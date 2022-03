Yli 600 000 ihmistä on paennut Ukrainasta – tämä on tilanne kello 17.30

Aamullisissa iskuissa Harkovaan on kuollut 10 ihmistä. Kiovassa on raportoitu räjähdyksistä.

Harkovassa tapahtui tiistaiaamuna suuri räjähdys, jossa kuoli ainakin 10 henkilöä

Presidentti Zelenskyi syyttää Venäjää ukrainalaislapsiin kohdistuneista hyökkäyksistä

Kuolleiden joukossa on Intian kansalainen

Venäjä varoitti Kiovan asukkaita uusista iskuista

Ukrainan parlamentin mukaan Valko-Venäjä on tunkeutunut Ukrainaan

Venäjä iski tiistaiaamuna Ukrainan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Harkovaan risteilyohjuksin, joista kaksi osui Vapauden aukiolle.

Kuolleiden ja haavoittuneiden määristä on liikkunut mediassa vaihtelevia tietoja. New York Times ilmoitti tiistaina iltapäivällä, että iskuissa olisi menehtynyt 7 ja haavoittunut 24 ihmistä.

Ukrainan sisäministerin avustaja Anton Herashchenko kertoi sosiaalisessa mediassa aiemmin tiistaina, että luvut ovat 10 ja 35. Ukrainan pelastuslaitoksen mukaan kuolleiden joukossa on ainakin yksi lapsi.

Näkymä Harkovan Vapauden aukiolla aamu iskujen jälkeen.

Ukrainan presidentin avustaja Mihailo Podolyak kertoi Reutersille, että Venäjä on ottanut tulitusten kohteeksi kaupunkikeskuksia ja niiden asuinalueita sekä siviilikohteita levittääkseen paniikkia ukrainalaisten keskuudessa.

– Verho on vedetty pois. Venäjä tulittaa aktiivisesti kaupunkien keskustoja ohjuksilla ja tykistökeskityksillä tähdäten asuinalueisiin ja hallintokohteisiin, hän sanoi.

Venäjän puolustusministeriö julkaisi tiistaina iltapäivällä Kiovan asukkaille suunnatun varoituksen, jossa se kertoi valmistautuvansa iskemään kohteisiin kaupungin keskustassa.

Lausunnossa kohteiksi listataan muun muassa Ukrainan turvallisuuspalvelun teknologiset keskukset, kertoo BBC.

Lausunnossaan Venäjän puolustusministeriö kehotti Kiovan asukkaita, jotka asuvat lähellä iskun kohteiksi valittuja paikkoja, lähtemään kodeistaan.

Venäläisviranomaisten mukaan iskut tehdään ”estämään informaatiohyökkäykset Venäjää vastaan”.

The Kiyv Independent raportoi noin kello 16.30, että Kiovassa on kuultu räjähdyksiä. Myös useat muut raportoivat Twitteristä asiasta, mutta uutistoimistot eivät ole vielä vahvistaneet asiaa. Noin 17.30 The Kyiv Independent julkaisi Twitterissä tiedon, että Venäjä olisi iskenyt TV-torniin ja että kaikki kanavat olisivat lakanneet näkymästä. Tietoa ei ole vahvistettu.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vetosi voimakkaasti EU:hun videoyhteydellä EU-parlamentille pitämässään puheessa tiistaina.

– Olemme osoittaneet vahvuutemme, olemme osoittaneet, että olemme samanlaisia kuin tekin. Todistakaa siis, että seisotte rinnallamme. Todistakaa, ettette jätä meitä yksin. Todistakaa, että todella olette eurooppalaisia, Zelenskyi sanoi puheessaan.

Ukrainan parlamentti kertoi maanantaina, että maa on hakenut EU:n jäsenyyttä.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi puhui EU-parlamentille tiistaina.

Zelenskyi huomautti Venäjän presidentin Vladimir Putinin puhuvan Ukrainan yhteydessä ”sotilaallisesta operaatiosta”.

– Millaiseen sotilaalliseen operaatioon nämä lapset kuuluvat? Millä tankeilla he liikkuvat, tai mitä risteilyohjuksia käyttävät? Hän tappoi kuusitoista lasta pelkästään eilen, Zelenskyi väitti.

Zelenskyi sai EU-parlamentilta seisovat aplodit.

Intian hallitus tiedotti tiistaina, että yksi Harkovan uhreista oli intialainen opiskelija. Intian ulkoministeriön tiedottaja Arindam Bagchi kertoi Twitterissä, että Venäjän ja Ukrainan suurlähettiläille on esitetty jälleen vaatimus, että Intian kansalaiset pääsisivät turvallisesti pois konfliktialueilta.

Reutersin mukaan Ukrainassa on 6 000 intialaista ja yhteensä lähes puoli miljoonaa ulkomaalaista.

YK:n mukaan Ukrainassa on kuollut viiden päivän aikana 136 siviiliä, joista 13 oli lapsia. Haavoittuneita siviileitä on 400, joista 26 lapsia.

YK:n pakolaiskomissaari Filippo Grandi kertoi, että Ukrainasta on paennut viimeisen vuorokauden aikana 150 000 ihmistä. Yhteensä maasta on paennut Venäjän hyökkäyksen jälkeen yli 660 000 ihmistä.

Muun muassa CNN ja Guardian kertovat, että Kiovaa lähestyy pohjoispuolelta Venäjän sotilassaattue, joka on jo yli 64 kilometriä pitkä. Saattueessa on muun muassa panssaroituja ajoneuvoja, panssarivaunuja ja tykistöä. Tällä hetkellä ei ole tietoa, kuinka lähellä Kiovaa saattue on, mutta tiettävästi se ei ole vielä saavuttanut pääkaupunkia.

Valko-Venäjä aikoo lähettää lisää joukkoja Ukrainan vastaiselle rajalleen, valtiollinen uutistoimisto Belta siteeraa Valko-Venäjän presidenttiä Aljaksandr Lukashenkaa.

Aiemmin Ukrainan parlamentti sanoi, että Valko-Venäjän joukot olivat ylittäneet rajan pohjoisessa.

– Valko-Venäjän joukot ovat saapuneet Tshernihivin alueelle. Tiedon vahvistaa pohjoisten aluepuolustusjoukkojen tiedottaja Viltali Kyrylov. Lisää yksityiskohtia myöhemmin, parlamentin virallisella Twitter-tilillä todettiin.