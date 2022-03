Viime viikolla ukrainalaisperhe poistui kotimaastaan Venäjän hyökkäyksen vuoksi. Perheen kanssa Puolan rajalta Suomeen matkustanut Ylen toimittaja kertoo perheen matkasta sotaa karkuun.

Ylen toimittaja Minna Pye ja kuvaaja matkustivat Ukrainasta paenneen perheen kanssa Puolan rajalta Suomeen. Perheen pakomatkasta kuvattiin dokumenttia Ylen Ulkolinjalle.

Pye ja kuvaaja päätyivät juttureissulle Suomessa asuvan ukrainalaismiehen matkaan saatuaan tietää mieheltä, että hän oli lähdössä hakemaan ukrainalaisen opiskelukaverinsa perhettä Puolasta.

Vielä reilu viikko sitten ukrainalaisperhe oli elänyt arkeaan kauniissa omakotitalossaan Ukrainan toiseksi suurimmassa kaupungissa Harkovassa.

Perhe joutui lähtemään kotimaastaan viime torstaina Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Pakomatkalle lähtivät perheen isä ja äiti, pariskunnan 7-vuotias tyttö ja pieni poikavauva sekä yli kahdeksankymppiset isovanhemmat.

– He olivat lähteneet Harkovasta hirveällä kiireellä jo torstaina taisteluiden alla. Heille tuli niin nopea lähtö, etteivät he ehtineet edes miettiä, että mitä pakkaavat mukaansa. He ottivat mukaan muutamat reput ja vauvalle vaippoja, Pye sanoo.

Pye, kuvaaja ja Suomessa asuva perheen kaveri lähtivät Helsingistä matkaan perjantaina Tallinnan lautalla. He ajoivat tämän jälkeen Baltian halki ja saapuivat lauantai-iltana Puolan Przemysliin Puolan ja Ukrainan väliselle rajalle.

Suomessa asuva ukrainalaismies oli pitänyt yhteyttä tuntemaansa ukrainalaisperheeseen WhatsAppilla ja netin kautta.

Avustustyöntekijä avitti torstaina maasta poistujia Puolan Przemyslissä Puolan ja Ukrainan välisellä rajalla. Kuvituskuva.

– Perhe oli päässyt ensin vuokra-autolla Lviviin ja siitä junalla Puolan puolelle. Juna oli seissyt, joten junamatkassa oli kestänyt lähes vuorokauden.

Kolmikko etsi perhettä Przemyslissä juna-aseman väenpaljoudesta, mutta perhe ei meinannut ensin löytyä, eivätkä matkapuhelimet toimineet.

– Sitten yhtäkkiä näimme heidät värjöttelemässä erään katoksen alla nyssäköiden kanssa ja vauva rattaissa. He kaikki olivat aivan shokissa. Yli kahdeksankymppinen isoisä alkoi itkeä, Pye kuvailee.

Puolan puolella sijaitsevalla juna-asemalla oli runsaasti muitakin Ukrainasta paenneita ihmisiä, jotka yrittivät keksiä tapoja päästä eteenpäin. Paikalla oli myös puolalaisia ja muunmaalaisia auttajia ja kyydittäjiä.

Myöhään lauantai-iltana Puolassa seurue ajoi ensin yöksi noin sadan kilometrin päässä noutopaikasta löytämäänsä hotelliin.

– Se oli uskomatonta, kun perhe pääsi Puolan puolella hotellissa suihkuun ja lakanoiden väliin. Se teki heille hyvää. Hehän olivat tehneet matkaa silloin jo kolme päivää.

Perhe huokaisi lauantai-iltana hieman helpotuksesta päästyään turvaan. Sunnuntaina he saivat surullisen puhelun kotimaastaan.

– Heille tuli ystävältä puhelinsoitto, jossa kerrottiin, että perheen 7-vuotiaan tyttären koulukaveri perheineen oli kuollut Harkovassa venäläisjoukkojen raketti-iskussa. Uutinen oli perheelle järkytys, Pye kertoo.

Pyen kuuleman mukaan tuttavaperhe oli tiettävästi ollut kirkossa, ja he olivat matkalla takaisin kotiin, kun Venäjän joukkojen raketti-isku osui autoon.

Harkovasta paenneen perheen isoäiti on yli 80-vuotias. Pyen mukaan hänellä ovat edelleen muistissa lapsuuden traumat toisesta maailmansodasta.

– Hän sanoi, että miten voi olla mahdollista, että hän joutuu tämän toisen sodankin kokemaan.

Perhettä on järkyttänyt nähdä Ukrainan toiseksi suurimman kaupungin Harkovan moukarointia tykistöllä. Mies tarkasteli tuhoja torstaina Harkovassa.

Venäjän tiedetään hyökkäyksessään Ukrainaan iskeneen sotilaskohteiden lisäksi myös asuinalueille. Erityistä järkytystä on aiheuttanut Harkovan kaupungin moukarointi tykistöllä ja raketinheittimillä maanantaina.

– Keskusaukio Harkovassa on tuhottu. Perheen omakotitalo on vielä pystyssä, mutta sen läheisyydessä on jo tuhottu taloja. Silti perheellä on koko ajan ajatus siitä, että kyllä he palaavat Ukrainaan heti kun on mahdollista.

Pye kuvailee juttumatkan käyneen tunteisiin.

– Tämä iskee lähelle. Itselläkin on Karjalan evakon tausta. Se on raastavaa, että eurooppalaiset ihmiset joutuvat lähtemään pakoon reppu mukanaan, ja vanhat ihmiset joutuvat kokemaan sodan traumat uudestaan. Tämä koskettaa poikkeuksellisen paljon.

Ylen toimittaja ja kuvaaja, ukrainalaisperhe sekä perheen Suomessa asuva kaveri saapuivat Suomeen tiistaina.

Pye kuvaili aiemmin Twitterissä, että nyt perhe seuraa Helsingissä ahdistuneena, kuinka Venäjän joukot tuhoavat heidän kotikaupunkiaan Harkovaa.

Ukrainan mukaan Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen surmansa on saanut Ukrainassa yli 350 siviiliä, joukossa myös lukuisia lapsia.

Lue lisää: Polinan, 9, kuolema järkyttää Ukrainassa – perheen kerrotaan joutuneen silmittömän tulituksen kohteeksi

Joidenkin Venäjän toimien on syytetty olevan sotarikoksia. Syytös koskee etenkin asuinalueiden pommituksia.

Kansainvälinen sotarikostuomioistuin ICC on jo ilmoittanut avaavansa tutkinnan Ukrainan tilanteesta.

Tuomioistuimen syyttäjä Karim Khanin mukaan hänellä on tarpeeksi perusteita uskoa, että Ukrainassa on tapahtunut sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan vuodesta 2014 alkaen.