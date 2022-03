Gerhard Schröderin läheiset välit Venäjään ovat herättäneet kritiikkiä Saksassa.

Saksan entisen liittokanslerin Gerhard Schröderin koko henkilökunta on irtisanoutunut sen jälkeen, kun Schröder kieltäytyi katkaisemasta välejään Kremlin kanssa Venäjän hyökättyä Ukrainaan, Reuters uutisoi.

Schröder toimi Saksan liittokanslerina vuosina 1998–2005. Tämän jälkeen hän on ottanut vastaan pestejä useissa venäläisissä energiayhtiöissä. Hän on esimerkiksi toiminut Nord Stream -kaasuputkiyhtiön johtokunnan puheenjohtajana ja on läheinen Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Schröder ja Putin kuvattuna vuonna 2004. Vuotta myöhemmin Schröder ryhtyi saksalaisvenäläisen Nord Stream -kaasuputkiyhtiön johtokunnan puheenjohtajaksi.

Kun Saksan nykyinen liittokansleri, sosiaalidemokraattien Olaf Scholz, vieraili Venäjällä pari viikkoa sitten, Putin ylisti Schröderiä.

– Hän puhuu ainoastaan omasta puolestaan, ei hallituksen puolesta, Scholz oli vastannut.

Vaikka Schröder harvinaisesti kritisoi Venäjää viime torstaina julkaistussa lausunnossaan, hän sanoi, että virheitä oli tehty ”molemmin puolin” ja kehotti Eurooppaa olemaan katkaisematta välejään Venäjään. Viikonlopun aikana Schröderin puolueen sosiaalidemokraattien johtajat kehottivat entistä liittokansleriaan luopumaan tehtävistään venäläisissä yrityksissä.

Schröderillä on ollut oma kansliassa, jonka toimintaa rahoitetaan verorahoin.

Schröder ja Putin kuvattuna vuonna 2019 Moskovassa.

Kansliassa työskennellyt Albrecht Funk vahvisti Reutersille, että hän, kaksi sihteeriä ja autonkuljettaja olivat irtisanoutuneet. Hän ei kommentoinut irtisanoutumisten syytä.

Poliitikot puoluekentän kaikilla laidoilla ja Saksan veronmaksajien liitto olivat vaatineet, että Schröderin kanslian rahoittaminen veronmaksajien rahoilla lopetettaisiin.