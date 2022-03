Kommentti: Mitä ajattelee venäläinen?

Juttelin kahden tavallisen venäläisen kanssa presidentti Vladimir Putinista ja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Toinen vastustaa sotaa, toinen luottaa Putiniin, kirjoittaa toimittaja Johannes Hurmas.

Torstaina sydämeni murtui, kun presidentti Vladimir Putin antoi käskyn hyökätä Ukrainaan ja samalla eurooppalaisia arvojani kohtaan.

Muutin taaperoikäisenä äitini kanssa Suomeen, kun Neuvostoliitto hajosi. Tuolloin inkerinsuomalaiselle mummilleni ja heidän sukulaisilleen suotiin paluumuutto-oikeus pian sen jälkeen, kun presidentti Mauno Koivisto rinnasti Ylen Ajankohtaisessa kakkosessa inkeriläiset etnisiin suomalaisiin.

Vitsailen aiheesta, että ”Koiviston lipsautus haastattelussa muutti kymmenientuhansien elämän”.

Koen olevani suomalainen, se on arkikieleni, olen Suomen kasvatti. Minulla on myös paljon sukulaisia ja tuttavia Venäjällä. Maan ihmiset ja venäläisyys ovat osa identiteettiäni.

Olen jutellut päivittäin venäläisten tuttavieni kanssa. Ensisijaisesti huolesta, mutta halusin myös ymmärtää, mitä venäläisille sodasta kerrotaan, ja miten he suhtautuvat siihen.

Nostan kaksi ääripäätä.

Toinen tuttavista on kolmikymppinen pietarilainen. Hän on aktiivinen sosiaalisen median kuluttaja, jolla on kriittinen suhtautuminen maansa valtiollisiin uutisiin. Hän edustaa sukupolvea, joka on vieraantunut Kremlin propagandakoneistosta.

Kremlillä on heikompi vaikutusvalta muun muassa länsimaisten yhtiöiden sosiaalisen median sovelluksiin, kuten yhdysvaltalaiseen Instagramiin. Ulkomaisten somepalveluiden suosio on räjähtänyt viime vuosina Venäjällä.

Netistä pietarilainen saa tietonsa repaleisena. Esimerkiksi maansa julkkisten ja bloggaajien silmin. Sävy somessa on selvä: nyt on sota, Putin aloitti sen. Somessa leviävät sanat ”#нетвойны”, ”ei sodalle”.

– Hän vei minulta kaiken. Itken, sanoo pietarilainen ja kertoo istuvansa tuopillisen ääressä.

Hän viittaa Putiniin ja yritykseensä, jonka uskoo romahtavan sanktioiden ja ruplan arvon heikentymisen vuoksi.

– Haluan, että tiedät: emme ole äänestäneet häntä. Voisitko kertoa sen siellä kaikille?

Tuttava kertoo, että haluaisi tehdä jotain, mutta vaihtoehdot ovat vähissä. Häneen on juurrutettu pelko, miten voi käydä, jos ilmaisee kriittisen kantansa valtiota kohtaan.

Osoittamalla mieltä kadulla esimerkiksi koronarajoitusten turvin tuomitussa ”laittomassa mielenosoituksessa”, voit saada sakot. Vastustelet pidätystä, vankilaan. Väkivaltaisesti, 2,5 vuotta. Jos ei ole todistusaineistoa, on sana sanaa vastaan.

Mikäli harjoitat toisinajattelua järjestäytyneesti, porukassa, voi pahimmassa tapauksessa käydä kuten oppositiojohtaja Aleksei Navalnyille. Hänet yritettiin myrkyttää.

– Hän on passittanut kaikki vankilaan. Tai tappanut.

– Meitä voi tuomita, tai sanoa vaikka pelkureiksi, hän sanoo ja lisää, ettei tiedä ketään, kuka haluaisi ”sotaa ja verta”.

Pietarilaisella tuttavallani on paljon menetettävää: perhe, toistaiseksi vielä yritys. En itsekään riskeeraisi läheisteni tulevaisuutta, jos uhkana olisi pitkä vankeustuomio. Sano vaikka pelkuriksi.

Toinen tuttavani on vanhemman polven henkilö.

Tämä tuttavani onnistui jo kerran saavuttamaan onnellisen, ”keskiluokkaisen” elämän – Neuvostoliitossa. Hän puhuu Neuvostoliiton kaatumisesta vuonna 1991 katastrofina. ”Menetimme kaiken”, hän joskus totesi.

Seurasi vuosia kestänyt epävarmuus, ”pelastaja Putin” saapui ja rakensi tämän sukupolven mielestä kaiken tyhjästä. Navalnyitä tukevat mielenosoitukset kirvoittavat muistoja 90-luvun ”anarkisteista”, väkivaltaisuuksista.

Tämä sukupolvi kokee olevansa velkaa Putinille. Luotto on vankkumatonta ja kriittisyys hänen puheitaan kohtaan on vähissä.

Vanhempi tuttavani on nauttinut vakaudesta vuosia. Hän on kulttuurillisesti niin sanottua ”eliittiä”, ylempää keskiluokkaa. Hän katsoo ”kympin uutisia”, avaa silloin tällöin somen, jossa hän lukee samanmielisten ja -ikäisten tuttaviensa mielipiteitä. Voi puhua ”neuvostomielisestä” kuplasta.

