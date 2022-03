Kymmenien kilometrien mittainen venäläissaattue jämähti Kiovan ulkopuolelle

Saattueen mukana on arvioitu olevan noin 15 000 venäläissotilasta.

Yli 64 kilometriä pitkä venäläisten sotilasajoneuvojen saattue on jämähtänyt Kiovan ulkopuolelle. Amerikkalaisen puolustusvirkamiehen mukaan syynä ovat logistiset ongelmat kuten polttoaine- ja ruokapula, NPR uutisoi.

Tiistai-iltana saattue oli edelleen vajaan 30 kilometrin päässä Kiovasta. Virkamiehen mukaan osa kolonnasta on ”kirjaimellisesti ilman polttoainetta” ja osalla on vaikeuksia ruokkia joukkoja.

Venäläissaattue tallentui maanantaina satelliittikuviin Ivankivin lähettyvillä.

New York Timesin mukaan asiantuntijat pelkäävät, että saattuetta, jossa on huoltoajoneuvoja ja panssaroituja hyökkäysajoneuvoja, voitaisiin käyttää Ukrainan pääkaupungin saartamiseen ja eristämiseen tai täysmittaisen hyökkäyksen aloittamiseen.

– Se, mitä näemme nyt, on periaatteessa vaihe 2, joka on muutos paljon brutaalimpaan, tahdittomampaan, rajoittamattomampaan sodankäyntiin, joka johtaa siviiliuhreihin ja verisempiin taisteluihin, arvioi venäläisen sodankäynnin asiantuntija Mathieu Boulègue lehdelle.

Venäjän joukkoja ovat vaivanneet logistiset ongelmat. Venäläissaattueessa on arvioitu olevan paljon huoltoautoja, jotka kuljettavat polttoainetta, ruokaa ja varaosia.

Kriittisiä uhkia tutkivaa projektia American Enterprise Institute -ajatushautomossa johtavan Frederick W. Kaganin mukaan on epätavallista, että logistisia haasteita on useita päiviä hyökkäyksen alkamisen jälkeen etenkin, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin on todennäköisesti suunnitellut operaatiota kuukausia.

– Se kuvastaa sitä tosiasiaa, että tämä hyökkäys oli todellisuudessa huonosti suunniteltu, todella huonosti valmisteltu ja se toteutetaan huonosti, Kagan sanoi.

– Se kolonna kuvastaa osin sitä, kuinka Venäjä on rynnännyt korjaamaan ongelmia, jotka he loivat sillä tavalla kuin he valmistautuivat ja toteuttivat tämän hyökkäyksen.