevien vuosien annetaan vain mennä menojaan, silloin katastrofi todella saattaa nielaista meidät kaikki.”

Diktaattori Vladimir Putin rakentaa parhaillaan Eurooppaan väkivalloin uutta etupiiriä: sotilaallista puskuria Venäjän ja hänen niin kovasti pelkäämänsä Naton väliin. Uutta Venäjän keisarillista imperiumia.

Churchill puhui länsimaisten demokratioiden yhtenäisyydestä tyrannian edessä. Vain se takaa vapauden.

Ukraina taistelee nyt Euroopan vapauden puolesta. Sitä ei saa jättää yksin.

Oikeastaan kysymys on vielä paljon enemmästä.

”Muut autokraatit seuraavat nyt tilannetta ja ottavat oppia. He voivat perustaa pahantahtoisten koalition – katsokaapa vaikka, kuinka kerran niin rauhanomainen Valko-Venäjä antaa nyt alueensa Venäjän asevoimien käyttöön”, kirjoittaa Ukrainan presidentinkanslian päällikkö Andriy Yermak keskiviikkona The New York Timesin vieraskolumnissa.

Kiinan presidentti Xi Jingping, esimerkiksi, katselee nyt, kuinka yhtenäinen on lännen vastaus Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan. Xi haluaisi nielaista Taiwanin – demokraattisesti hallitun saarivaltion kommunistisen jättiläisen viereltä.

Taiwan on Xin oma Ukraina, historiallinen vääryys, jonka hän haluaisi korjata.

” Muut autokraatit seuraavat nyt tilannetta ja ottavat oppia.

Euroopan turvallisuusympäristö ja Suomen turvallisuuspolitiikan fundamentit muuttuivat kertaheitolla, kun Putin hyökkäsi. Yksi näistä fundamenteista oli toimiva naapuruussuhde Venäjään. Sen voi nyt unohtaa – Venäjä on arvaamaton suurvalta, se on uhka.

Kaikki menee nyt uusiksi.

Uutta rakennettaessa on äärimmäisen tärkeää, että Suomi ja Euroopan demokratiat vastaavat jatkossakin yhdessä aggressioon ja pitävät kiinni yhteisistä eurooppalaisista arvoista: ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, vapaudesta, kansanvallasta, tasa-arvosta ja oikeusvaltioperiaatteesta.

Puhuessaan rautaesiripusta 76 vuotta sitten Churchill mainitsi kaksi tavallisen, pienen ihmisen pahinta uhkaa. Ne ovat sota ja tyrannia.

Sota riehuu jo Ukrainassa, ja tyrannia uhkaa tulla pian, jos hyökkääjä voittaa.

Hyvä kysymys on, kuinka pitkälle demokraattinen länsiyhteisö on valmis menemään Ukrainan auttamiseksi. Yhdysvallat ja Nato eivät ole halukkaita perustamaan lentokieltoaluetta Ukrainan ilmatilaan eikä lähettämään sotilaita taisteluun Ukrainan maaperälle. Se johtaisi Naton sotaan Venäjää vastaan.

Entä jos aseapu, raha ja poliittinen tuki eivät riitä?

Silloin Ukraina jää uuden rautaesiripun taakse. Eikä myllerrys jää siihen.