Keskustelumme alussa hän puhuu Putinin suulla. Hän toistaa samat asiat ”Donbassin kahdeksan vuoden tuskasta” ja Ukrainassa asuvista ”venäläisistä”, jotka ”kokevat sortoa” ukrainalaisvallan alla. Hän uskoo vahvasti siihen, että Venäjä toimii oikein.

Puheeni maan itsemääräämisoikeudesta ja demokratiasta ovat yhtä tyhjän kanssa. Rajoillakaan ei tunnu olevan merkitystä, koska siellä (Etelä-Ukrainassa) asuu hänen tuttaviaan. Neuvostoajat tulevat mieleen.

– He ovat meitä, hän toteaa.

Kun kysyn häneltä mielipidettä sodan ukrainalaisista uhreista, hän ottaa Yhdysvallat esiin.

– Miksi et ollut huolestunut, kun Yhdysvallat teki tuhoa Irakissa? Pommitti Libyaa, Syyriaa, Vietnamia.

Tuttavani ottaa Yhdysvallat puheeksi usein, hän niputtaa Euroopan Unionin, Naton ja Yhdysvallat usein samaan lauseeseen. Länsi tuntuu olevan hänen mielestään yhtä ja samaa, ja Yhdysvallat on ”ohjaksissa”.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kutsu kokoukseen oli tuttavani mielestä ”Yhdysvaltojen yritys taivuttaa Suomi Natoon”.

Venäjällä on levinnyt ”feikki”-ajattelu, englannin sanasta fake, valheellinen. Juontanee juurensa yhdysvaltalaiseen ”fake news” -ilmiöön. Kreml viljelee tätä ajatusmaailmaa päivittäin.

Näen julkaisuja, joissa ohjeistetaan ”miten suhtautua feikkivideoihin”. Valtiolliset uutistoimistot jopa mustamaalaavat, julkaisevat ”korjaavia uutisia” somessa leviävästä materiaalista. Luodaan järjestelmällisesti epäluottamusta muihin kuin maan virallisiin lähteisiin.

Kaikki minun lähettämäni oli tälle tuttavalle lähtökohtaisesti feikkiä.

Kun saan vihdoin taustoitettua hänelle kymmenien uutistoimistojen uutisoiman faktan Venäjän pommituksista Mariupoliin, Etelä-Ukrainaan, hän vaihtaa aihetta.

Kun aihe vaihtuu, saan esimerkiksi kuvankaappauksia hänen somekuplansa Facebook-postauksista. Luen ne tietysti. Ne toistavat samoja väitteitä ja propagandaa. Osa on niin utopistista, että tunnen lukevani fiktiota. Jotkin julkaisut viittaavat historiaan, Venäjän armollisuuteen menneisyydessä, tai niissä verrataan nykyisten toimien vakavuutta muiden maiden menneisiin hirmutekoihin.

Jos keskustelu menee tunteikkaaksi, hän saattaa käyttää Putinin käyttämää termiä ukrainalaisista ”natseista”. Natsit ovat kuin ikään kuin viimeinen oljenkorsi puheessa, sen on tarkoitus herättää vastaanottajassa vihaa, inhoa, lopettaa keskustelu.

Olette saattaneet huomata kaavan.

Jutustelumme muistuttaa kovasti erästä rokotekriittisen ihmisen kanssa käymääni keskustelua. Faktoilla ei tunnu olevan merkitystä, ja on vaikeuksia pysyä yhdessä aiheessa. Lähteet ovat usein tällaisia ”vahvistamattomia totuuksia”, joita netissä kiertää.

Havahduin, kun huomasin tämän yhtäläisyyden. Suomessa meillä on oikeus tietoon, kriittisyyteen ja valinnanvapauteen uskoa, mihin itse haluamme. Meillä on vapaus luoda ”oma kuplamme”. Venäjällä tämä kupla luodaan puolestasi. Ja sitä on muovattu vuosikausien ajan.

– Odota hetki, näet totuuden tämän jälkeen, hän toistaa usein.

Tuttavani luottaa siis kirjoitettuun historiaan. Harmi, että historian kynäilijänä on toiminut Venäjällä sama mies jo yli kaksi vuosikymmentä.

Kumpaakaan tuttavaani en pysty syyllistämään Putinin koneiston loukusta. En osaa edes kuvitella, millaista on painia ajatuksiensa kanssa yhteiskunnassa, joka on rakennettu epäluottamuksen varaan.

Venäläisiltä on riisuttu ne oikeudet, joita täällä Suomessa pidämme itsestäänselvyyksinä, kuten tiedon vapaa saatavuus, sananvapaus ja oikeus ilmaista mieltämme – ilman pelkoa.

– Kuin 1984 oikeassa elämässä, pietarilainen tuttavani tiivisti viestissään viitaten George Orwellin kirjaan. Kirjailija leikittelee utopistisessa scifi-klassikossaan ajatuksella, joka on pelottavan lähellä venäläisten totuutta.