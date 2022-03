Maanpuolustuskorkeakoulun Antti Parosen mukaan tshetsheenijoukkojen maine on kehittynyt 90-luvulta, ensimmäisestä Tshetshenian sodasta asti.

Tshetshenialaiset joukot lähetettiin auttamaan Venäjää hyökkäyksessä Ukrainaan. Kaukasuksella sijaitsevan, Venäjän federaatioon kuuluvan Tshetshenian tasavallan sotilailla on ympärillään lähes myyttinen maine raakuuksiin kykenevistä tappajista.

– Tshetsheeneistä on syntynyt jännä käsitys sellaisena todella pystyvänä, sotaisana joukkona. Heitä pidetään kovina ja heihin liittyy hyvin soturimentaliteettiin liitettäviä mielikuvia, maanpuolustuskorkeakoulun Antti Paronen kertoo.

Parosen mukaan tshetsheenijoukkojen vahvuutena on kaupunkiympäristössä toimiminen, tehokas rakennuksien etsiminen ja etsinnässä olevien henkilöiden löytäminen. Joukot tekevät tätä työtä paljon Tshetsheniassa etsiessään paikallisia islamistikapinallisia.

– Nämä elementit yhteen kytkemällä heistä on syntynyt elämää ja tätä kyseistäkin sotaa suurempi tarina. Samalla tavalla he tappioita kokevat kuten Ukrainassa on ilmeisesti nähty. Eivät he ole mitään supersotilaita siinä määrin, Paronen sanoo.

Yksi syy maineeseen saattaa olla Syyriassa Isisin riveissä sotineet tshetsheenit, jotka olivat hyvin pelättyjä. Kyseessä on kuitenkin eri joukko, kuin Ukrainassa tällä hetkellä operoivat tshetsheenit.

Paronen arvioi, että Ukrainaan tshetsheenijoukot on lähetetty Kiovan suunnalle vaikeisiin rakennetun alueen taisteluihin, joissa venäläisjoukkoja ei välttämättä haluta käyttää.

Tsetsenian tasavallan presidentti Ramzan Kadyrov.

Tshetshenian armeijan joukot ovat ikään kuin panttipataljoona, jota Tshetshenian tasavallan presidentti Ramzan Kadyrov käyttää nostaakseen omaa valta-asemaansa ja päästäkseen Venäjän maan johdon hyviin kirjoihin.

– Hän on hyvin itsevaltainen johtaja, jonka Vladimir Putinin valta on istuttanut vasalliksi Tshetsheniaan. Paljon on uutisoitu, että hänen hallintonsa on korruptoitunut ja hyvin raakalaismainen, tehdään mielettömiä väkivallantekoja vastustajille, Paronen kuvailee.

– Tarinat ovat tietysti monesti totuutta ihmeellisempiä, mutta varmaan niissä vähintään toinen puoli on totta.