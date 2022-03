Main ContentPlaceholder

Tietävätkö nuoret venäläis­sotilaat sotivansa Ukrainassa? Asian­tuntija: ”Vangiksi jääneille oli kerrottu, että he olivat lähteneet harjoitukseen”

Nuorten venäläisten sotilaiden taistelumotivaatiosta on tihkunut tietoja vangiksi jääneiden kuulusteluissa. Kuulusteluista on jaettu videoita sosiaalisessa mediassa, joten niistä voidaan tehdä sotilasprofessori (MPKK) Marko Palokankaan mukaan vain pintapuolista tulkintaa. ”Ovatko he perillä strategisesta kuvasta, että nyt taistellaan Ukrainassa? Nyt taistellaan slaavilaista kansaa vastaan? Kun se selviää, se varmasti vaikuttaa motivaatioon (ja he kysyvät) miksi minä olen täällä?”, Palokangas kommentoi artikkelin videolla.

