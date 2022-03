Kommentti: Tahto, taito ja välineet – ilman niitä puolustustaistelua ei voisi käydä

Ukrainan kova vastarinta on yllättänyt kaikki. Krimillä 2014 sitä ei ollut lainkaan, muistelee erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Maanpuolustustahdon merkitystä puolustajalle ei voi korostaa liikaa. Siihen perustuu kaikki. Jos sitä ei ole, käy huonosti.

Maanpuolustustahtoon liittyy käsite taistelutahto, joka saa konkreettisen muodon sotilaan toiminnassa taistelukentällä. Lisäksi puolustustaisteluun tarvitaan myös hyvää koulutusta ja kättä pitempää. Tahto, taito ja välineet. Siinä se.

Ukrainan asevoimissa on vuoden 2014 jälkeen mietitty kovasti näiden kaikkien kolmen asian merkitystä. Kaikkiin niihin on panostettu, ja se näkyy viime torstaina alkaneessa sodassa. Ukrainan vastarinnan kovuus on yllättänyt kaikki, ennen muuta maahan­tunkeutujan.

Kahdeksan vuotta sitten Krimin niemimaalle tunkeutui Venäjän tunnuksettomia joukkoja. Nämä hyvin aseistetut vihreät miehet anastivat niemimaan tehokkaasti Ukrainalta. Käytännössä laukaustakaan ampumatta, ja paikallisen venäjänkielisen väestön suosiollisella avustuksella.

Ukrainan asevoimilta puuttui vuonna 2014 tahto puolustautua laitonta maahan­tunkeutumista vastaan. Tahtoa ei ollut myöskään maan poliittisella johdolla Kiovassa. Taidot jäivät kokeilematta, ja välineetkin olivat aika huonossa kunnossa.

Oli hyvin hämmentävää seurata Venäjän riemuvoittoa Krimillä.

Krimin pääkaupungin Simferopolin lähelllä sijaitsevassa Bahtshisarain tataarikylässä venäläiset olivat piirittäneet Ukrainan merijalkaväen varuskunnan. Hyvin varustautuneet, tunnuksettomat ja hiljaiset sotilaat olivat asemissa varuskunnan porttien ulkopuolella, vain muutaman kymmenen metrin päässä ukrainalaisista. Tilanne oli räjähdysherkkä.

Kävimme portilla kysymässä varuskunnan komentajan, Ukrainan asevoimien everstin Sergei Steshenkon mietteitä. Eversti vannoi, että varuskunta puolustautuisi ”viimeiseen veripisaraan”, jos venäläiset yrittäisivät ottaa sen haltuunsa.

Steshenkolle oli tehty tarjous. Hänen olisi pitänyt luopua uskollisuudesta Kiovan keskushallitukselle ja siirtyä Krimin uuden, venäläismielisen aluehallinnon komentoon. Eversti ei suostunut. Osa kollegoista suostui.

– Minä en kuitenkaan ole poliitikko vaan sotilas. Poliitikkojen pitäisi ratkaista tämä ongelma, eversti kertoi.

Mitäs tässä nyt tekisi? Venäjän erikoisjoukot (taustalla) estivät Ukrainan ilmavoimien sotilailta pääsyn Belbekin lentotukikohtaan maaliskuussa 2014.

Ukrainan ilmavoimien 62. hävittäjälennoston sotilaat puolestaan yllätettiin täydellisesti. Heidän varuskuntansa sijaitsi muutaman kilometrin päässä Belbekin lentotukikohdasta. Aamulla töihin mennessään he huomasivat, että tie oli poikki. Vahvat venäläiset erikoisjoukot olivat eristäneet heidät tukikohdastaan.

Se kävi niin kunnialle, että Sergeiksi esittäytynyt ilmavoimien majuri itki kertoessaan tapahtumista Belbekissä.

– Valtaajat olivat kovia ammattilaisia. Osa heistä kuului Venäjän merijalkaväkeen, osa armeijan erikoisjoukkoihin Spetznaziin, ukrainalaismajuri selitti.

– Heillä oli mukanaan erikoisvälineitä, erikoisaseita, erityisiä viestivälineitä ja elektronisia häirintälaitteita.

Tässä se tuli. Miehittäjällä oli tahto, taito ja välineet. Ja kovuus, päättäväisyys toimia. Puolustajalta ne puuttuivat tyystin.

Maaliskuun 2014 edetessä Kiovan hallitus näki tilanteen niin toivottomaksi, ettei mitään ollut enää tehtävissä. Poliitikot ratkaisivat eversti Steshenkon ongelman.

Suuri osa Ukrainan asevoimien muonavahvuudesta vedettiin niemimaalta kotiin. Bahtshisarai, Belbek ja kaikki muutkin Ukrainan tukikohdat jäivät miehittäjän haltuun. Helposti. Aivan liian helposti.

Itsenäiseltä valtiolta katosi parin miljoonan ihmisen väestö, 27 000 neliökilometrin alue ja miljardien eurojen arvoiset luonnonvarat ilman vastarintaa.

Ukrainan aluepuolustusjoukkojen sotilaat testasivat sotasaaliiksi saatua kranaattikonekivääriä tuhotun venäläisen GAZ Tigr -ajoneuvon edessä sunnuntaina Harkovassa.

Toisin on nyt.

Hyökkääjälle on pantu kova kovaa vasten. Vapaaehtoiset ilmoittautuvat sadoin tuhansin aluejoukkoihin. Siviilit tehtailevat polttopulloja.

Ukrainalla on tahtoa, taitoa ja välineitä. Niistä ainakaan tahto ei näytä loppuvan. Välineet sen sijaan alkavat huveta, mutta niitä on tulossa lisää.

Ajan loppuminen, se tässä alkaa hirvittää.