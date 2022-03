Asiantuntijan mukaan somessa puhuttaneella videolla ei käsitellä Valko-Venäjän tai Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Sosiaalisessa mediassa leviää video, jossa Valko-Venäjän itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukashenka esiintyy suuren kartan edessä maan turvallisuusneuvoston kokouksessa. Kartassa on suuntaviivoja Valko-Venäjältä ja Venäjältä Ukrainaan. Yksi viiva ulottuu Moldovasta yksipuolisesti itsenäisyyden julistaneeseen Transnistriaan. Ukraina näyttää olevan jaoteltu Ukrainan sotilasalueisiin.

– Tämän päivän turvallisuusneuvostossa Lukashenka näytti hyökkäyskartalta näyttävän kartan. Se näyttää Valko-Venäjän tuhoamat ukrainalaiset sotilaskohteet, hyökkäyssuunnat (kaikki pitää paikkansa paitsi Odessasta Transnistriaan), laajasti levinneessä valkovenäläiseksi toimittajaksi itseään kutsuvan Tadeusz Giczanin twiitissä väitetään.

Video on peräisin maanantaina pidetystä Valko-Venäjän turvallisuusneuvoston kokouksesta.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristiina Silvan uskoo, että video on suurella todennäköisyydellä aito, sillä se on julkaistu myös Lukashenkan tiedottajan Telegram-kanavalla. Silvanin mukaan videolla Lukashenka ei kuitenkaan puhu Valko-Venäjän tai Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

– Lukashenka selittää siinä sitä, kuinka 23. päivä Valko-Venäjän joukot eivät olleet varautuneet Ukrainasta tulleeseen rakettihyökkäykseen. Hän puhuu siitä, kuinka Pohjois-Ukrainasta oli ollut tulossa hyökkäys Valko-Venäjän puolelle. Hän ei siis puhu Venäjän ja Valko-Venäjän yhteishyökkäyksestä, Silvan sanoo.

– Hän ei siinä videolla kommentoi millään tavalla niitä nuolia, jotka kartassa näkyy.

Silvanin mukaan Lukashenka antaa videolla ymmärtää, ettei valkovenäläisiä ole lähtenyt sotaan.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes torjuu spekulaatiot siitä, että Lukashenka olisi paljastanut uutta tietoa. Moshesin mukaan on jo tiedossa, miltä suunnilta Venäjä hyökkää Ukrainaan. Lisäksi ajatus Venäjän tunkeutumisesta Ukrainan kautta Transnitriaan on ollut esillä jo vuodesta 2014, kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan vastoin kansainvälistä oikeutta.

– Odessan operaatiosta on puhuttu tavoitteena jo kahdeksan vuotta. Se on eri asia, kuinka realistinen se on. Odessa on valmistautunut torjumaan mahdollisen maihinnousun.

Asiantuntijat uskovat, että Lukashenkan on pakko lopulta lähettää Valko-Venäjän joukot sotaan.

Moshes muistuttaa, että Lukashenka on henkilö, joka on harjaantunut puhumaan turvallisuusasioista eikä ole uskottavaa, että hän olisi vahingossa paljastanut julkisuuteen salaisia tietoja.

– Hän ei tekisi mitään niin tyhmää. Kaikki siinä kartalla on sellaista, että se tapahtuu parhaillaan tai, sitä on pidetty mahdollisena jo vuodesta 2014 lähtien.

– Ei pitäisi tehdä sensaatiota siellä, missä sellaista ei ole.

Lukashenka on toistuvasti sanonut, etteivät Valko-Venäjän asevoimat aio osallistua Ukrainan sotaan paitsi pakon edessä. Asiantuntijat ovat kuitenkin arvioineet, että käytännössä Lukashenkan on lähetettävä joukkojaan sotaan, jos Venäjän presidentti Vladimir Putin niin pyytää, sillä Lukashenka on saanut merkittävää tukea Putinilta ja Venäjältä.

– Se on erittäin suuri todennäköisyys, Silvan sanoo.

– Ukraina on jo raportoinut, että valkovenäläisjoukkoja olisi osallistunut sotaan Venäjän rinnalla. Näitä tietoja ei ole vielä vahvistettu eli niitä ei voida pitää vielä sataprosenttisena faktana, mutta jos ei jotain ennalta-arvaamatonta tapahdu, luulen, että jo tänään tulee tieto siitä, että valkovenäläiset joukot ovat sinne liittyneet.

Silvanin mukaan on saatu todisteita siitä, että joitain pieniä valkovenäläisiä yksikköjä on ollut Ukrainan puolella. Lukashenka ei ole kuitenkaan vielä julistanut sotaa Ukrainalle.

– Valko-Venäjällä sodan vastustus on todella vahvaa, todennäköisesti vahvempaa kuin Venäjällä. Ja Lukashenkan legitimiteetti on ollut todella heikko, joten uskon, että Lukashenka ei ole tämän takia halunnut lähteä sotaan. Hän tykkää sotia sanoillaan.

Silvanin mukaan odotettavissa on, että sodanjulistus Ukrainalle saa aikaan reaktion Valko-Venäjällä ja ulkomailla olevassa maan oppositiossa. Silvanin mukaan on kuitenkin vaikea arvioida, pystyvätkö ihmiset osoittaa mieltään kaduilla.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka on pysynyt vallassa pitkälti Venäjän tuen ja voimakkaan sortokoneiston ansiosta.

– Vielä pari viikkoa sitten, kun pohdittiin, tulisivatko ihmiset kaduille osoittamaan mieltään uutta perustuslakia vastaan, tutkijapiireissä oli aika vahva konsensus siitä, että sortokoneisto on käynyt niin täysillä viimeiset puolitoista vuotta, että ihmiset eivät yksinkertaisesti uskalla osoittaa mieltään, Silvan kertoo.

– Mutta kuitenkin oppositiolähteiden mukaan 70 000 ihmistä meni kaduille sunnuntaina. Se on yllättävää. Toki se sorron määrä on niin huima, että en tiedä, voidaanko odottaa mitään suurempia määriä.