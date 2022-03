Ukraina luottaa naisiinsa maanpuolustajina niin armeijassa kuin kotirintamalla. Naisia kerrotaan olevan asepalveluksessa jo yli 36 000, ja vapaaehtoisia värväytyy koko ajan lisää.

”Kaikki menee vielä hyvin”

Pipopäinen, maastoasuinen nainen kävelee kivääri selässään ulkona kirkkaassa auringonpaisteessa, hänen taustallaan piirtyy sininen taivas ja puita.

Nainen ottaa itsestään selfie-videota:

– Olen yhä elossa, aurinko paistaa, linnut laulavat, kaikki menee vielä hyvin. Eläköön Ukraina, nainen juttelee puhelimelleen iloisesti hymyillen.

Hänen nimeään ei tiedetä, eikä olinpaikkaansa. Mutta hän on yksi Ukrainan somesodan idoleista, sotilas, jonka video on levinnyt laajalti ja levittänyt uskoa taisteluun venäläisiä miehittäjiä vastaan.

– Tämä on samalla niin kaunista ja niin sydäntäsärkevää, kommentoi eräs nettikeskustelija.

Naiset aseissa on ilmiö, joka on saanut ulkomailla paljon huomiota. Heitä on kaiken ikäisiä ukrainalaisia, kaikista yhteiskuntaluokista, missistä kansanedustajaan, opettajasta opiskelijaan.

Ukrainalaisille naissotilaat eivät ole uutta.

Naisia on taistellut armeijassa Itä-Ukrainassa jo sodan alusta 2014 lähtien, ja heitä kerrotaan olevan jo 36 000, yhteensä liki parikymmentä prosenttia asevoimien vahvuudesta.

Venäjän brutaali hyökkäys on vain korostanut naisten roolia kansakunnan puolustuksessa, kun maailma seuraa henkeä pidätellen Ukrainan tapahtumia.

Ukrainan reservijoukkojen vapaaehtoinen sai aseopastusta Zhytomyrin kaupungissa.

Reserviläisjoukot osallistuivat harjoitukseen Kiovan ulkopuolella. Kuva on otettu kaksi viikkoa sitten eli hieman ennen sodan alkua.

”Haluan vain elää maassamme”

Sota ei ole vain tyvenen hetken selfievideoiden auringonpaistetta, vaan myös totista kuolemanpelkoa, jonka voi voittaa luja maanpuolustustahto.

Yksi riipaisevimmista kameraan tallentuneista hetkistä on New York Timesin palkitun kuvajournalistin Linsey Addarion Kiovassa lauantaina 26. helmikuuta Kiovassa ottama kuva naisnelikosta, joka on lähdössä sotaan.

Naisilla on kiväärit käsissään, ja he ovat nousseet pakettiautoon ennen matkaa tuntemattomaan määränpäähän. Tuskin rintamalle, mutta todennäköisesti reservijoukkojen tehtäviin jonnekin tärkeään kohteeseen.

Pelkoa on vaikea havaita, mutta se vaanii taustalla.

Joukon keskellä olevan naisen, Julia-nimisen opettajan, kyyneleisestä katseesta välittyy syvä suru, että tällaiseen tilanteeseen on jouduttu. Silti hänen vakaumuksensa on selvä.

– Haluan vain elää maassamme, siinä kaikki, nainen sanoo New York Timesin julkaisemalla lyhyellä videolla.

Hän nyökkää vaisusti, kun haastattelija kehuu naisten urheutta.

Julia kertoo harjoitelleensa aseenkäsittelytaitoja vasta kaksi päivää.

– Se on kauheaa, Julia sanoo.

– Tietenkin olen peloissani.

Addario kertoi CNN:lle nähneensä, kuinka ihmisiä saapui sankoin joukoin eri puolilta kaupunkia.

– Opettajia, kahvilatyöntekijöitä, kirjanpitäjä. Yhden naisen mies värväytyi kaksi viikkoa sitten ja hän sanoi, että nyt ei ole aikaa mennä naimisiin, koska olemme sodassa. Joten hänkin värväytyi. Tämä on uskomatonta.

Obuhivin siviilipuolustusjoukkojen vapaaehtoiset harjoittelivat sotilastaitoja helmikuun alussa.

