Euroopan unioni tarjosi Ukrainan parlamentin tietojen mukaan jopa 70 taistelulentokonetta Ukrainan puolustustaistelun avuksi. Tiedot ovat kuitenkin osoittautumassa ukrainalaisten toiveajatteluksi.

Ukrainan ilmavoimille tarjottu merkittävä vahvistus jää ilmeisesti saamatta. Puola, Bulgaria ja Slovakia ilmoittivat Politico-lehden lähteiden mukaan tiistaina, etteivät ne luovuta taistelulentokoneita Ukrainan puolustustaistelun avuksi.

Kaikki kolme maata ovat puolustusliitto Naton jäseniä. Haluttomuus luovuttaa taistelukoneita johtunee maiden haluttomuudesta sitoa Natoa mukaan Ukrainan sotaan. Kymmenien koneiden luovuttaminen tekisi myös ison loven näiden maiden ilmapuolustukseen.

Mahdollisesta lentokoneavusta kertoi alun perin EU:n ulkoasiain korkea edustaja Josep Borrell maanantaina.

Ukrainan parlamentin sosiaalisessa mediassa julkaiseman uutisen mukaan Bulgaria, Puola ja Slovakia lahjoittaisivat Ukrainan puolustuksen käyttöön 70 hävittäjä- ja rynnäkkökonetta, tyyppiä MiG-29 ja Suhoi Su-25. Kumpikin konetyyppi on Ukrainan ilmavoimien lentäjille entuudestaan tuttu.

Puolan presidentti Andrzej Duda kuitenkin kiisti tiistaina tiedot puolalaisten MiG-29-koneiden luovuttamisesta Ukrainalle.

– Me emme lähetä koneitamme, sillä se merkitsisi sotilaallista puuttumista Ukrainassa meneillään olevaan konfliktiin, johon myös Nato joutuisi mukaan, Duda sanoi tiistaina uutissivusto Wydarzenian mukaan.

Puolan ilmavoimien MiG-29A laskeutumassa Fairfordin lentotukikohtaan Britanniassa vuonna 2016.

Verkkolehti Shotam kertoi aiemmin, että valtaosa Ukrainalle annettavasta lentokalustosta tulisi Bulgariasta, joka antaa 16 MiG-29-hävittäjää ja 14 Su-25-rynnäkkökonetta. Slovakia antaisi lehden mukaan 12 MiG-29:ää ja Puolan ilmavoimat 28 MiG-29:ää.

Uutissivustoilla liikkui myös tietoja koneiden tukeutumisesta Puolan lentotukikohtiin, joista ukrainalaiset lentäjät tekisivät niillä taistelulentoja Ukrainan ilmatilaan.

Puolalainen Onet-uutiskanava kuitenkin kiisti tiedot Puolan lentotukikohtien käytöstä. Puola on Naton jäsenmaa, jonka tukikohtien ”lainaaminen” Ukrainalle voitaisiin tulkita osallistumiseksi sotatoimiin Venäjää vastaan.

Bulgarian ilmavoimien MiG-29 laskeutui Plovdivin lähellä sijaitsevaan lentotukikohtaan 21. helmikuuta.

MiG-29- ja Su-25-koneet ovat vanhaa neuvostoliittolaista perua. Entiset Varsovan liiton maat ovat käyttäneet vielä kolmen vuosikymmenen ajan Berliinin muurin murtumisen jälkeen.

Kaksimoottorinen MiG-29:n suunnittelu Neuvostoliitossa alkoi 1960-luvun lopussa. Se kehitettiin jokasään hävittäjäksi ja Yhdysvaltain F-15- ja F-16-koneiden haastajaksi. Kone tunnetaan Naton koodinimellä Fulcrum.

Uutissivusto The War Zonen mukaan Puola ja Slovakia ovat tehneet huomattavia muutoksia omiin MiG-29-koneisiinsa, mutta Bulgarian kalustossa modifikaatiot ovat jääneet vaatimattomammiksi.

Puolalaisiin MiGeihin asennettiin muun muassa uusi tietojärjestelmä ja gps-suunnistukseen tarvittavia laitteita. Noin 17 metriä pitkän koneen suurin nopeus on noin 2 400 kilometriä tunnissa, ja sen suurin lentoonlähtöpaino on noin 18 000 kiloa.

Su-25 on kaksimoottorinen, alisooninen rynnäkkökone, jolla on hyvät hidas- ja matalalento-ominaisuudet. Koneessa on kymmenen ripustinta, joilla se kykenee kuljettamaan mukanaan raskaan asekuorman maavoimien tulitukitehtäviä varten. Su-25:n suurin nopeus on noin 950 kilometriä tunnissa, ja suurin lentoonlähtöpaino on noin 17 600 kiloa.

