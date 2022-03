Suomalainen Yrjö piiloutui perheineen pommisuojaan Kiovassa: ”Aika vaikeaa kuunnella laukauksia ja tykin ääniä”

Ukrainassa kahdenkymmenen vuoden ajan asunut Yrjö Asarieff piiloutui perheineen asuintalonsa pommisuojaan, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainassa. Sodan ensimmäiset yöt menivät räjähdyksiltä suojautuessa, sen jälkeen perhe päätti lähteä sotaa pakoon kesämökille.

Ukrainassa asuva suomalainen Yrjö Asarieff piiloutui perheineen pommisuojaan, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan ja pommitti sen pääkaupunkia Kiovaa.

Päiväsaikaan Kiovassa oli ensimmäisinä päivinä rauhallista, mutta illan ja yön tullen venäläiset pommit alkoivat murjoa Kiovaa. Tällöin Asarieff juoksi ukrainalaisen vaimonsa ja tyttärensä kanssa taloyhtiön pommisuojaan.

– Siellä juotiin kahvia ja juteltiin naapurien kanssa, Asarieff kertoo.

Karussa pommisuojassa yön yli nukkuminen oli vaikeaa. Vaikka unta oli vaikea saada ja talon asukkaat olivat pommituksia karussa, oli tunnelma suojassa rauhallinen.

– Missään vaiheessa ei ollut sellaista hysteriaa, mitä voisi kuvitella, Asarieff sanoo, mutta toteaa tilanteen olleen rauhallisesta tunnelmasta huolimatta hankala.

– Tietysti oli aika vaikeaa kuunnella niitä laukauksia ja tykin ääniä.

Kahden pommisuojassa vietetyn yön jälkeen perhe päätti pakata tavarat ja suunnata sukulaisten seurana noin 80 kilometrin matkan päässä sijaitsevalle kesämökille. Osa Asarieffin suvusta on jatkamassa Länsi-Ukrainaa kohti, mutta hän on toistaiseksi jäämässä perheineen kesämökille tarkkailemaan tilannetta.

Sodan alkaessa perhe suunnitteli lähtevänsä pois maasta, mutta perhe jahkaili Asarieffin mukaan lähdön kanssa liian kauan. Maanteille lähteminen sisälsi riskejä ja tiet olivat ruuhkaisia.

Ukrainalaiset ovat poistuneet maasta esimerkiksi naapurimaa Puolaan. Asarieffin perhe päätti jäädä tarkkailemaan tilannetta kesämökille.

– Laskelmoimme, että meidän mökillä on paras paikka ja ainakin toistaiseksi on siltä näyttänyt.

Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan varhain torstaiaamuna. Kiovan lähistölle maan joukot etenivät nopeasti ja jo perjantaina silminnäkijävideoilla nähtiin venäläiskalustoa Kiovan laitamilla. Venäläisjoukkoihin Asarieffin perheen ei ole kuitenkaan joutunut törmäämään.

Paikallisten tunnelmia Asarieff kuvailee lähes kylmän rauhallisiksi. Ihmiset ovat laskelmoivia ja keskittyvät siihen, mitä kussakin tilanteessa on tehtävä. Yhteisöllisyys ja toisten auttaminen on maassa Asarieffin kokeman mukaan korkealla.

– Tunne on se, että meillä on yhteinen iso vastustaja ja meidän täytyy selvittää tämä. Kaikilla tuntuu olevan oikea meininki, hän kuvailee.

Yhteisöllisyys ja toisten auttaminen on Ukrainassa Asarieffin kokeman mukaan korkealla. Kiovan kadut ammottivat tyhjyyttään sunnuntaina.

– Positiivista on se, että ihmisillä on voimakas halu ratkaista tämä niin, että Ukraina pystyy olemaan itsenäinen valtio. Pelkoa, jos on, se ei näy.

Ukrainaan Asarieff päätyi yli kaksikymmentä vuotta sitten töiden perässä. Huolinta-liikkeessä töissä ollut Asarieff olisi alun perin halunnut Pietariin, mutta vapaa paikka löytyi Ukrainasta. Vuosien jälkeen työt päättyivät yrityskauppojen seurauksena ja Asarieff perusti oman yrityksensä.

Yrittäjän elämää hän eli kymmenisen vuotta, kunnes siirtyi viettämään eläkepäiviä. Hänen ukrainalainen vaimonsa pyörittää naisten kuntoklubia.

– Tietysti oikein toivomme, että tämä päättyisi kunniakkaasti Ukrainan puolesta, maasta kodin itselleen tehnyt Asarieff toteaa.