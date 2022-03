Ukrainalaisen Butshan kaupungin Vokzalna-katu tullaan muistamaan videoista, joissa näkyy tuhottuja venäläisiä panssariajoneuvoja silmänkantamattomiin. IS tavoitti kaupungista puhelimitse Oleksandr Bortsovin, joka vaihtoi mainosmiehen työt ihmisten auttamiseen Venäjän hyökkäyksen alettua.

Vielä viikko sitten ukrainalainen Oleksandr Bortsov, 32, ei uskonut, että hänen elämänsä muuttuisi yhdessä yössä.

Bortsov asuu Kiovan lähellä sijaitsevassa Butshan kaupungissa, josta on viime päivinä levinnyt maailmalle pysäyttäviä kuvia ukrainalaisten onnistuneesta vastarinnasta.

IS tavoitti Bortsovin puhelimitse Butshasta, jossa hän on parhaillaan kiireisenä organisoimassa apua kaupungissa eri tavoin pulaan jääneille ihmisille.

Mainosmiehen, valokuvaajan ja runoilijan töillä aiemmin itseään elättänyt Bortsov pyörittää nyt yhdessä ystävänsä Oleksandr Ostapan kanssa useita sosiaalisen median ryhmiä, joissa ihmisille jaetaan tietoja ja apua taisteluiden keskellä.

Joku tarvitsee apteekista lääkkeitä tai kotiin ruokatarvikkeita, joku etsii kadonnutta omaistaan ja joku haluaa, että vapaaehtoiset kävisivät auttamassa heidän sukulaisiaan liikkumisrajoitusten ollessa voimassa.

– Uskoin sodan alkaneen vasta sitten, kun ensimmäiset räjähdykset kuultiin Hostomelissa tässä lähellä torstaina aamuyöllä, Bortsov kertoo.

– Keskiviikkona ihmiset olivat käyneet nukkumaan illalla vielä aivan normaalisti ja ajatelleet, että aamulla mennään pesulle ja töihin ja niin edelleen.

Butshan kaupunki on julkaissut kuvia tuhotuista venäläisistä sotilasajoneuvoista.

Viikonloppuna Butshassa käytiin jo ankaria taisteluita, ja sunnuntaina maailmalle levisi videokuvaa ukrainalaisten kaupunkiin pysäyttämästä venäläisten sotilas­kolonnasta.

Monet suomalaisetkin ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa paikallisen jo iäkkään miehen kuvaamaa videota, jossa näkyy tuhottuja panssariajoneuvoja toinen toisensa perään. Mies kulkee pitkin Butshan Asemakatua ja kiroilee kiroilemasta päästyään venäläisiä, jotka hyökkäsivät hänen kotikaupunkiinsa.

Bortsovin mukaan venäläiset tulivat Butshaan mitä ilmeisimmin hyvin huonosti valmistautuneina. Hänen mukaansa tästä kertoo omaa kieltään yksi episodi kaupungin keskustasta.

– Kun venäläiset tulivat, he alkoivat tulittaa kaupungissa ollutta miehistön­kuljetusvaunua. Se ei tosin ollut oikea panssari, vaan BTR-muistomerkki. Idiootit, Bortsov sanoo ja jakaa paikallisen uutisvideon, jossa venäläiset panssarit tulittavat ohi mennessään muistomerkkiä.

BTR eli panssaroitu miehistönkuljetusvaunu on pystytetty Butshaan niiden ukrainalaisten neuvostosotilaiden muistoksi, jotka lähetettiin kaupungista sotimaan Afganistaniin vuosina 1979-89.

Näkymiä Butshasta taisteluiden jälkeen.

Internetissä levinneiden tietojen perusteella Ukrainan asevoimat onnistuivat pysäyttämään suuren venäläiskolonnan tulon Butshaan niin, etteivät kadunvarren asuintalot kärsineet juuri lainkaan. Ukrainalaisten Turkista ostamat Bayraktar-lennokit olivat mitä ilmeisimmin keskeisessä roolissa venäläisten tuhoamisessa.

Näky Butshan Asemakadulla on tuonut monen suomalaisen mieliin kuvat talvisodasta ja Raatteentien taisteluiden jälkeisistä näyistä.

Raatteentiellä on kaiken lisäksi toinenkin kipeä yhtymäkohta Ukrainaan: Neuvostoliitto lähetti talvisotaan runsaasti ukrainalaisia nuoria miehiä, jotka eivät tienneet, mikä heitä odottaisi Kainuun kylmässä korvessa. Suomussalmelle johtavalla Raatteentiellä tuhottiin tammikuun alussa 1940 puna-armeijan 44. divisioonan, joka oli nimenomaan ukrainalainen divisioona.

Butshassa kuoli ukrainalaistietojen mukaan nyt runsaasti Venäjän sisäisestä Tshetshenian tasavallasta Ukrainaan lähetettyjä taistelijoita.

Tshetshenian johtaja Ramzan Kadyrov on kiistänyt sinnikkäästi tiedot ja väittänyt, että tähän mennessä Ukrainassa on kuollut vain kaksi tshetsheenitaistelijaa. Bellingcatin Christo Grozev on esittänyt puolestaan arvion, että kuolleita tshetsheenejä olisi jopa 70 ja he olisivat olleet Kadyrovin henkilökohtaisesta eliittiarmeijasta.

Monien venäläisten matka pysähtyi Butshaan.

Bortsovin mukaan Butshassa on yöllinen liikkumiskielto eikä liikkuminen kaupungissa ole myöskään päiväsaikaan turvallista.

– Täällä on yhä venäläisiä taistelijoita, sabotöörejä, eri puolilla kaupunkia. Alueelliset vapaaehtoiset puolustusjoukot etsivät heitä, ja osa on saatu jo kiinni, Bortsov kertoo.

Kaupungin infrastruktuuri on myös kärsinyt taisteluissa. Veden, sähkön ja lämmön jakelu on ollut poikki joissakin kaupunginosissa, ongelmia on ollut myös puhelin- ja nettiyhteyksien kanssa.

Botshan taisteluissa on kuollut myös joitakin siviilejä. Naisia ja lapsia on kehotettu pysymään kodeissaan tai pommisuojissa. Kaiken keskellä ongelmana on oikean tiedon saanti, ja siinä Bortsovin pyörittämät Telegram- ja Instagram -kanavat yrittävät auttaa.

– Aluksi me pyöritimme kanavia kahdestaan kaverini kanssa, mutta sitten meihin liittyi muita kaupunkilaisia. Organisoitavaa apua on niin paljon, ettemme olisi kahdestaan selvinneet mitenkään.

Oleksandr Bortsovin työ ihmisten auttajana Butshassa näyttää päällisin puolin hyvin arkiselta. Hän pitää lankoja käsissään, jotta tieto kulkee sosiaalisessa mediassa kaupunkilaisten kesken.

Tiistaina Bortsov kertoi Ilta-Sanomille, että kaupungin elämää yritetään palauttaa kovaa vauhtia takaisin normaaliin, mutta taistelut eivät ole vielä ohi.

– Tulitaisteluja käydään kaupungissa yhä.