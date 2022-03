Videot Ukrainan lennokkien tekemistä tuhoista leviävät: ”Pelätkää, viholliset!”

Ukraina käytti lennokkeja ensimmäisen kerran viime lokakuussa ennen sodan kärjistymistä. Ukrainan sota on ensimmäinen laajamittainen konflikti, jossa aluksia hyödynnetään.

Ukrainan armeija julkaisi videon Venäjän armeijaa kohtaan tehdystä iskusta Pohjois-Ukrainassa sunnuntaina 27. helmikuuta.

Videon saatetekstin mukaan isku tehtiin Ukrainan armeijan miehittämättömillä Bayraktar TB2-ilma-aluksilla.

– Pelätkää, viholliset! Teille ei ole luvassa rauhaa maassamme, tekstissä sanotaan.

Muun muassa Ukrainan Turkin-suurlähetystö on myös jakanut videon Ukrainan lennokkien aiheuttamista tuhoista. Ukrainan ilmavoimat on vahvistanut, että video on kuvattu Pohjois-Ukrainassa sota-alueella.

– Se, joka rakastaa ruusuja, saa kestää niiden piikit. Niin myös Venäjän tunkeutujien täytyy kestää Bayraktar-lennokkeja nyt, saatetekstissä kerrotaan.

Business Insiderin mukaan yksittäisiä videoita alusten aiheuttamista tuhoista on katsottu yhteensä yli viisi miljoonaa kertaa. Myös Ukrainan parlamentti on jakanut vastaavia videoita ylläpitämässään Telegram-ryhmässä.

Bayraktar-lennokkeja valmistaa turkkilainen aseyhtiö Baykar. Yhtiön kuvauksen mukaan alus kykenee lentämään kauko-ohjauksella 300 kilometrin säteellä ja pysymään ilmassa yli 24 tuntia ilman taukoa.

Aluksen voi varustaa neljällä kauko-ohjattavalla pommilla tai ohjuksella.

Ukrainan kerrotaan ostaneen Turkilta alun perin 20 Bayraktar-lennokkia vuonna 2019. Ukrainan puolustusministerin Oleksii Reznikovin tänään keskiviikkona julkaistussa tiedotteessa kerrotaan, että uusia lennokkeja olisi saapunut maahan ja ne olisivat taisteluvalmiudessa.

Ukraina käytti Bayraktar-lennokkeja ensimmäisen kerran iskussa Itä-Ukrainan Venäjän tukemia separatisteja vastaan lokakuussa 2021. Sota Venäjää vastaan on ensimmäinen laajamittainen konflikti, jossa lennokkeja on käytetty.

Venäjä on kertonut tuhonneensa ainakin kolme Ukrainan Bayraktar-lennokkia sodan ensimmäisenä päivänä 24. helmikuuta. Ukrainan armeija ei ole kommentoinut väitettä.