Jaruna Arjeva ja Svjatoslav Fursin aikaistivat häitään sodan alettua ja liittyivät reservijoukkoihin heti niiden jälkeen. Mies lähetettiin rintamalle, tuore vaimo jäi Kiovaan.

Sodan erottamat

Jaruna ArJevalla oli aikaa mennä naimisiin.

Hän heräsi kello 5.30 sodan ensimmäisenä pommitusaamuna 24. helmikuuta ja tajusi mitä oli tapahtumassa. 21-vuotias nainen teki yhdessä sulhasensa Svjatoslav Fursinin kanssa päätöksen mennä saman tien naimisiin, ei vasta toukokuussa, kuten oli alun perin tarkoitus.

– Ymmärrys uudesta todellisuudesta iski vihkimisen jälkeen, hetkellä jolloin astuimme ulos kirkosta ja suutelimme. Samaan aikaan kantautui hälytyssireenien ääni korviimme. Tajusimme, että mikään ei ole kuin ennen, Arjeva kuvaili Sydney Morning Heraldille.

Pari marssi saman tien värväytymään reservijoukkoihin ja julkaisi somekuvan itsestään aseet käsissä.

Sitten todellisuus iski toden teolla. Kuherruskuukauden sijaan Fursin lähetettiin Kiovan ulkopuolelle torjumaan hyökkäystä ja varmistamaan alueen turvallisuutta, Arjeva jäi saamaan lääkintäkoulutusta.

Miehen viestit ovat kertoneet, että hän ei ole juuri ehtinyt nukkua hyökkäyksiltä suojautuessaan. Nyt hän kouluttaa alokkaita.

Arjeva ei ole katunut värväytymispäätöstä. Hän kertoo kuluttavansa aikaa rukoilemalla paljon, sekä ”kiroilemalla ja tupakoimalla”.

– Lupasin itselleni että lopetan polttamisen ennen sodan loppua ja aloitan uuden elämän.

Missi ja kansanedustaja aseisiin

Taistelutahtoa kansaan ovat valaneet myös tunnetut ukrainalaiset, kuten kansainvälisiin missikisoihin osallistunut Anastasia Lenna sekä kansanedustaja Kira Rudik. Kumpikin julkaisi itsestään paljon huomiota saaneen somekuvan aseen kera.

– Opettelen käyttämään kalashnikovia ja valmistaudun kantamaan asetta. Kuulostaa surrealistiselta, koska vain muutama päivä sitten sellainen ei olisi tullut mieleenikään. Naisemme suojaavat maaperäämme samalla tavoin kuin miehet. Hyvä Ukraina, Rudik kirjoitti Twitterissä.

– Olin aikeissa istuttaa tulppaaneja ja narsisseja takapihalle tänään. Sen sijaan opettelen ampumista ja valmistaudun seuraavan yön hyökkäyksiin Kiovaan.

Ohmatdytin lastensairaalan lääkäri puhui puhelimeen kellaritiloihin pikavauhtia valmistetussa potilassalissa Kiovassa.

”Tämä taistelu ei voi odottaa”

Yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista pitää huolehtia kaiken kauheuden keskelläkin.

Ukrainan suurin lastensairaala Ohmatdyt joutui pommitusten takia evakuoimaan toiminnat osittain pommisuojaan, joka on pikavauhtia valmisteltu sairaalan kellariin.

Siellä heikon sähkövalon hämäryydessä hoitajat yrittävät tarjota potilaille hoitoa parhaansa mukaan.

Riipaisevin tilanne on kaikkein heiveröisimmillä syöpälapsilla, joita hoitaa esimerkiksi lääkäri Lesia Lysytsia.

– Nämä lapset kärsivät eniten, koska heidän pitää pysyä elossa taistellakseen syöpää vastaan – ja tämä taistelu ei voi odottaa, hän kertoi puhelimitse kellarista NBC:lle.

– Emme voi lopettaa hoitoa, koska he käyvät sotaa syöpää vastaan

Syöpähoidoista vain elintärkeintä kemoterapiaa on kyetty antamaan joillekin potilaille. Toisia yritetään siirtää Länsi-Ukrainan Lviviin ja sieltä eteenpäin Puolaan.

