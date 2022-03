Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on houkutellut maahan vierastaistelijoita useista Euroopan maista sekä Euroopan ulkopuolelta. Konfliktin pitkittyessä on mahdollista, että liikkuvuus tulee kiihtymään entisestään.

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on houkutellut maahan vierastaistelijoita useista Euroopan maista. Ukrainan sodasta saattaa muodostua yhden 2020-luvun merkittävimmän vierastaistelijaliikkuvuuden kohde. Monet sitä mahdollistavat elementit ovat jo läsnä konfliktissa.

Ensiksi, Venäjä näyttäytyy konfliktissa kiistattomana hyökkääjänä, ja Ukraina uhmakasta ja jaloa puolustustaistelua käyvänä osapuolena. Venäjän aloittama konflikti – ja maan johdon perustelut sille – ovat aiheuttaneet merkittävää järkytystä ja suuttumusta Euroopassa. Venäjän hyökkäyksen voidaan perustellusti nähdä luovan eksistentiaalisen uhkan itsenäiselle Ukrainalle.

Euroopassa on esiintynyt voimakasta solidaarisuutta Ukrainalle ja halua tukea sen puolustustaistelua. Tämä on jo konkretisoitunut merkittävänä Ukrainalle annettuna taloudellisena, poliittisena ja sotilaallisena tukena. Muutamat maat ovat myös ottaneet positiivisen kannan Ukrainaan suuntautuvaan vierastaistelijaliikkuvuuteen.

Toiseksi, Ukraina näyttäytyy – ainakin toistaiseksi – konfliktin menestyvämpänä osapuolena. Venäjän hyökkäyksen alkuhetket ovat sujuneet odotettua merkittävästi heikommin. Tällaisen imagon ylläpitäminen on keskeisen tärkeää vetovoimaisuuden ylläpitämiseksi.

Kolmanneksi, monet kokevat yhteenkuuluvutta Ukrainan kansan kanssa. Yhteenkuuluvuus pohjautuu jaettuun eurooppalaiseen identiteettiin sekä yhteiselle historialle Neuvostoliiton alaisuudessa.

Etenkin muissa entisissä Neuvostoliiton maissa on ollut merkittävää halukkuutta osallistua konfliktiin. Tämä voi näkyä myös Venäjällä sekä Valko-Venäjällä, joka on Venäjän liittolainen sodassa. Ukrainan puolella tiedetäänkin jo sotivan valkovenäläisiä vierastaistelijoita.

Neljänneksi, Ukrainan johto on aktiivisesti viestinyt halustaan ottaa vastaan etenkin sotilaallista koulutusta tai taistelukokemusta omaavia vierastaistelijoita.

Viidenneksi, konfliktialueelle on vaivatonta, nopeaa ja halpaa matkustaa muualta Euroopasta. Tällainen elementti on ollut keskeinen aiemmissa laajoissa vierastaistelijaliikkuvuuksissa.

Kuudenneksi, Ukrainassa toimii jo ryhmiä ja tahoja, joilla on kokemusta vierastaistelijoista ja kansainvälisiä kontaktiverkostoja. Tämä on seurausta Venäjän luomasta konfliktista, joka alkoi 2014.

Osa näistä ryhmistä pyrkii aktiivisesti rekrytoimaan vierastaistelijoita myös Euroopasta, ja ne ovat läsnä sosiaalisessa mediassa joka mahdollistaa niiden lähestymisen virtuaalisesti. Myös Ukraina on luonut hyökkäyksen seurauksena ”kansainvälisen legioonan” maan puolustamiseksi.

Tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa. Näin on etenkin tapauksissa, missä sodan sumu on sakeaa ja tilanne kehittyy nopeasti.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kuitenkin käynnistänyt uuden vaiheen Ukrainaan kohdistuneessa vierastaistelijaliikkuvuudessa. Konfliktin pitkittyessä liikkuvuus tulee jatkumaan. Olosuhteet määrällisesti merkittävälle liikkuvuudelle ovat otolliset.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että näin tulee tapahtumaan. Vaikka vierastaistelijaliikkuvuudet voivat alkaa nopeasti, aika joka vaaditaan niiden kehittymiseen määrällisesti merkittäviksi mitataan useimmiten useissa kuukausissa, toisinaan muutamissa vuosissa.

Kehityskulut konfliktialueella tulevat vaikuttamaan keskeisesti siihen, kuinka moni lopulta lähtee konfliktialueelle.

