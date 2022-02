Hyökkäyksestä tuli Pekingin päänsärky – tuhansia kiinalaisia jumissa Ukrainassa

Putinin sota sotki Xin kuviot.

Kiinalaisen historioitsijan mukaan Vladimir Putin on huijannut Xi Jianpingia.

Ukrainassa sodan keskellä on jopa 6 000 kiinalaista. CNN:n mukaan Kiinan suunnitelma heidän evakuoimisekseen ilmateitse keskeytettiin viikonloppuna, koska taistelut kiihtyivät.

France 24:n mukaan Kiinan Ukrainan lähettiläs Fan Xianrong joutui kiistämään, että olisi itse paennut Kiovasta.

– Pitää odottaa turvallista lähtöhetkeä, Fan sanoi.

Kiinan viranomaisia syytetään nyt siitä, että he eivät länsimaiden tapaan kehottaneet kansalaisiaan lähtemään Ukrainasta Venäjän hyökkäysuhan vuoksi. Kiina väitti, että hyökkäystä ei tule.

Pommitettuun Kiovaan ja muualle Ukrainaa on jäänyt jumiin tuhansia kiinalaisia.

Venäjää ja Kiinaa pidetään usein lähes liittolaisina. Tämä saattaa nyt Ukrainassa olevat kiinalaiset pahaan välikäteen.

Kiinan valtionmediassa on julkaistu Venäjää ymmärtäviä juttuja. Kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa patriootteina itseään pitävät keskustelijat ovat tukeneet Venäjää ja jostain syystä solvanneet erityisesti ukrainalaisia naisia. Tästä on tihkunut tietoja Ukrainaan ja monet ovat alkaneet suhtautua kiinalaisiin vihamielisesti.

– Heti kun huomataan kiinalaiset kasvoni, ajatellaan että olen sabotööri tai Venäjän kannattaja, kertoo CNN:lle Sun Guang.

Hän on asunut Kiinassa 20 vuotta ja on naimisissa ukrainalaisen kanssa. Ukrainassa opiskelevat kiinalaiset kertovat pelkäävänsä Venäjän pommien lisäksi ukrainalaisia siviilejä.

Kiinalaiset lukevat virallisen lehden uutisia Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Viime viikolla Kiina pidättäytyi YK:n turvallisuusneuvostossa Venäjän tuomitsevasta äänestyksestä. Monet diplomaatit olivat odottaneet sen tukevan Venäjää.

Kiinan kannalta tilanne on monimutkainen. Se hakee sotilaallista ja taloudellista yhteistyötä Venäjän kanssa vastapainona Yhdysvalloille. Toisaalta Kiinalla on tiiviit taloussuhteet Ukrainaan ja se on ollut tärkeä palanen ”uuden silkkitien” suunnitelmissa.

Kiina periaatteessa myös kannattaa valtionrajojen koskemattomuutta. Tämä on perusteluna sen vaatimukselle Taiwanin palauttamisesta emämaan yhteyteen. Sen lisäksi sillä vastustetaan Tiibetin ja Xinjiangin itsenäistymispyrkimyksiä.

BBC:n Pekingin kirjeenvaihtaja Stephen McDonell kuitenkin arvioi, että Kiinalla on ollut tietoja Venäjän suunnitelmista, mutta niistä ei ole piitattu. Yhdysvallat on turhaan yrittänyt saada Kiinaa hillitsemään Venäjää.

Guardianin mukaan viisi kiinalaista eturivin historioitsijaa on julkaissut avoimen kirjeen, jossa vaaditaan Kiinaa tuomitsemaan Venäjän hyökkäys.

Guardianin haastattelema historioitsija Xu Guoqi on huolissaan maansa johtajien sinisilmäisyydestä. He ovat ymmärtäneet Venäjän selityksiä siitä, että toimet ovat vain vastaus Naton laajenemiseen.

– Uskovatko he todella tämän? Kannattaako Kiinan tuhota oma uskottavuutensa puolustamalla asiaa, jota ei voi puolustaa. Pelkään, että Putin on huijannut meitä, Xu sanoo.

Hän uskoo maansa johtajien tajuavan lopulta tosiasiat, koska ”kiinalaiset ovat hyvin pragmaattisia”.

Historioitsija Xun omaa alaa on ensimmäinen maailmansota. Siksi hän on huolissaan.

– Voiko tämä johtaa suuren luokan maailmansotaan? Suuret katastrofit ovat usein alkaneet paikallisista sodista. Vastustamme jyrkästi Venäjän sotaa Ukrainaa vastaan