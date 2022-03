Mitä tapahtui Venäjän ilmavoimille Ukrainassa? Jotain ihan muuta oli odotettu – asiantuntijat hämmästelevät

Ennen Venäjän hyökkäystä ennakoitiin, että tositilanteessa Venäjän ilmavoimat ottaisivat nopeasti Ukrainan taivaan hallintaansa. Näin ei käynyt. Mihin katosi Venäjän ilmaherruus? Asiantuntijatkin ovat hämillään.

Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan Yhdysvaltain tiedustelu ennakoi, että tositilanteessa Venäjä saisi ilmavoimiensa avulla nopeasti ilmaherruuden Ukrainan taivaalla. Kuusi päivää Venäjän hyökkäyssotaa on nyt käyty, ja Venäjän ilmaherruudesta ei ole tietoakaan. Venäjä on käyttänyt ilmavoimiaan niin säästeliäästi, että Yhdysvaltain viranomaiset ovat hämillään eivätkä osaa selittää Venäjän toimintaa.

– He eivät ehkä välttämättä halua riskeerata omia koneitaan ja lentäjiään, nimettömänä puhunut Yhdysvaltain puolustusviranomainen arvioi uutistoimisto Reutersille.

Paperilla Venäjän asevoimat ovat ylivoimaisia, mutta siitä huolimatta Ukrainan ilmavoimat ovat yhä ilmassa ja ilmapuolustus näyttää kohtuullisen toimivalta – ja tämä hämmästyttää sotilasasiantuntijoita.

Asiantuntijat arvelivat, että välittömästi hyökkäyksen alkamisen jälkeen Venäjä pyrkii tuhoamaan Ukrainan ilmavoimat ja ilmatorjunnan. Se olisi ”looginen ja odotettu seuraava askel, kuten on nähty lähes kaikissa sotilaallisissa konflikteissa vuoden 1938 jälkeen”, kirjoitti lontoolainen RUSI-ajatushautomo artikkelissaan Venäjän mystisesti kadonneiden ilmavoimien tapaus (The Mysterious Case of the Missing Russian Air Force).

Sen sijaan Ukrainan hävittäjät lentävät yhä ja ilmapuolustus on jokseenkin toiminnassa. Venäjä joutuu edelleen toimimaan ilmatilassa, jonka herruudesta taistellaan yhä.

Ukrainan joukkojen maasta ammuttavat ilmatorjuntaohjukset pystyvät edelleen uhkaamaan venäläiskoneita, jotka yrittävät tukevat maajoukkojen etenemistä.

– He tekevät paljon hämmentäviä asioita, sanoo yhdysvaltalaisen Foreign Policy Research Institute -ajatushautomon Venäjään erikoistunut sotilasasiantuntija Rob Lee Reutersille.

Hän oli odottanut, että sodan alku olisi ”maksimaalista voimankäyttöä” taistelussa ilmaherruudesta.

– He eivät toimi niin ja on sille on todella vaikea löytää mitään järkevää selitystä.

Asiantuntijat ovat nähneet myös puutteita Venäjän ilmavoimien koordinaatiossa maajoukkojen kanssa, minkä vuoksi Venäjän sotilaskolonnat ovat päätyneet oman ilmapuolustuksensa ulottumattomiin ja siten suojattomiksi. Tällöin Ukraina pystyy iskemän takaisin käyttäen esimerkiksi Turkista hankittuja lennokkeja ja brittiläisiä panssarintorjuntaohjuksia.

Entinen Yhdysvaltain ilmavoimien kenraali David Deptula kertoo myös olleensa yllättynyt siitä, ettei Venäjä käyttänyt enemmän voimaa saadakseen heti alussa ilmaherruuden.

– Venäläiset huomaavat nyt, että useiden eri operaatioiden yhtäaikainen koordinointi ei olekaan helppoa. Ja he eivät ole siinä niin hyviä kuin kuvittelivat, Deptula sanoo Reutersille.

Siinä missä venäläiset ovat alisuoriutuneet, Ukrainan joukot ovat ylittäneet kaikki odotukset ja se taas on luonut yhteishenkeä ja taistelutahtoa.

Sen myötä on myös ehtinyt jo syntyä myyttejä, kuten legenda ”Kiovan aaveesta” – tuntemattomasta hävittäjälentäjästä, jonka väitettiin ampuneen alas useita venäläisiä hävittäjiä.

Tarkemmassa tarkastelussa myöhemmin selvisi, että Ukrainan puolustusministeriön lataama video, jossa viitataan ”Kiovan aaveeseen” on todellisuudessa otettu Digital Combat Simulator -pelistä.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kertoi kuitenkin tiistaina CNN:lle, että Ukraina tarvitsee kipeästi aseapua erityisesti ilma-aseita ja ohjustorjuntaa. Hän muistuttaa, että ukrainalaisten taistelusta huolimatta Venäjällä on yliote.

– Venäjä hallitsee taivaalla. Meidän lentäjämme taistelevat, mutta olemme kärsineet menetyksiä. Meidän täytyy pystyä vastaamaan heidän uhkaansa, ja siksi tarvitsemme apua pian, hän sanoi.

Yhdysvallat on arvioinut, että Venäjä on toistaiseksi käyttänyt hyökkäyksessään vain noin 75 ilma-alusta. Yhdysvaltalaisviranomainen ei kuitenkaan halunnut arvioida, kuinka paljon venäläistä ilmataistelukalustoa on yhä odottamassa Ukrainan rajojen tuntumassa.

Tappioita ovat tiettävästi kärsineet molemmat osapuolet.

– Meillä on merkkejä siitä, että he ovat menettäneet joitakin (ilma-aluksia), mutta niin ovat myös ukrainalaiset, nimettömänä esiintyvä viranomainen sanoo Reutersille.

– Ilmatilasta taistellaan aktiivisesti joka päivä.