Esimerkiksi mikäli Venäjä kohdistaa Ukrainan siviiliväestöön systemaattista väkivaltaa, tulee se todennäköisesti kiihdyttämään liikkuvuutta. Toisaalta, mikäli Ukrainan menestyvä imago heikkenee tai murtuu, tulee se vähentämään sitä.

Miten Ukraina suhtautuu sellaisiin vierastaistelijoiksi pyrkiviin, joilla ei ole taistelukokemusta tai koulutusta, on myös keskeinen kysymys.

Aiemmissa liikkuvuuksissa tällaisten määrä on ollut rajallinen. Mikäli suhtautuminen on lähtökohtaisesti negatiivista, on todennäköistä, että liikkuvuus jää määrällisesti pieneksi.

Niillä, joilla ei ole taistelukoulutusta tai -kokemusta, on vajavaisesti hyötyä taistelussa. Toisaalta heistä voi olla hyötyä Ukrainan pyrkimyksille kohdistaa strategista viestintää länsimaisiin kohdeyleisöihin esimerkiksi lisätuen varmistamiseksi tai uusien vierastaistelijoiden houkuttelemiseksi.

Euroopasta Ukrainan konfliktialueelle suuntautuva vierastaistelijaliikkuvuus herättänee kysymyksiä siitä miten siihen tulisi suhtautua, tai pelkoa sen turvallisuuspoliittisista heijastevaikutuksista.

Näin lienee etenkin siksi, koska ilmiötä on aikaisemmin käsitelty Suomessa lähes yksinomaan Syyrian ja Irakin konfliktin ja etenkin Isisin kontekstissa.

Syitä huolestua Ukrainaan kohdistuvasta liikkuvuudesta on kuitenkin vähäisesti. Silti on tarpeellista huomioida, että liikkuvuudella voi olla negatiivisia heijastevaikutuksia.

Useimmiten vierastaistelijailmiön yhteydessä käsiteltävät riskit ja uhkat kytkeytyvät keskeisesti terrorismiin ja väkivaltaiseen ekstremismiiin. Tämä ei ole keskeinen huoli Ukrainan tapauksessa, mutta se on läsnä.

Konfliktialueella ei toimi ryhmiä, jotka pyrkisivät kohdistamaan länsimaihin tai Eurooppaan poliittista väkivaltaa. Mutta siihen osallistuu äärioikeistolaisia toimijoita, kuten Azovin pataljoona. Konfliktialueella toimii myös tahoja, jotka kytkeytyvät keskeisesti Venäjän hybridivaikuttamiseen.

On mahdollista, että osana laajempaa liikkuvuutta konflikti vetää puoleensa äärioikeistolaiseen liikehdintään osallistuvia tai siitä kiinnostuneita henkilöitä. jotka haluavat saada taistelukokemusta tai koulutusta.

Tällaisesta toiminnasta on viitteitä Ukrainaan vuoden 2014 jälkeen Euroopasta matkustaneiden vierastaistelijoiden keskuudessa.

Myös Suomella on aiempaa kokemusta vierastaistelijailmiön ja väkivaltaisen ekstremismin välisistä kytköksistä.

2010-luvun jälkimmäisellä puoliskolla Suomesta lähti Ukrainaan rajallinen määrä vierastaistelijoita. Osa heistä osallistui Venäjään tiiviisti kytkeytyvien tahojen toimintaan alueella, osallistuen esimerkiksi Venäjän hybridivaikuttamiseen. Osa puolestaan osallistui konfliktiin äärioikeistolaisten toimijoiden riveissä.

Tällaisissa tapauksissa riskinä on – kuten jihadistisen liikehdinnän kontekstissa – että kokemusta ja koulutusta saaneet, kansainvälisiä kontakteja luoneet vierastaistelijat antavat alkuperämaihinsa palattuaan lisää elinvoimaa, resilienssiä ja kyvykkyyttä eri ekstremistisiä suuntauksia edustaville toimijoille. Tämä on relevantti huolenaihe Suomen ja Euroopan turvallisuusviranomaisille.

Turvallisuuspoliittisesti Ukrainan puolustus Venäjän aggressiota vastaan on kiistattomasti Euroopan yhteinen asia, ja vierastaistelijaliikkuvuus nivoutuu tässä osaksi laajempaa kokonaisuutta.

Liikkuvuudella voi kuitenkin olla kosketuspintaa väkivaltaisen ekstremismin kanssa. Näiltä osin EU-maiden turvallisuusviranomaisten on oltava valppaana. Etenkin mikäli vierastaistelijaliikkuvuus Ukrainaan kiihtyy konfliktin pitkittyessä.