Sairaalaan perheensä kanssa asumaan muuttanut Lysytsia kertoi Telegraphille keinon, jolla pienimmät lapset saadaan suojaan ilmahälytyksen tullessa.

– Kerromme että nyt leikitään piilosta, nyt juostaan.

Ukrainalaisnainen piteli vauvaansa sylissään Puolan Medykassa, jonne alkoi saapua pakolaisia heti sodan ensimmäisenä päivänä.

Kiovan synnytyssairaalan suojatilojen patjoilla odoteltiin synnytyksen käynnistymistä.

Pommisuojasynnyttäjät

Kun synnytys alkaa, se ei katso aikaa eikä paikkaa. Se on naisten luonnollinen rooli sodan keskelläkin.

Kiovalainen Alena Shinkar luki kirjaa kaupungin synnytyssairaalan väistötiloissa keskiviikkona.

– En saisi stressata nyt, joten yritän rauhoittaa itseäni. Mutta on tämä kamalaa, hän sanoi uutistoimisto Reutersille.

Synnytyssairaala on myös ollut väistötiloissa kellareissa. Joidenkin raporttien mukaan viimeisillään olevia naisia on ollut odottamassa jopa metrotunneleissa. Kätilöt ovat auttaneet lapsia maailmaan milloin missäkin, jos ilmahälytys on ollut päällä.

– Ei tällaista voi tapahtua 21. vuosisadalla, Shinkar päivitteli.

Hän oli nähnyt jopa juuri keisarileikkauksella synnyttäneitä työnnettävän kiireellä pommisuojaan.

Lapsensa maanantaina maailmaan saattanut Jula kiitteli sairaalan sankareita.

– Olemme turvassa täällä, henkilöstö on parasta maailmassa, ja olemme ylpeitä heistä.

Sodan keskelle syntynyt vauva vietti ensimmäiset päivänsä pommisuojassa.

Vastasynnyttänyt haki turvaa kellarista ilmahälytyksen soidessa Kiovassa keskiviikkona.

Kiovan esikaupungissa Koshytsa-kadulla siivottiin pommitusten jälkiä sodan toisena päivänä 25. helmikuuta.

Arjen suojaajat

Kotirintaman ponnisteluista ovat vastanneet kuvien perusteella pitkälti naiset.

He tekevät talkootöinä esimerkiksi naamiointiverkkoja armeijalle, jakavat ruokaa evakoille, jopa raivaavat raunioita ja valmistavat Molotovin cocktaileja kaupunkien suojaukseen.

Monet äidit ovat tehneet ratkaisun viedä lapsensa turvaan sodan jaloista. Sillä on joillekin perheille suorastaan julmia seurauksia.

Ukraina on kieltänyt 18–60-vuotiaiden miesten maasta poistumisen maanpuolustustehtävien vuoksi. Niinpä äitien on otettava vastuu yksin. Ukrainan rajoilla onkin nähty sydäntäsärkeviä eroja.

Nuoret naiset valmistivat Uzhhorodissa Länsi-Ukrainassa palopommeja, jotka lähetettiin etulinjan puolustajille.

Unkarin rajalla sijaitsevassa Uzhhorodissa kudottiin naamiointiverkkoja armeijalle.

Länsi-Ukrainassa Lvivissä vapaaehtoiset järjestelivät ruuan jakelua pakolaislle.

Empatiaa

Vaikka vihollinen näyttäytyy julmana valtaajana, empatia ei täysin ole kadonnut.

Yksi sosiaalisessa mediassa kiertoon lähtenyt, viestipalvelu Telegramissa ja Twitterissä levinnyt video näyttää, kuinka kaksi ukrainalaisnaista tarjoaa puhelimen nuorelle venäläissotilaalle, jonka kerrotaan jääneen vangiksi. Videon aitoutta on mahdoton pitävästi todentaa, mutta reaktio siihen on ollut ihaileva.

Puhelinta käytetään soittamaan Venäjälle pojan omalle äidille, että hän on kunnossa.

Nuorukainen särpii hänelle tarjottua teetä ja leipää – ja purskahtaa lohduttomaan itkuun.