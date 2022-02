Presidentti Zelenskyi vaatii Ukrainalle välitöntä Euroopan unionin jäsenyyttä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi julkaisi videopuheensa samaan aikaan, kun Venäjän ja Ukrainan valtuuskunnat aloittivat tapaamisen Valko-Venäjän rajalla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vaatii maalleen välitöntä Euroopan unionin jäsenyyttä erityismenettelyiden kautta. Zelenskyi julkaisi videopuheensa Telegram-tilillään maanantaina samaan aikaan, kun Venäjän ja Ukrainan valtuuskuntien tapaaminen Valko-Venäjän rajalla alkoi.

Zelenskyi kertoi puheessaan, että ukrainalaiset taistelevat maansa lisäksi Euroopan, EU-maiden rauhan, tasa-arvon ja demokratian puolesta.

– Tämä antaa meille oikeuden pyytää Ukrainan välitöntä liittymistä Euroopan unioniin erityismenettelyllä, Zelenskyi kertoi.

Volodymyr Zelenskyi kiitti puheessaan Ukrainan saamaa apua, mutta hänen mukaansa tavoitteena on olla yhtenäisiä ja samalla viivalla muun Euroopan kanssa.

– Olen varma, että se on reilua ja mahdollista, hän kertoi.

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyen kertoi eilen Euronewsin haastattelussa, että Ukraina halutaan osaksi Euroopan unionia.

– Ukraina on yksi meistä ja haluamme heidät Euroopan unioniin, hän kertoi.

"Ukrainalaiset ovat näyttäneet maailmalle keitä olemme"

Zelenskyin mukaan 16 lasta on kuollut ja 45 loukkaantunut Venäjän hyökkäyksen neljänä ensimmäisenä päivänä. Maanantaina YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet kertoi, että siviilikuolonuhreja on tullut ainakin 102, joista seitsemän on lapsia. Oikeat lukemat voivat olla Bacheletin mukaan kuitenkin paljon korkeampia.

– Ukrainalaiset ovat näyttäneet maailmalle, keitä olemme. Venäjä on näyttänyt, mitä siitä on tullut, Zelenskyi kertoi.

Hän kannusti venäläissotilaita hylkäämään aseensa ja poistumaan Ukrainasta.

Zelenskyi kertoi myös, että Ukraina aikoo vapauttaa vankeja, joilla on taistelukokemusta.

– Ratkaisu ei ollut moraalisesti helppo, mutta se on hyödyllinen puolustuksemme kannalta, Zelenskyi sanoi.